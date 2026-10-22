Plzen — Levski Sofiya: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Plzen — Levski Sofiya uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Plzen boshlang‘ich tarkibi: 44. Vigele F., 99. Memich A., 40. Dve S., 3. Vavro D., 2. Palishak T., 6. Cherv L., 18. Ladra T., 19. Suare S., 17. Groshovski P. (kapitan), 25. Kabongo K., 9. Visinski D.
Plzen zaxiradagilari: 14. Doski M., 23. Faal B., 29. Gabriel A., 7. Laval S., 20. Panos J., 36. Pirgich S., 98. Prebsl F., 12. Soyka A., 5. Spachil K., 1. Tapay D., 10. Ture M., 11. Vidra M.
Plzen bosh murabbiyi: Kovach R.
Levski Sofiya boshlang‘ich tarkibi: 92. Vutsov S., 21. Neves A., 50. Dimitrov K. (kapitan), 4. Makun K., 3. Maykon, 8. Gruyich M., 19. Mubarik M., 22. Sula M., 35. Serjino, 17. Everton Bala, 7. Reynaldo.
Levski Sofiya zaxiradagilari: 47. Buras A., 20. Senteles A., 2. Evertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Fleks A., 9. Perea X., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 1. Vladimirov O.
Levski Sofiya bosh murabbiyi: Velaskes J.
Izohlar 0
…