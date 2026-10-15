Antonio Konte “Old Trafford”ga keladimi?: Maykl Kerrik iste’fo yoqasida

·40·Sport
Antonio Konte “Old Trafford”ga keladimi?: Maykl Kerrik iste’fo yoqasida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Yunayted»da bosh murabbiy o‘zgarishi mumkin, chunki Maykl Kerrikning iste’fosi yaqinlashmoqda.
  • Italiyalik jurnalist Daniele Longo ma’lumotiga ko‘ra, Antonio Konte «Old Trafford»da Kerrikning o‘rnini egallashga asosiy nomzod hisoblanadi.
  • «Manchester Yunayted»ning so‘nggi natijalari rahbariyatni jiddiy choralar ko‘rishga majbur qilmoqda va agar Kerrik vaziyatni o‘nglay olmasa, uning iste’fosi muqarrar.

Angliyaning «Manchester Yunayted» klubida yana bosh murabbiy o‘zgarishi mumkin. Italiyalik taniqli insayder-jurnalist Daniele Longoning ma’lum qilishicha, italiyalik mashhur mutaxassis Antonio Konte «Old Trafford»da Maykl Kerrikning o‘rnini egallashga asosiy nomzod sifatida qaralmoqda.

Mankunianliklarning so‘nggi paytlardagi qoniqarsiz o‘yinlari va natijalari rahbariyatni jiddiy choralar ko‘rishga majbur qilmoqda. Agar Kerrik yaqin orada vaziyatni o‘nglay olmasa, uning lavozimidan ozod etilishi muqarrar bo‘lib qolgan.

Longo insayti: Konte Angliyaga qaytishga shay

Italiyalik jurnalist tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, muzokaralar va murabbiyning istagi quyidagicha:

  • Kontening qiziqishi: Italiyalik 57 yoshli mutaxassis «Manchester Yunayted»ni qabul qilib olishni shaxsan o‘zi xohlamoqda;

  • APLga yana bir chaqiriq: Angliya Premer-ligasi havosi bilan yaxshi tanish bo‘lgan murabbiy yana bir bor Britaniya futbolida o‘zini sinab ko‘rishga va grand klubni inqirozdan olib chiqishga tayyorligini bildirgan;

  • Hozirgi maqomi: Ortda qolgan yozda Italiyaning «Napoli» klubi bilan xayrlashgan Konte ayni damda erkin agent maqomida bo‘lib, takliflarni ko‘rib chiqmoqda. U ilgari APLda «Chelsi» bilan chempionlikni qo‘lga kiritgan hamda «Tottenhem» boshqaruvida ham faoliyat yuritgan.

Kerrikning kursisi qimirlab qoldi: «Atletiko» zarbasi

Maykl Kerrik atrofidagi iste’fo xabarlari Chempionlar Ligasidagi so‘nggi muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng yanada avjiga chiqdi:

  • Madriddagi mag‘lubiyat: YECHL doirasida «Manchester Yunayted» Madridning «Atletiko» klubiga qarshi kechgan bahsda javobsiz ikkita to‘p o‘tkazib yuborib, 0:2 hisobida taslim bo‘ldi;

  • So‘nggi imkoniyat: Jamoaning maydondagi ishonchsiz harakatlari rahbariyat va muxlislar noroziligini oshirmoqda. Klub xo‘jayinlari ingliz mutaxassisiga natijalarni yaxshilash uchun so‘nggi imkoniyatlarni taqdim etgan, ammo vaziyat o‘zgarmasa, tayinlov tez kunlarda amalga oshishi kutilmoqda.

Agar Kontening «Manchester Yunayted»ga kelishi tasdiqlansa, italiyalik qattiqqo‘l murabbiyning «Old Trafford»dagi faoliyati Premer-liganing joriy mavsumidagi eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz.

Manchester YunaytedAntonio KonteMaykl KerrikOld Trafford
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Yunayted» va «Tottenhem»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi«Manchester Yunayted» va «Tottenhem»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi10 oktabr 21:02«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!13 sentabr 22:41Rahmonaliyev «MYU»ga qarshi maydonga tushdi — YECHL 1-turida sensatsion gollarRahmonaliyev «MYU»ga qarshi maydonga tushdi — YECHL 1-turida sensatsion gollar11 sentabr 06:57«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!9 sentabr 07:04Manchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiManchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildi9 iyul 15:18Ratkliff «Manchester Yunayted» mashg'ulot bazasiga tashrif buyurdiRatkliff «Manchester Yunayted» mashg'ulot bazasiga tashrif buyurdi27 aprel 11:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi