Angliya Premer-ligasida narxi "keskin sakragan" 10 nafar iqtidor.....

·61·Sport
Angliya Premer-ligasida narxi "keskin sakragan" 10 nafar iqtidor.....
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Transfermarkt ma'lumotlariga ko'ra, Angliya Premer-ligasida 10 nafar futbolchining bozor narxi keskin oshgan.
  • "Manchester Siti" yarimhimoyachisi Enso Fernandes 120 million yevro bilan ro'yxatda birinchi o'rinni egallagan bo'lsa, uning jamoadoshi Rayan Sherki 110 million yevro bilan ikkinchi, "Chelsi" hujumchisi Joao Pedro esa 100 million yevro bilan uchinchi o'rinda turibdi.

Xalqaro futbol bozorining eng nufuzli portallaridan biri hisoblangan Transfermarkt Angliya Premer-ligasida to‘p surayotgan futbolchilarning bozor narxlarini yangiladi. So‘nggi baholash natijalariga ko‘ra, chempionatda shaxsiy narxi keskin ko‘tarilgan va eng katta moliyaviy o‘sish qayd etgan 10 nafar futbolchidan iborat maxsus reyting shakllantirildi.

Ro‘yxatning yuqori cho‘qqisini «Manchester Siti»ning yulduzli vakillari egallab turibdi. Jamoaning ikki yetakchisi — argentinalik yarimhimoyachi Enso Fernandes hamda fransiyalik pleymeyker Rayan Sherkining transfer bahosi 100 million yevrolik marrani ishonchli tarzda zabt etdi.

«Manchester Siti» va «Chelsi» yulduzlari eng yuqori uchlikda

Reytingning eng qimmatbaho pog‘onalari jahon futboli elitasiga da’vogar ijrochilar hisobiga to‘g‘ri keldi:

  • Enso Fernandes — mutlaq peshqadam: «Manchester Siti» maydon markazining asosiy dirijori sifatida o‘z qiymatini naq 120 million yevroga yetkazib, APLning eng qimmat futbolchilari qatoriga mustahkam o‘rnashdi;

  • Rayan Sherkining keskin sakrashi: Joriy mavsumda grandlar nishoniga aylangan va maydonda yorqin o‘yin ko‘rsatayotgan fransiyalik hujumkor yarimhimoyachining narxi 110 million yevroga baholandi;

  • Joao Pedro «yuztaliklar» safida: «Chelsi» hujumchisi Joao Pedro ko‘rsatgan barqaror o‘yin evaziga uning transfer bahosi 100 million yevroga ko‘tarildi.

Yosh iste’dodlar portlashi: Arsenal, Liverpul va Tottenhem kelajagi

Ro‘yxatning qolgan qismida Premer-liganing porlab kelayotgan yosh iqtidorlari va jamoalarning yangi liderlari o‘rin olgan:

  • «Tottenhem» va «Bornmut»ning 70 millionlik aktivlari: Mateush Fernandesh («Tottenhem») hamda Aleks Skott («Bornmut») har biri 70 million yevrolik qiymat bilan kuchli beshlikni to‘ldirdi;

  • «Arsenal»ning yosh akademiyasi: «To‘pchilar»ning ikki nafar yosh iqtidori — Maylz Lyuis-Skelli (65 mln yevro) va Maks Douman (50 mln yevro) top-10 talikka kirib keldi;

  • Yangi nomlarning e’tirofi: «Nyukasl» forvardi Matias Fernandes-Pardo 55 million yevroga, «Liverpul»ning yangi umidi Rio Ngumoha hamda «Aston Villa» safidagi Ibraim Mbaye 50 million yevroga baholandi.

Transfermarkt bo‘yicha APLning eng ko‘p qimmatlagan 10 nafar futbolchisi:

  1. Enso Fernandes («Manchester Siti») — 120 mln yevro

  2. Rayan Sherki («Manchester Siti») — 110 mln yevro

  3. Joao Pedro («Chelsi») — 100 mln yevro

  4. Mateush Fernandesh («Tottenhem») — 70 mln yevro

  5. Aleks Skott («Bornmut») — 70 mln yevro

  6. Maylz Lyuis-Skelli («Arsenal») — 65 mln yevro

  7. Matias Fernandes-Pardo («Nyukasl») — 55 mln yevro

  8. Maks Douman («Arsenal») — 50 mln yevro

  9. Rio Ngumoha («Liverpul») — 50 mln yevro

  10. Ibraim Mbaye («Aston Villa») — 50 mln yevro

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, narxlarning bu qadar keskin oshishi nafaqat futbolchilarning shaxsiy statistikasi, balki Premer-liga grandlarining yaqinlashib kelayotgan qishki va yozgi transfer bozoridagi strategiyalarini ham tubdan o‘zgartirib yuboradi.

Manchester SitiChelsiTottenhemTransfermarkt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?Kecha 13:28Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?5 oktabr 19:29Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?5 oktabr 18:41«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi12 sentabr 06:10“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi30 sentabr 20:27“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!28 sentabr 08:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?