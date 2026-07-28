Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?

·37·Sport
Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?

Taniqli mutaxassis Antonio Konte yaqin orada Italiya milliy terma jamoasini boshqarmasligi aniq bo'ldi. Goal.com xabar berishicha, mamlakat Olimpiya qo'mitasi va futbol federatsiyasi rahbariyati bosh murabbiylik lavozimi uchun boshqa nomzodlarni ustun qo'ygan hamda tomonlar o'rtasida muzokaralar bo'lmagan. Avvalroq Konte o'z faoliyatini milliy jamoada davom ettirishga tayyorligi haqida xabarlar tarqalgan edi, biroq vaziyat kutilganidek yakun topmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiya terma jamoasi varianti yopilgach, tajribali murabbiy o'z rejalarini o'zgartirishga majbur bo'lmoqda. Ayni damda ishsiz bo'lib turgan Konte shoshilish niyatida emas va birinchi uchragan taklifni qabul qilmaydi. Uning so'nggi ish joyi Napoli klubi bo'lib, u yerda A Seriya chempionligi va Italiya Superkubogini qo'lga kiritgan edi. Shundan so'ng murabbiyning darajasi yana bir bor o'z tasdiqini topdi.

Moliyaviy takliflar va kelajak rejalari

Qatarlik yoki saudiyalik investorlarning katta pul evaziga qilgan takliflari Antonio Konteni qiziqtirmagani malum bo'ldi. Mutaxassis Osiyo chempionatlariga yo'l olishni istamayapti. Uning asosiy maqsadi Yevropadagi top-klublardan birini boshqarish, xususan, Angliya Premer-ligasi yoki A Seriyaga qaytishdir.

Odatda Antonio Konte mavsumoldi yig'inlaridan boshlab jamoa qabul qilishni afzal ko'radigan mutaxassislardan biridir. U Tottenxemdagi faoliyati bundan mustasno ekanini, biroq zamonaviy futbol talablari o'zgarib borayotganini yaxshi tushunadi. Shu boisdan u mavsum o'rtasida ham qulay taklif tushib qolsa, yangi chaqiruvga tayyor turishini bildirgan.

Yuventusga qaytish ehtimoli

Matbuotda tarqalgan xabarlarga ko'ra, kelajakda Antonio Kontening Yuventus klubiga qaytishi istisno qilinmaydi. Turin klubi uning uchun qadrdon makon hisoblanadi. 2014-yildagi shov-shuvli ketishidan keyin ko'p suvlar oqib o'tdi, klub rahbariyati o'zgardi. Agar turinliklardan taklif kelib tushsa, murabbiy bu imkoniyatni rad etmasligi taxmin qilinmoqda.

Hozirgi vaqtda esa A Seriya va boshqa kuchli Yevropa chempionatlaridagi yetakchi jamoalarning murabbiylar shtabi band. Konte hech qanday shoshqaloqlikka yo'l qo'ymasdan, o'z ustida ishlashda davom etmoqda. U bu tanaffus davrini bilimlarini boyitish, jismoniy va ruhiy quvvatni tiklash hamda zamonaviy futbol tendensiyalarini o'rganishga sarflamoqda. Mutaxassisning o'zi ham munosib taklif kelishiga ishonmoqda va maydonga qaytgach, yanada kuchliroq bo'lishini ta'kidlagan.

Antonio KonteYuventusA SeriyaGoal comFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdiRuben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdiBugun, 20:52Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiAl-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiBugun, 20:35Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaSavinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaBugun, 20:16Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaChelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaBugun, 20:14Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiRasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiBugun, 19:23Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiPirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi