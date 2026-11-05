Levski Sofiya — Yagelloniya: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Levski Sofiya — Yagelloniya uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Levski Sofiya boshlang‘ich tarkibi: 92. Vutsov S., 50. Dimitrov K. (kapitan), 17. Everton Bala, 8. Gruyich M., 3. Maykon, 4. Makun K., 19. Mubarik M., 21. Neves A., 7. Reynaldo, 35. Serjino, 22. Sula M.
Levski Sofiya zaxiradagilari: 47. Buras A., 20. Senteles A., 2. Evertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Fleks A., 9. Perea X., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 18. Trdin G., 1. Vladimirov O.
Levski Sofiya bosh murabbiyi: Velaskes J.
Yagelloniya boshlang‘ich tarkibi: 50. Abramovich S., 10. Agbonifo Dj., 27. Konseysan R., 11. Imas X., 19. Kling A., 44. Konstantinopulos A., 23. Montoyya G., 99. Preles N., 6. Romanchuk T. (kapitan), 3. Stoyinovich D., 7. Shmit K.
Yagelloniya zaxiradagilari: 32. Chirkovich A., 14. Finndell X., 72. Yuzvyak K., 4. Kobayashi Ya., 85. Kozlovski E., 21. Losano S., 1. Perchel M., 30. Sou O., 5. Vital B., 20. Vdovik B.
Yagelloniya bosh murabbiyi: Semenes A.
Izohlar 0
…