Arsenal va Tottenxem Antonio Nusa uchun kurashga qoʻshildi: Leipzig 51 million funt soʻramoqda
Shimoliy Londonning ikki ashaddiy raqibi — Arsenal va Tottenxem klublari transfer bozorida navbatdagi toʻqnashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Har ikki jamoa RB Leipzig qanot hujumchisi Antonio Nusa uchun kurashga kirishgan. Norvegiya terma jamoasi safida jahon chempionatida yorqin oʻyin koʻrsatgan 21 yoshli iqtidor egasi Yevropaning eng talabgir yosh oʻyinchilaridan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Sun nashri tarqatgan xabarga koʻra, Antonio Nusa Bundesliga va xalqaro maydondagi muvaffaqiyatli ishtirokidan soʻng grand jamoalar eʼtiborini tortgan. Xususan, u Norvegiya terma jamoasining Kot-d'Ivuar ustidan qozonilgan gʻalabasida muhim golga mualliflik qilib, oʻz nufuzini yanada oshirdi. Biroq RB Leipzig oʻz yulduzini 51 million funt sterlingdan kamiga qoʻyib yubormoqchi emas, bu esa transfer jarayonidagi asosiy toʻsiq boʻlishi kutilmoqda.
Arsenal va Tottenxemning rejalariArsenal rahbariyati Nusa transferi boʻyicha shoshilmaslikni maʼqul koʻrmoqda. Klub avval jamoaning braziliyalik hujumchisi Gabriel Martinelli atrofidagi vaziyatni oʻrganib chiqmoqchi. Garchi "kanonirlar" Martinellini sotishni rejalashtirmayotgan boʻlsa-da, agar Yevropa yoki Osiyo klublaridan 51 million funtdan yuqori taklif tushsa, bu masala qayta koʻrib chiqilishi mumkin. Shuningdek, jamoani Leandro Trossard tark etib, Beshiktosh safiga yoʻl olgani hujum chizigʻini kuchaytirish zaruriyatini tugʻdirgan.
Tottenxem ham norvegiyalik vingerga jiddiy qiziqish bildirmoqda, biroq "shporlar" yangi xaridni amalga oshirishdan oldin tarkibni biroz qisqartirishi lozim. Manor Solomon va Mikey Moore kabi ijaradan qaytgan futbolchilarning kelajagi hal etilmaguncha, klub rasmiy taklif bilan chiqishi qiyin. Shu bilan birga, jamoaning asosiy vakillari Dejan Kulusevski va Mohammed Kudus jarohat olgani sababli, murabbiylar shtabi qanot hujumchisi qidirishni jadallashtirgan.
Italiya klublari poygada peshqadamGoal.com maʼlumotiga koʻra, Antonio Nusa uchun kurash faqat Angliya Premer-ligasi bilan cheklanib qolmayapti. Italiyaning Milan va Roma klublari allaqachon futbolchining vakillari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muzokaralarni boshlab yuborgan. Milan jamoasi Nusani oʻzining ustuvor maqsadlaridan biri deb biladi va bu transferni moliyalashtirish uchun Rafael Leao sotuvidan tushadigan mablagʻdan foydalanmoqchi.
Roma esa RB Leipzig rahbariyatining talabini biroz pasaytirishga urinib, 38 million funtlik taklif tayyorlamoqda. Antonio Nusaning oʻzi faoliyatida yangi chorlovlarni qabul qilishga tayyor ekanini bildirgan. Hozirda barcha daʼvogar klublar oldida bitta vazifa turibdi: nemis klubini 51 million funtlik narxni tushirishga koʻndirish. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, yaqin haftalarda ushbu transfer amalga oshishi mumkin.
…