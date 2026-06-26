NVIDIA hukmronligi xavf ostidami: Nega yirik texnogigantlar oʻz chiplarini yaratmoqda?

·24·Texno
NVIDIA hukmronligi xavf ostidami: Nega yirik texnogigantlar oʻz chiplarini yaratmoqda?

Sunʼiy intellekt va yuqori texnologiyalar bozorida uzoq vaqtdan beri NVIDIA kompaniyasi mutlaq yetakchilik qilib kelmoqda. Biroq soʻnggi tendensiyalar shuni koʻrsatmoqdaki, yirik texnologik korporatsiyalar bitta yetkazib beruvchiga qaram boʻlib qolishdan charchagan. Endilikda OpenAI, SpaceX va Google kabi gigantlar oʻzlarining maxsus chiplarini ishlab chiqishga jiddiy kirishgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining Equity podkastida taʼkidlanishicha, bu harakat NVIDIA bilan aloqalarni butunlay uzishni emas, balki xatarlarni diversifikatsiya qilishni anglatadi. Kompaniyalar oʻz ehtiyojlariga moslashtirilgan apparat vositalariga ega boʻlish orqali nafaqat xarajatlarni kamaytirishni, balki mahsulot unumdorligini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan.

OpenAI va Broadcom hamkorligi

Yaqinda Sem Altman boshchiligidagi OpenAI kompaniyasi Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño nomli maxsus chip ustida ishlayotganini maʼlum qildi. Ushbu chip sunʼiy intellekt modellarining ishlash jarayonini (inference) tezlashtirish va energiya sarfini optimallashtirish uchun moʻljallangan. Bu qadam OpenAI uchun ChatGPT kabi mahsulotlarning infratuzilma xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Oʻz chiplarini yaratish strategiyasi yangilik emas. Masalan, Apple kompaniyasi Intel protsessorlaridan voz kechib, oʻzining M-seriyali chiplariga oʻtishi natijasida qanchalik katta samaradorlikka erishganini butun dunyo koʻrdi. Xuddi shunday muvaffaqiyatni endi sunʼiy intellekt va kosmik texnologiyalar sohasida ham koʻrishimiz mumkin.

Sanoatdagi oʻzgarishlar va SpaceX strategiyasi

Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi ham bu poygadan chetda qolayotgani yoʻq. Kosmik kemalar va sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta aniq va chidamli apparat vositalari talab etiladi. Tayyor yechimlardan foydalanish oʻrniga, oʻz chiplarini loyihalash SpaceX uchun texnologik mustaqillik va xavfsizlik kafolatidir.

Ushbu tendensiya NVIDIA uchun jiddiy signal hisoblanadi. Garchi kompaniya hozirda eng kuchli grafik protsessorlarni (GPU) taklif qilayotgan boʻlsa-da, mijozlarning "shaxsiy yechimlar"ga intilishi bozordagi muvozanatni oʻzgartirishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, kelajakda umumiy maqsadli chiplardan koʻra, muayyan vazifalar uchun tor ixtisoslashgan yarim oʻtkazgichlar koʻproq qadrlanadi.

Xulosa qilib aytganda, texnologiya olami "yagona yetkazib beruvchi" modelidan voz kechmoqda. Bu nafaqat raqobatni kuchaytiradi, balki sunʼiy intellekt va bulutli hisoblashlar sohasida yangi innovatsion sakrashlarga zamin yaratadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu jarayon muhim, chunki qurilmalarning samaradorligi oshishi va xizmatlar tannarxi pasayishi bevosita global chip bozoridagi ushbu oʻzgarishlarga bogʻliq.

NVIDIAOpenAISpaceXSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiOpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiBugun, 23:24Telegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiTelegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiBugun, 23:23Rossiyalik xakerlar Jaguar Land Rover kompaniyasiga 2,5 milliard dollar zarar yetkazdiRossiyalik xakerlar Jaguar Land Rover kompaniyasiga 2,5 milliard dollar zarar yetkazdiBugun, 22:59Tesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiTesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiBugun, 21:54Asus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengAsus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengBugun, 21:27Sunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaBugun, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi