Ferensvarosh — Plzen: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Ferensvarosh — Plzen uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Ferensvarosh boshlang‘ich tarkibi: 63. Radnoti D., 7. Birmanchevich V., 20. Kadu, 17. Korbu M., 11. Dele, 4. Gomes M., 76. Lishtesh K., 6. Nad A., 14. Oshvat A., 28. Ramakers T., 16. Zaxariassen K. (kapitan).
Ferensvarosh zaxiradagilari: 15. Arzani D., 18. Bagi A., 90. Dibus D., 71. Lakatosh TS., 10. Levi J., 72. Madaras A., 80. Maiga X., 54. Nad O., 47. O'Douda K., 33. Ori L., 88. Rommens P., 5. Zoxore N.
Ferensvarosh bosh murabbiyi: Borbeli B.
Plzen boshlang‘ich tarkibi: 1. Tapay D., 14. Doski M., 40. Dve S., 29. Gabriel A., 17. Groshovski P. (kapitan), 25. Kabongo K., 99. Memich A., 20. Panos J., 36. Pirgich S., 98. Prebsl F., 12. Soyka A.
Plzen zaxiradagilari: 30. Bayer V., 6. Cherv L., 23. Faal B., 18. Ladra T., 7. Laval S., 2. Palishak T., 19. Suare S., 10. Ture M., 3. Vavro D., 9. Visinski D., 11. Vidra M., 44. Vigele F.
Plzen bosh murabbiyi: Kovach R.
Izohlar 0
…