Arsenal va Tottenxem Antonio Nusa uchun kurashga qoʻshildi: Leipzig 51 million funt soʻramoqda

·37·Sport
Arsenal va Tottenxem Antonio Nusa uchun kurashga qoʻshildi: Leipzig 51 million funt soʻramoqda

Shimoliy Londonning ikki ashaddiy raqibi — Arsenal va Tottenxem klublari transfer bozorida navbatdagi toʻqnashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Har ikki jamoa RB Leipzig qanot hujumchisi Antonio Nusa uchun kurashga kirishgan. Norvegiya terma jamoasi safida jahon chempionatida yorqin oʻyin koʻrsatgan 21 yoshli iqtidor egasi Yevropaning eng talabgir yosh oʻyinchilaridan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Sun nashri tarqatgan xabarga koʻra, Antonio Nusa Bundesliga va xalqaro maydondagi muvaffaqiyatli ishtirokidan soʻng grand jamoalar eʼtiborini tortgan. Xususan, u Norvegiya terma jamoasining Kot-d'Ivuar ustidan qozonilgan gʻalabasida muhim golga mualliflik qilib, oʻz nufuzini yanada oshirdi. Biroq RB Leipzig oʻz yulduzini 51 million funt sterlingdan kamiga qoʻyib yubormoqchi emas, bu esa transfer jarayonidagi asosiy toʻsiq boʻlishi kutilmoqda.

Arsenal va Tottenxemning rejalari

Arsenal rahbariyati Nusa transferi boʻyicha shoshilmaslikni maʼqul koʻrmoqda. Klub avval jamoaning braziliyalik hujumchisi Gabriel Martinelli atrofidagi vaziyatni oʻrganib chiqmoqchi. Garchi "kanonirlar" Martinellini sotishni rejalashtirmayotgan boʻlsa-da, agar Yevropa yoki Osiyo klublaridan 51 million funtdan yuqori taklif tushsa, bu masala qayta koʻrib chiqilishi mumkin. Shuningdek, jamoani Leandro Trossard tark etib, Beshiktosh safiga yoʻl olgani hujum chizigʻini kuchaytirish zaruriyatini tugʻdirgan.

Tottenxem ham norvegiyalik vingerga jiddiy qiziqish bildirmoqda, biroq "shporlar" yangi xaridni amalga oshirishdan oldin tarkibni biroz qisqartirishi lozim. Manor Solomon va Mikey Moore kabi ijaradan qaytgan futbolchilarning kelajagi hal etilmaguncha, klub rasmiy taklif bilan chiqishi qiyin. Shu bilan birga, jamoaning asosiy vakillari Dejan Kulusevski va Mohammed Kudus jarohat olgani sababli, murabbiylar shtabi qanot hujumchisi qidirishni jadallashtirgan.

Italiya klublari poygada peshqadam

Goal.com maʼlumotiga koʻra, Antonio Nusa uchun kurash faqat Angliya Premer-ligasi bilan cheklanib qolmayapti. Italiyaning Milan va Roma klublari allaqachon futbolchining vakillari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muzokaralarni boshlab yuborgan. Milan jamoasi Nusani oʻzining ustuvor maqsadlaridan biri deb biladi va bu transferni moliyalashtirish uchun Rafael Leao sotuvidan tushadigan mablagʻdan foydalanmoqchi.

Roma esa RB Leipzig rahbariyatining talabini biroz pasaytirishga urinib, 38 million funtlik taklif tayyorlamoqda. Antonio Nusaning oʻzi faoliyatida yangi chorlovlarni qabul qilishga tayyor ekanini bildirgan. Hozirda barcha daʼvogar klublar oldida bitta vazifa turibdi: nemis klubini 51 million funtlik narxni tushirishga koʻndirish. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, yaqin haftalarda ushbu transfer amalga oshishi mumkin.

ArsenalTottenxemTransferAntonio NusaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi