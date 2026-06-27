SpaceX oʻzining Starpipe gaz quvurini quradi: Starbase logistikasida yangi davr

·46·Texno
SpaceX oʻzining Starpipe gaz quvurini quradi: Starbase logistikasida yangi davr

Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi Texasdagi Starbase kosmodromini yoqilgʻi bilan uzluksiz taʼminlash maqsadida xususiy metan gaz quvurini barpo etishga kirishmoqda. Starpipe deb nomlangan ushbu loyiha Starship raketa tizimini uchirish chastotasini oshirish va logistika xarajatlarini optimallashtirish yoʻlidagi strategik qadam hisoblanadi. Yangi infratuzilma obyekti kosmik kemalarni parvozga tayyorlash jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Lone Star Minerals Development LLC shoʻba korxonasi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarga koʻra, Starpipe qurilishi 2026-yilning 7-iyulida boshlanishi rejalashtirilgan. Loyihani yakunlash va foydalanishga topshirish muddati etib 2027-yilning 26-yanvari belgilangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu quvur liniyasi Braunsvill kemachilik kanali shimolidagi sanoat zonasini Starbase start kompleksi bilan bogʻlaydi.

Logistik qaramlikka chek qoʻyiladi

Hozirgi vaqtda Starship sinovlari va parvozlari uchun zarur boʻlgan metan yoqilgʻisi kosmodromga koʻplab avtotsisternalar yordamida yetkazib berilmoqda. Har bir yirik parvoz oldidan oʻnlab yuk mashinalarining qatnovi nafaqat murakkab logistik zanjirni yuzaga keltirmoqda, balki tayyorgarlik jarayonini ham sekinlashtirmoqda. Starpipe ishga tushgach, metan toʻgʻridan-toʻgʻri quvur orqali keladi va start maydonchasi yaqinidagi maxsus qurilmalarda suyultiriladi.

Yangi gaz quvurining uzunligi taxminan 13 kilometrni, diametri esa qariyb 40 santimetrni tashkil etadi. Bu oʻlchamlar kosmodromning kelajakdagi ehtiyojlarini toʻliq qoplash va yoqilgʻi quyish jarayonini avtomatlashtirish imkonini beradi. Mazkur loyiha SpaceX kompaniyasining tashqi yetkazib beruvchilarga boʻlgan qaramligini kamaytirishga qaratilgan keng koʻlamli avtonomiya strategiyasining bir qismidir.

Toʻliq avtonom kosmodrom sari

Metan bilan bir qatorda, Starship parvozlari uchun ulkan miqdorda suyuq kislorod va suyuq azot talab etiladi. Shu maqsadda SpaceX hozirda start kompleksi yaqinida oʻzining havoni ajratish qurilmasini (ASU) qurishni davom ettirmoqda. Starpipe va ushbu zavodning birgalikdagi faoliyati Starbase majmuasini deyarli toʻliq mustaqil energiya va yoqilgʻi markaziga aylantiradi.

Qiziqarli jihati shundaki, Starbase oʻrni dastlab yaqin atrofda davlat metan quvuri oʻtishi rejalashtirilganini hisobga olib tanlangan edi. Biroq, ushbu davlat loyihasi amalga oshmay qolgani sababli, kompaniya koʻp yillar davomida yoqilgʻini yuk mashinalarida tashishga majbur boʻldi. Endilikda SpaceX bu muammoni oʻz kuchi bilan hal qilishga qaror qildi.

Kompaniyaning soʻnggi muvaffaqiyatlari, jumladan, Ship S40 prototipining uzoq davom etgan olovli sinovlari va qayta foydalaniladigan Starfall kapsulasining ilk parvozi, Starship loyihasi yakuniy bosqichga yaqinlashayotganidan dalolat beradi. Starpipe kabi infratuzilma loyihalari esa Mars va Oyga parvozlarni muntazam yoʻlga qoʻyish uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

SpaceXStarshipStarbaseElon MuskTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiKosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiBugun, 20:58Yer ostida yashirin energetika: AQSHda atom reaktorlarini 1,6 km chuqurlikka joylashtirishadiYer ostida yashirin energetika: AQSHda atom reaktorlarini 1,6 km chuqurlikka joylashtirishadiBugun, 20:27CATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinCATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinBugun, 19:28Sogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandiSogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandiBugun, 19:20Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadiBugun, 18:56Toshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqdaToshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqdaBugun, 18:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi