Panatinaikos — SSKA Sofiya: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Panatinaikos — SSKA Sofiya uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Panatinaikos boshlang‘ich tarkibi: 1. Penya I., 2. Kalabriya D., 6. de Vrey S. (kapitan), 55. van Drongelen R., 77. Kiryakopulos G., 20. Taborda V., 26. Luza I., 42. Kangva K., 99. Garsiya L., 74. Rastoder E., 10. Andino S.
Panatinaikos zaxiradagilari: 22. Kamara E., 4. Chirivella P., 9. Dessers S., 71. Gitonas K., 8. Yagushich A., 3. Katris G., 18. Konturis S., 70. Kotsaris K., 14. Palmer-Braun E., 28. Pellistri F., 7. Tette A., 19. Sapras T.
Panatinaikos bosh murabbiyi: Neyestrup Y.
SSKA Sofiya boshlang‘ich tarkibi: 21. Lapuxov F., 2. Pastor, 14. Ivanov T. (kapitan), 5. Gbamin J., 4. Almeyda D., 17. Martino A., 28. Pittas I., 94. Sole I., 8. Sensi S., 19. Yordanov A., 9. Godoy L.
SSKA Sofiya zaxiradagilari: 11. Braximi M., 7. Ebong M., 99. Eto'o J., 25. Yevtimov D., 67. Itu S., 6. Jordao B., 34. Kaymakanov V., 3. Uorou T., 30. Panayotov P., 32. Rodriges F., 91. Tunchev A., 10. Zvarts J.
SSKA Sofiya bosh murabbiyi: Gisdol M.
Izohlar 0
…