Umarali Rahmonaliyev Rossiyaning ikki grand klubiga taklif qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Umarali Rahmonaliyevning xizmatlari Rossiyaning «Krasnodar» va «Rubin» klublariga agentlar tomonidan taklif etildi.
- 23 yoshli yarim himoyachining Ozarbayjonning «Sabah» klubidagi muvaffaqiyatli o‘yinlari va xalqaro tajribasi unga bo‘lgan qiziqishni oshirmoqda.
- Hozircha mazkur klublar tomonidan futbolchini transfer qilish bo‘yicha rasmiy qadamlar tashlangani yoki muzokaralar boshlangani haqida ma’lumot yo‘q.
Ozarbayjondagi muvaffaqiyatli mavsum, Yevropa maydonidagi tajriba va terma jamoadagi ishtiroki Umarali Rahmonaliyevning transfer bozoridagi qiymatini oshirmoqda. O‘zbekistonlik yarim himoyachining xizmatlari Rossiyaning ikki yirik klubiga taklif qilingani haqida xabar tarqaldi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Umarali Rahmonaliyev faoliyatida yangi bosqich boshlanishi mumkin. 23 yoshli yarim himoyachiga Rossiya chempionatining amaldagi kuchli klublaridan biri «Krasnodar» va uning avvalgi jamoasi «Rubin»ning qiziqishi paydo bo‘lishi ehtimoli bor.
Ozarbayjonning Sport24.az nashri ishonchli manbalarga tayanib xabar berishicha, futbolchining manfaatlarini himoya qilayotgan agentlar Rahmonaliyevning xizmatlarini Rossiyaning mazkur ikki klubiga taklif qilgan.
Hozircha «Rubin» va «Krasnodar»ning bu taklifga munosabati, shuningdek, futbolchini transfer qilish bo‘yicha amaliy qadamlar tashlash-tashlamasligi ma’lum emas. Biroq ushbu xabar o‘zbekistonlik futbolchining kelajagi borasidagi qiziqishni yanada oshirmoqda.
«Rubin» — Rahmonaliyev uchun tanish manzil
Umarali Rahmonaliyev uchun Rossiya chempionati begona emas. O‘zbekistonlik futbolchi 2023–2025 yillarda Qozonning «Rubin» klubi sharafini himoya qilgan. Shu sababli uning mazkur klubga ehtimoliy qaytishi faoliyatidagi tanish muhitga qayta kelishini anglatadi.
Rahmonaliyev Rossiyadagi faoliyati davomida professional futbol tajribasini orttirdi, keyin esa Ozarbayjon chempionatida o‘zini yanada ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Agar «Rubin» o‘zbek futbolchisiga nisbatan qiziqishini amaliy harakatlar bilan davom ettirsa, bu transfer Rahmonaliyev uchun Rossiya chempionatiga qayta qaytish imkoniyati bo‘lishi mumkin. Ammo hozircha bu faqat agentlar tomonidan taklif qilingan ehtimoliy variant sifatida qaralmoqda.
«Krasnodar» variantida Murad Musayev omili bor
Rahmonaliyevning xizmatlari taklif qilingan ikkinchi klub — «Krasnodar». Bu variantda e’tiborga molik jihat jamoa bosh murabbiyi Murad Musayevning futbolchi bilan bog‘liq avvalgi tajribasi hisoblanadi.
Rossiyalik mutaxassis avval «Sabah» klubida ishlagan va Boku jamoasining futbol muhiti bilan yaqindan tanish. Shu bois Rahmonaliyevning hozirgi imkoniyatlari, o‘yin uslubi va chempionatdagi ko‘rsatkichlari Musayev uchun begona bo‘lmasligi mumkin.
Albatta, bu omil «Krasnodar» transferni amalga oshirishga qaror qildi degani emas. Hozircha futbolchining xizmatlari klubga taklif qilingani haqida xabar berilgan, ehtimoliy muzokaralar yoki rasmiy taklif mavjudligi esa tasdiqlanmagan.
«Sabah»dagi muvaffaqiyatli mavsum transfer qiziqishini oshirmoqda
Umarali Rahmonaliyevning transfer bozoridagi qiziqish markaziga tushishi tasodifiy emas. O‘zbekistonlik futbolchi «Sabah» safida muvaffaqiyatli mavsum o‘tkazmoqda.
U jamoasi bilan Ozarbayjon chempionligi va mamlakat kubogini qo‘lga kiritgan. Shuningdek, «Sabah» bilan Yevropa Chempionlar ligasining saralash bosqichlarida qatnashib, umumiy guruhga yo‘l olish jarayonida ham tajriba to‘pladi.
Joriy mavsumda ham Rahmonaliyev jamoaning muhim futbolchilaridan biri bo‘lib qolmoqda. Uning maydondagi faolligi, natijaviy harakatlari va xalqaro musobaqalardagi ishtiroki klublar e’tiborini jalb qilishi mumkin.
«Lans» ham o‘zbek futbolchisiga qiziqqan edi
Rahmonaliyevning kelajagi borasidagi transfer xabarlari bu bilan cheklanmaydi. Yaqinda Fransiyaning «Lans» klubi ham o‘zbekistonlik yarim himoyachiga qiziqish bildirgani haqida ma’lumotlar tarqalgan edi.
Agar Yevropa va Rossiya klublari o‘rtasidagi qiziqish real transfer takliflariga aylansa, Rahmonaliyev uchun «Sabah»dan keyingi faoliyat yo‘nalishini tanlash muhim qarorga aylanishi mumkin.
Biroq hozircha futbolchining amaldagi klubini tark etishi yoki muayyan jamoa bilan kelishuvga erishgani haqida rasmiy ma’lumot yo‘q.
Rahmonaliyevning joriy mavsumdagi statistikasi
Umarali Rahmonaliyev joriy mavsum barcha musobaqalarda 17 ta uchrashuvda ishtirok etib, ikkita gol va to‘rtta golli uzatma muallifi bo‘ldi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida esa futbolchi to‘rtta xalqaro uchrashuvda maydonga tushgan.
23 yoshli yarim himoyachining klubdagi natijalari, xalqaro musobaqalardagi tajribasi va terma jamoadagi ishtiroki uning keyingi faoliyati uchun muhim asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.
Endilikda asosiy savol — «Rubin» yoki «Krasnodar»dan qaysi biri o‘zbek futbolchisiga nisbatan qiziqishni transfer muzokaralari darajasiga olib chiqadi? Yoki Rahmonaliyev «Sabah»da qolib, Yevropa maydonidagi faoliyatini davom ettiradimi?
Hozircha bu savollarga aniq javob yo‘q. Ammo Umarali Rahmonaliyevning nomi Rossiya va Yevropa klublari bilan bog‘liq transfer xabarlarida tilga olinayotgani o‘zbek futbolchisi uchun e’tiborli holatdir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…