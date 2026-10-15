Neymegen — Levski Sofiya: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Neymegen — Levski Sofiya uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Neymegen boshlang‘ich tarkibi: 1. Krettaz G., 99. Bishoff K., 73. Bras G., 9. Cheri T. (kapitan), 24. Fonville D., 34. Kers K., 20. Lebreton N., 30. Linssen B., 6. Neyashmich D., 4. Sxyurs P., 10. Tadich D.
Neymegen zaxiradagilari: 18. Geyger D., 38. Jenet J., 66. Kabar A., 22. Kaplan A., 35. Monteyro J., 42. Moslix Yu., 12. Polster N., 14. Sirxyoys K., 11. Villumsson V. T.
Neymegen bosh murabbiyi: Sxryoder D.
Levski Sofiya boshlang‘ich tarkibi: 92. Vutsov S., 50. Dimitrov K. (kapitan), 17. Everton Bala, 8. Gruyich M., 27. Kusso D., 3. Maykon, 4. Makun K., 19. Mubarik M., 21. Neves A., 7. Reynaldo, 35. Serjino.
Levski Sofiya zaxiradagilari: 20. Senteles A., 2. Evertton S., 78. Lukov M., 11. Oko-Fleks A., 9. Perea X., 31. Serafimov N., 22. Sula M., 18. Trdin G., 1. Vladimirov O.
Levski Sofiya bosh murabbiyi: Velaskes J.
Izohlar 0
…