NVIDIA hukmronligi xavf ostidami: Nega yirik texnogigantlar oʻz chiplarini yaratmoqda?
Sunʼiy intellekt va yuqori texnologiyalar bozorida uzoq vaqtdan beri NVIDIA kompaniyasi mutlaq yetakchilik qilib kelmoqda. Biroq soʻnggi tendensiyalar shuni koʻrsatmoqdaki, yirik texnologik korporatsiyalar bitta yetkazib beruvchiga qaram boʻlib qolishdan charchagan. Endilikda OpenAI, SpaceX va Google kabi gigantlar oʻzlarining maxsus chiplarini ishlab chiqishga jiddiy kirishgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining Equity podkastida taʼkidlanishicha, bu harakat NVIDIA bilan aloqalarni butunlay uzishni emas, balki xatarlarni diversifikatsiya qilishni anglatadi. Kompaniyalar oʻz ehtiyojlariga moslashtirilgan apparat vositalariga ega boʻlish orqali nafaqat xarajatlarni kamaytirishni, balki mahsulot unumdorligini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan.
OpenAI va Broadcom hamkorligiYaqinda Sem Altman boshchiligidagi OpenAI kompaniyasi Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño nomli maxsus chip ustida ishlayotganini maʼlum qildi. Ushbu chip sunʼiy intellekt modellarining ishlash jarayonini (inference) tezlashtirish va energiya sarfini optimallashtirish uchun moʻljallangan. Bu qadam OpenAI uchun ChatGPT kabi mahsulotlarning infratuzilma xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.
Oʻz chiplarini yaratish strategiyasi yangilik emas. Masalan, Apple kompaniyasi Intel protsessorlaridan voz kechib, oʻzining M-seriyali chiplariga oʻtishi natijasida qanchalik katta samaradorlikka erishganini butun dunyo koʻrdi. Xuddi shunday muvaffaqiyatni endi sunʼiy intellekt va kosmik texnologiyalar sohasida ham koʻrishimiz mumkin.
Sanoatdagi oʻzgarishlar va SpaceX strategiyasiIlon Maskning SpaceX kompaniyasi ham bu poygadan chetda qolayotgani yoʻq. Kosmik kemalar va sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta aniq va chidamli apparat vositalari talab etiladi. Tayyor yechimlardan foydalanish oʻrniga, oʻz chiplarini loyihalash SpaceX uchun texnologik mustaqillik va xavfsizlik kafolatidir.
Ushbu tendensiya NVIDIA uchun jiddiy signal hisoblanadi. Garchi kompaniya hozirda eng kuchli grafik protsessorlarni (GPU) taklif qilayotgan boʻlsa-da, mijozlarning "shaxsiy yechimlar"ga intilishi bozordagi muvozanatni oʻzgartirishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, kelajakda umumiy maqsadli chiplardan koʻra, muayyan vazifalar uchun tor ixtisoslashgan yarim oʻtkazgichlar koʻproq qadrlanadi.
Xulosa qilib aytganda, texnologiya olami "yagona yetkazib beruvchi" modelidan voz kechmoqda. Bu nafaqat raqobatni kuchaytiradi, balki sunʼiy intellekt va bulutli hisoblashlar sohasida yangi innovatsion sakrashlarga zamin yaratadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu jarayon muhim, chunki qurilmalarning samaradorligi oshishi va xizmatlar tannarxi pasayishi bevosita global chip bozoridagi ushbu oʻzgarishlarga bogʻliq.
…