Norshellann — SSKA Sofiya: tarkiblar va jonli matn

62🔁
Yens Olsen yangi kuchlarni maydonga tushirishga qaror qildi, Xyalte Rasmussen (Norshellan) Villum Bertelsenning o‘rniga maydonga tushmoqda.
62🔁
Bosh murabbiy o‘zgarish amalga oshirdi: Niklas Royker o‘rniga Malte Xeyde (Norshellann) maydonga tushdi.
61
Ibrohim Adel (Norshellan) vaziyat yaratishga urindi, ammo uzatmasiga kuchlilik qildi.
60
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yon hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatmoqda. Norshellan foydasiga burchak zarbasi.
59🟨
Jastin Yanssen (Norshellann) qo‘pol o‘yini uchun sariq kartochka oldi.
55⚽1-1
Gol! Ibragim Adel (Norshellan) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qolgan to‘pga ega chiqdi va darvozaning markaziga pastdan yo‘llangan zarba bilan darvozabonni dog‘da qoldirdi. U hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.
49
Hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi va Norshellann burchak zarbasini amalga oshiradi.
49
SSKA Sofiya tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so‘ng, himoyachilardan biri to‘pni bemalol egallab oldi.
46⏱
Tanaffus yakunlandi va ikkinchi bo‘lim boshlanish arafasida.
45+4⏱
Bugungi o‘yinning birinchi bo‘limi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+2
Ibrohim Adel (Norshellann) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘lganidan so‘ng, to‘p maydondan chiqarib yuborildi. Hakam Norshellann foydasiga burchak zarbasini belgiladi.
45+2
Nordshelland jamoasi burchak zarbasini amalga oshiradi.
45
To‘rtinchi hakam o‘yinga 4 daqiqa qo‘shib berdi.
41
Norshellan jamoasi to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir nechta paslarni amalga oshirib, hujum qilish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
37🟨
Stefen Akua (Norshellan) biroz oldinroq sodir etgan qoidabuzarligi uchun hakam tomonidan ogohlantirildi.
35🟨
Hakam Robert Jons nihoyat Yens Olsenning qilmishlaridan charchadi va unga sariq kartochka ko‘rsatdi!
34
Norshellann o‘yinchilaridan biri oldinga o‘tib ketdi va hakam o‘yindan tashqari holat uchun hushtagini chaldi.
30🔁
Tobias Salkvist (Norshellann) maydonga tushmoqda, chunki Viktor Nelsson jarohat olgani sababli o‘yinni davom ettira olmaydi.
29✚
Viktor Nelsson (Norshellan) jarohat olib maydonda yotibdi va hakam tibbiy yordam ko‘rsatilishi uchun o‘yinni to‘xtatdi.
29
Nordshelland - SSKA Sofiya. Hisob: 0-1.
Viktor Nelsson (Nordshelland) tomonidan xavfli o‘yin. Robert Jons qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
26
Ibragim Adel (Norshellan) havodan uzatilgan to‘pni darvozaga yo‘llashga urindi, u baland sakrab boshi bilan to‘pni darvozaning chap tomoniga yo‘naltirdi. Fyodor Lapuxov o‘z reflekslarini namoyish etib, to‘pning to‘rga kirishiga yo‘l qo‘ymadi va ajoyib seyv amalga oshirdi.
25
Nordshelland ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
20🟨
Dinish Almeyda (SSKA Sofiya) hakamdan sariq kartochka olganiga ajablanmasligi kerak, referi vaziyatni yaxshilab tinchlantirdi.
17
SSKA Sofiya burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyachilari hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etishdi.
16
Anjelo Martino (SSKA Sofiya) darvoza tomon qarash qildi va uzoq masofadan zarba berdi, ammo Andreas Xansen bunga tayyor edi.
11
Omadsizlik! Ioannis Pittas (SSKA Sofiya) jarima maydonchasi yaqinidan ajoyib zarba yo‘lladi, darvozabon qiyin ahvolda qoldi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
8⚽0-1
Gol! Dahshatli xato golga olib keldi. Himoyachi to‘pni boy berdi, bu esa Leandro Godoyga (SSKA Sofiya) to‘pni egallab olish va uni darvoza to‘riga joylab qo‘yish imkonini berdi, hisob 0:1.
6
Runar Norxeym (Norshellann) ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar xavfni bartaraf etishdi.
3
DARVOZA TUSINI! Stefano Sensi (SSKA Sofiya) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi va to‘p darvoza to‘siniga tegib qaytdi. Qanday zarba bo‘ldi!
1⏱
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
21:46
O‘yinchilar maydonda va SSKA Sofiya uchrashuvni boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Robert Jons boshqarib boradi.
21:45
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
21:45
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu o‘yinning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va barcha eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizga ishonch hosil qilamiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
Izohlar 0
…