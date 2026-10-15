SSKA Sofiya — Monako: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi SSKA Sofiya — Monako uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
SSKA Sofiya boshlang‘ich tarkibi: 21. Lapuxov F., 4. Almeyda D., 7. Ebong M., 9. Godoy L., 6. Jordao B. (kapitan), 38. Leo Pereyra, 17. Martino A., 2. Pastor, 28. Pittas I., 32. Rodriges F., 8. Sensi S.
SSKA Sofiya zaxiradagilari: 99. Eto'o J., 25. Yevtimov D., 67. Itu S., 14. Ivanov T., 34. Kaymakanov V., 31. Nikolov D., 30. Panayotov P., 94. Sole I., 91. Tunchev A., 19. Yordanov A., 10. Zvarts J.
SSKA Sofiya bosh murabbiyi: Gisdol M.
Monako boshlang‘ich tarkibi: 1. Gradetski L. (kapitan), 29. Brunner P., 8. Kamara L., 37. Diop E., 31. Fati A., 17. Idumbo S., 13. Mavissa S., 18. Minamino T., 22. Salisu M., 72. Sane S., 4. Teze J.
Monako zaxiradagilari: 11. Ablin M., 14. Biret M., 19. Kabral P., 28. Kulibali M., 7. Deturbe M., 10. Golovin A., 16. Kon P., 20. Nazino, 46. Subeir A., 49. Ture I., 2. Vanderson, 6. Zakariya D.
Monako bosh murabbiyi: Filipe Luis.
Izohlar 0
…