Angliya Premer-ligasida narxi "keskin sakragan" 10 nafar iqtidor.....
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Transfermarkt ma'lumotlariga ko'ra, Angliya Premer-ligasida 10 nafar futbolchining bozor narxi keskin oshgan.
- "Manchester Siti" yarimhimoyachisi Enso Fernandes 120 million yevro bilan ro'yxatda birinchi o'rinni egallagan bo'lsa, uning jamoadoshi Rayan Sherki 110 million yevro bilan ikkinchi, "Chelsi" hujumchisi Joao Pedro esa 100 million yevro bilan uchinchi o'rinda turibdi.
Xalqaro futbol bozorining eng nufuzli portallaridan biri hisoblangan Transfermarkt Angliya Premer-ligasida to‘p surayotgan futbolchilarning bozor narxlarini yangiladi. So‘nggi baholash natijalariga ko‘ra, chempionatda shaxsiy narxi keskin ko‘tarilgan va eng katta moliyaviy o‘sish qayd etgan 10 nafar futbolchidan iborat maxsus reyting shakllantirildi.
Ro‘yxatning yuqori cho‘qqisini «Manchester Siti»ning yulduzli vakillari egallab turibdi. Jamoaning ikki yetakchisi — argentinalik yarimhimoyachi Enso Fernandes hamda fransiyalik pleymeyker Rayan Sherkining transfer bahosi 100 million yevrolik marrani ishonchli tarzda zabt etdi.
«Manchester Siti» va «Chelsi» yulduzlari eng yuqori uchlikda
Reytingning eng qimmatbaho pog‘onalari jahon futboli elitasiga da’vogar ijrochilar hisobiga to‘g‘ri keldi:
Enso Fernandes — mutlaq peshqadam: «Manchester Siti» maydon markazining asosiy dirijori sifatida o‘z qiymatini naq 120 million yevroga yetkazib, APLning eng qimmat futbolchilari qatoriga mustahkam o‘rnashdi;
Rayan Sherkining keskin sakrashi: Joriy mavsumda grandlar nishoniga aylangan va maydonda yorqin o‘yin ko‘rsatayotgan fransiyalik hujumkor yarimhimoyachining narxi 110 million yevroga baholandi;
Joao Pedro «yuztaliklar» safida: «Chelsi» hujumchisi Joao Pedro ko‘rsatgan barqaror o‘yin evaziga uning transfer bahosi 100 million yevroga ko‘tarildi.
Yosh iste’dodlar portlashi: Arsenal, Liverpul va Tottenhem kelajagi
Ro‘yxatning qolgan qismida Premer-liganing porlab kelayotgan yosh iqtidorlari va jamoalarning yangi liderlari o‘rin olgan:
«Tottenhem» va «Bornmut»ning 70 millionlik aktivlari: Mateush Fernandesh («Tottenhem») hamda Aleks Skott («Bornmut») har biri 70 million yevrolik qiymat bilan kuchli beshlikni to‘ldirdi;
«Arsenal»ning yosh akademiyasi: «To‘pchilar»ning ikki nafar yosh iqtidori — Maylz Lyuis-Skelli (65 mln yevro) va Maks Douman (50 mln yevro) top-10 talikka kirib keldi;
Yangi nomlarning e’tirofi: «Nyukasl» forvardi Matias Fernandes-Pardo 55 million yevroga, «Liverpul»ning yangi umidi Rio Ngumoha hamda «Aston Villa» safidagi Ibraim Mbaye 50 million yevroga baholandi.
Transfermarkt bo‘yicha APLning eng ko‘p qimmatlagan 10 nafar futbolchisi:
Enso Fernandes («Manchester Siti») — 120 mln yevro
Rayan Sherki («Manchester Siti») — 110 mln yevro
Joao Pedro («Chelsi») — 100 mln yevro
Mateush Fernandesh («Tottenhem») — 70 mln yevro
Aleks Skott («Bornmut») — 70 mln yevro
Maylz Lyuis-Skelli («Arsenal») — 65 mln yevro
Matias Fernandes-Pardo («Nyukasl») — 55 mln yevro
Maks Douman («Arsenal») — 50 mln yevro
Rio Ngumoha («Liverpul») — 50 mln yevro
Ibraim Mbaye («Aston Villa») — 50 mln yevro
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, narxlarning bu qadar keskin oshishi nafaqat futbolchilarning shaxsiy statistikasi, balki Premer-liga grandlarining yaqinlashib kelayotgan qishki va yozgi transfer bozoridagi strategiyalarini ham tubdan o‘zgartirib yuboradi.
Izohlar 0
…