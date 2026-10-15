Antonio Konte “Old Trafford”ga keladimi?: Maykl Kerrik iste’fo yoqasida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted»da bosh murabbiy o‘zgarishi mumkin, chunki Maykl Kerrikning iste’fosi yaqinlashmoqda.
- Italiyalik jurnalist Daniele Longo ma’lumotiga ko‘ra, Antonio Konte «Old Trafford»da Kerrikning o‘rnini egallashga asosiy nomzod hisoblanadi.
- «Manchester Yunayted»ning so‘nggi natijalari rahbariyatni jiddiy choralar ko‘rishga majbur qilmoqda va agar Kerrik vaziyatni o‘nglay olmasa, uning iste’fosi muqarrar.
Angliyaning «Manchester Yunayted» klubida yana bosh murabbiy o‘zgarishi mumkin. Italiyalik taniqli insayder-jurnalist Daniele Longoning ma’lum qilishicha, italiyalik mashhur mutaxassis Antonio Konte «Old Trafford»da Maykl Kerrikning o‘rnini egallashga asosiy nomzod sifatida qaralmoqda.
Mankunianliklarning so‘nggi paytlardagi qoniqarsiz o‘yinlari va natijalari rahbariyatni jiddiy choralar ko‘rishga majbur qilmoqda. Agar Kerrik yaqin orada vaziyatni o‘nglay olmasa, uning lavozimidan ozod etilishi muqarrar bo‘lib qolgan.
Longo insayti: Konte Angliyaga qaytishga shay
Italiyalik jurnalist tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, muzokaralar va murabbiyning istagi quyidagicha:
Kontening qiziqishi: Italiyalik 57 yoshli mutaxassis «Manchester Yunayted»ni qabul qilib olishni shaxsan o‘zi xohlamoqda;
APLga yana bir chaqiriq: Angliya Premer-ligasi havosi bilan yaxshi tanish bo‘lgan murabbiy yana bir bor Britaniya futbolida o‘zini sinab ko‘rishga va grand klubni inqirozdan olib chiqishga tayyorligini bildirgan;
Hozirgi maqomi: Ortda qolgan yozda Italiyaning «Napoli» klubi bilan xayrlashgan Konte ayni damda erkin agent maqomida bo‘lib, takliflarni ko‘rib chiqmoqda. U ilgari APLda «Chelsi» bilan chempionlikni qo‘lga kiritgan hamda «Tottenhem» boshqaruvida ham faoliyat yuritgan.
Kerrikning kursisi qimirlab qoldi: «Atletiko» zarbasi
Maykl Kerrik atrofidagi iste’fo xabarlari Chempionlar Ligasidagi so‘nggi muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng yanada avjiga chiqdi:
Madriddagi mag‘lubiyat: YECHL doirasida «Manchester Yunayted» Madridning «Atletiko» klubiga qarshi kechgan bahsda javobsiz ikkita to‘p o‘tkazib yuborib, 0:2 hisobida taslim bo‘ldi;
So‘nggi imkoniyat: Jamoaning maydondagi ishonchsiz harakatlari rahbariyat va muxlislar noroziligini oshirmoqda. Klub xo‘jayinlari ingliz mutaxassisiga natijalarni yaxshilash uchun so‘nggi imkoniyatlarni taqdim etgan, ammo vaziyat o‘zgarmasa, tayinlov tez kunlarda amalga oshishi kutilmoqda.
Agar Kontening «Manchester Yunayted»ga kelishi tasdiqlansa, italiyalik qattiqqo‘l murabbiyning «Old Trafford»dagi faoliyati Premer-liganing joriy mavsumidagi eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz.
Izohlar 0
…