Plzen — Levski Sofiya: tarkiblar va jonli matn

·30·Sport
Plzen — Levski Sofiya: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi PlzenLevski Sofiya uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Plzen boshlang‘ich tarkibi: 44. Vigele F., 99. Memich A., 40. Dve S., 3. Vavro D., 2. Palishak T., 6. Cherv L., 18. Ladra T., 19. Suare S., 17. Groshovski P. (kapitan), 25. Kabongo K., 9. Visinski D.

Plzen zaxiradagilari: 14. Doski M., 23. Faal B., 29. Gabriel A., 7. Laval S., 20. Panos J., 36. Pirgich S., 98. Prebsl F., 12. Soyka A., 5. Spachil K., 1. Tapay D., 10. Ture M., 11. Vidra M.

Plzen bosh murabbiyi: Kovach R.

Levski Sofiya boshlang‘ich tarkibi: 92. Vutsov S., 21. Neves A., 50. Dimitrov K. (kapitan), 4. Makun K., 3. Maykon, 8. Gruyich M., 19. Mubarik M., 22. Sula M., 35. Serjino, 17. Everton Bala, 7. Reynaldo.

Levski Sofiya zaxiradagilari: 47. Buras A., 20. Senteles A., 2. Evertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Fleks A., 9. Perea X., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 1. Vladimirov O.

Levski Sofiya bosh murabbiyi: Velaskes J.

Jonli reportaj0-1 JONLI
45+2
Alexandro Ernandes hushtak chalib, birinchi bo‘limni yakunladi.
45
O‘yinga kamida 1 daqiqa qo‘shib beriladi.
440-1
Gol! Raqib tomonidan yo‘l qo‘yilgan dahshatli xato Everton Balaga (Levski Sofiya) imkoniyat taqdim etdi va u yaqin masofadan to‘pni darvozaga joylab qo‘ydi. 0:1.
39
Tomash Ladra (Plzen) jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo uning nishoni aniq chiqmadi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
38
Mehdi Mubarik (Levski Sofiya) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va Alexandro Ernandes hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
33
Kristof Kabongo (Plzen) ajoyib uzatmani qabul qilib, baland sakradi va kuchli zarba bilan boshida to‘pni darvoza tomon yo‘lladi! Uning zarbasi chap ustundan anchagina uzoqdan o‘tib ketdi. Juda noaniq zarba!
31
Tomash Ladra (Plzen) qanotdan jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatish uchun bo‘sh hudud topdi, ammo raqib darvozasiga xavf solish uchun uzatma aniqroq bo‘lishi kerak edi.
28
Sheyk Suare (Plzen) jarima zarbasidan darvoza tomon yo‘lladi, ammo zarba noaniq chiqdi va to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. Baland, noaniq va umuman chiroyli chiqmadi!
25
Darvozabon Maykonning (Levski Sofiya) pastlab kelgan zarbasini qaytarib qoldi, futbolchi to‘pni darvozaning aynan markaziga yo‘llagan edi.
23
Denis Visinski (Plzen) jarima maydonchasi ichida yiqildi, ammo hakam darhol barcha o‘yinchilarning e’tirozlarini rad etdi.
22
Svetoslav Vutsov o‘yinni yaxshi o‘qiy olishini ko‘rsatdi va Amar Memich (Plzen) jarima maydoni tashqarisidan berilgan uzatmani egallab olishiga yo‘l qo‘ymay, xavfni bartaraf etdi.
21
Tomash Ladra (Plzen) yengil jarohat oldi, ammo u o‘yinni davom ettira oladigan ko‘rinadi.
20
Tomash Ladra (Plzen) jarohat olib maydonda yotibdi va hakam tibbiy yordam ko‘rsatilishi uchun o‘yinni to‘xtatdi.
20🟨
Alexandro Ernandes qo‘pol o‘yini uchun Mazir Sulaga (Levski Sofiya) sariq kartochka ko‘rsatdi.
13
Amar Memich (Plzen) jarima maydonchasi ichida qisqa uzatmani qabul qilib oldi va to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi.
11
Lukash Cherv (Plzen) jarima maydonchasi tashqarisidan oldinga o‘tib zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvozaning qoq markaziga borgani uchun Svetoslav Vutsovga hech qanday qiyinchilik tug‘dirmadi. Osoyishta seyv.
10
Amar Memich (Plzen) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyachisi to‘pni uzoqlashtirdi.
9
Serjino (Levski Sofiya) oldinga qarab to‘pni uzatdi, ammo himoyachilardan biri uni to‘sib qoldi.
4
Reynaldo (Levski Sofiya) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni kuchli zarba bilan darvozaga yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
1
O‘yinni Levski Sofiya boshlab beradi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
00:01
O‘yinni «Levski Sofiya» boshlab beradi.
00:00
Alexandro Ernandes ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
00:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Salom va bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
PlzenLevski SofiyaYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferensvarosh — Plzen: tarkiblar va jonli matnFerensvarosh — Plzen: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Neymegen — Levski Sofiya: tarkiblar va jonli matnNeymegen — Levski Sofiya: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:50Norshellann — SSKA Sofiya: tarkiblar va jonli matnNorshellann — SSKA Sofiya: tarkiblar va jonli matnKecha 21:13Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36SSKA Sofiya — Monako: tarkiblar va jonli matnSSKA Sofiya — Monako: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Midtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnMidtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnBugun 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi