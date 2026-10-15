SSKA Sofiya — Monako: tarkiblar va jonli matn

·50·Sport
SSKA Sofiya — Monako: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi SSKA SofiyaMonako uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

SSKA Sofiya boshlang‘ich tarkibi: 21. Lapuxov F., 4. Almeyda D., 7. Ebong M., 9. Godoy L., 6. Jordao B. (kapitan), 38. Leo Pereyra, 17. Martino A., 2. Pastor, 28. Pittas I., 32. Rodriges F., 8. Sensi S.

SSKA Sofiya zaxiradagilari: 99. Eto'o J., 25. Yevtimov D., 67. Itu S., 14. Ivanov T., 34. Kaymakanov V., 31. Nikolov D., 30. Panayotov P., 94. Sole I., 91. Tunchev A., 19. Yordanov A., 10. Zvarts J.

SSKA Sofiya bosh murabbiyi: Gisdol M.

Monako boshlang‘ich tarkibi: 1. Gradetski L. (kapitan), 29. Brunner P., 8. Kamara L., 37. Diop E., 31. Fati A., 17. Idumbo S., 13. Mavissa S., 18. Minamino T., 22. Salisu M., 72. Sane S., 4. Teze J.

Monako zaxiradagilari: 11. Ablin M., 14. Biret M., 19. Kabral P., 28. Kulibali M., 7. Deturbe M., 10. Golovin A., 16. Kon P., 20. Nazino, 46. Subeir A., 49. Ture I., 2. Vanderson, 6. Zakariya D.

Monako bosh murabbiyi: Filipe Luis.

Jonli reportaj0-1 JONLI
30
SSKA Sofiya tomonidan tezkorlik bilan amalga oshirilgan burchak zarbasi.
29
Anjelo Martino (SSKA Sofiya) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni kuchli zarb bilan darvozaga yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi. Yon hakam burchak to‘pini ko‘rsatdi, SSKA Sofiya uni amalga oshiradi.
28
7:3 – bu ikkala jamoa tomonidan amalga oshirilgan zarbalarning umumiy soni.
25
Bruno Jordao (SSKA Sofiya) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
24
Hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatmoqda. SSKA Sofiya jamoasi burchak zarbasini amalga oshiradi.
24
Leo Pereyra (SSKA Sofiya) raqiblarini aldab o‘tishga urindi, ammo himoyachi to‘pni olib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
23
SSKA Sofiya uchun burchak zarbasi belgilanadi.
23
Leo Pereyra (SSKA Sofiya) jarima maydonchasiga to‘pni uzata olmadi, uning urinishi raqib tomonidan bartaraf etildi.
21
Joau Gonsalvesh faoliyatsizlik uchun hushtak chaldi, chunki Fakundo Rodriges (SSKA Sofiya) raqiblaridan biriga nisbatan qo‘pollik ishlatdi.
18
Uzun paslar, qisqa paslar va bir teginishda o‘ynash. SSKA Sofiya jamoaviy o‘yinni namoyish etib, to‘pni nazorat qilmoqda va o‘yinchidan o‘yinchiga aniq uzatmalarni amalga oshirmoqda. Raqib futbolchilariga hozircha to‘pni olib qo‘yish juda qiyin bo‘lmoqda.
15
Brunu Jordau (SSKA Sofiya) himoyachi bilan to‘qnashuvdan so‘ng yiqildi va penalti belgilanishini so‘ramoqda. Barcha futbolchilar hakam tomon yugurishdi, ammo u penalti yo‘q deb hisobladi. O‘yin davom etmoqda.
12
SSKA Sofiya burchak zarbasini amalga oshiradi.
11
SSKA Sofiya burchak zarbasini ishlab oldi.
10
Maks Ebong (SSKA Sofiya) jarima maydonchasi tashqarisidan juda qulay pozitsiyadan darvozaga zarba berdi, ammo himoyachi o‘z jonini ayamay to‘pni to‘sib qoldi.
9
Edan Diop (Monako) oldinga uzatma berdi, ammo to‘p kuchliroq chiqib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va SSKA Sofiya darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
6
Ioannis Pittas (SSKA Sofiya) o‘yindan tashqari holatda qolib ketdi!
30-1
Gol! Paris Brunner (Monako) jarima maydonchasi ichida to‘pni egallab olgach, uni darvozaning yuqori chap burchagiga joylab qo‘ydi. Hisob 0:1.
3
Muhammad Salisu (Monako) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘yin ko‘rsatdi, ammo hakam unga hech qanday ogohlantirish bermadi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
21:46
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! SSKA Sofiya o‘yinni boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Joau Gonsalvesh boshqarib boradi.
21:45
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
21:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor yangiliklarni taqdim etib boramiz.
SSKA SofiyaMonakoKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Univ. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnUniv. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Riga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnRiga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Xayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnXayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya