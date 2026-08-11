Igor Babuschkin sunʼiy intellekt startapi 1,1 milliard dollar investitsiya jalb qildi

·37·Texno
Igor Babuschkin sunʼiy intellekt startapi 1,1 milliard dollar investitsiya jalb qildi
Qisqacha

Igor Babuschkin tomonidan tashkil etilgan River AI ikki oy ichida urug' va A seriyali investitsiya raundlarida 1,1 milliard dollar mablag' jalb qildi. Moliyalashtirishga General Catalyst va AMP PBC boshchilik qilgan, NVIDIA, AMD Ventures, Y Combinator hamda Temasek ham loyihaga sarmoya kiritgan. River AI sun'iy intellekt texnologiyalarini noldan qayta qurib, inson mehnatini to'liq almashtirish o'rniga shaxsiy tarzda o'qitiladigan yordamchi agentlarni yaratishni maqsad qilgan.

Sunʼiy intellekt bozorida qisqa vaqt ichida mislsiz moliyalashtirish koʻrsatkichini qayd etgan yangi startob eʼtibor markaziga tushdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xAI asoschilaridan biri Igor Babuschkin tomonidan tashkil etilgan River AI atigi ikki oylik faoliyati davomida urugʻ va A seriyali investitsiya raundida 1,1 milliard dollar mablagʻ yigʻishga muvaffaq boʻldi. Mazkur yirik moliyalashtirish raundiga General Catalyst hamda AMP PBC investitsiya firmalari boshchilik qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Shuningdek, loyihaga NVIDIA, AMD Ventures, Y Combinator va Temasek kabi yirik investorlar ham oʻz ulushini qoʻshdi. Eslatib oʻtamiz, AMP PBC 2026 yilda Andreessen Horowitzʼning sobiq bosh hamkori Anjney Midha tomonidan asos solingan boʻlib, u ilgari Black Forest Labs, Mistral AI, LMArena va OpenRouter kabi loyihalarni qoʻllab-quvvatlagan.

Sunʼiy intellekt arxitekturasini noldan qayta qurish

River AI jamoatchilik eʼtiboriga shu yilning iyun oyida oʻziga xos missiya bilan chiqqan edi. Ilgari DeepMind va OpenAI kompaniyalarida sunʼiy intellekt yoʻnalishida faoliyat yuritgan Igor Babuschkin modelni oʻqitish jarayonidan boshlab sunʼiy intellekt texnologiyalarini noldan qayta boshlashni maqsad qilgan. Kompaniyaning asosiy maqsadi — inson mehnatini toʻliq almashtiradigan tizimlarni yaratish emas, balki agentlarni shaxsiy tarzda oʻqitiladigan yordamchilarga aylantirishdir.

Asoschining taʼkidlashicha, mazkur natijaga erishish uchun texnologik qatlamni toʻliq qaytadan qurish talab etiladi. Bunga oʻqitish jarayoni, modellar, mahsulot qatlami va shaxsiy sunʼiy intellekt inson hayotiga yaqin boʻlishini taʼminlaydigan yangi apparat taʼminoti kiradi. Loyiha shunchaki topshiriq bajaruvchi emas, balki foydalanuvchining ehtiyojlarini oldindan sezadigan va uning manfaati yoʻlida ishlaydigan hamroh yaratishni rejalashtirgan.

Dasturchilar va korxonalar uchun yangi imkoniyatlar

Hozirgi vaqtda River AI ochiq modellar asosida millionlab tokenlar uchun belgilangan narxlarda API xizmatini taqdim etmoqda. Mazkur API dasturchilarga modellarni kuchaytirilgan oʻqitish va past darajadagi moslashuvchanlik texnologiyalari yordamida sozlash imkonini beradi. Kompaniya mahsulotlari foydalanuvchilarga oʻzlari egalik qilmaydigan modellarni boshqarish oʻrniga, ochiq modellarni chinakam shaxsiylashtirilgan tizimlarga aylantirish va ulardan qulay foydalanish yoʻlini ochib beradi.

Bozordagi mutaxassislarning fikricha, bunday yirik investitsiya sohadagi qizgʻin muhitdan dalolat bersa-da, River AI oʻz vaqtida paydo boʻldi. Bugungi kunda yirik korxonalar ochiq vaznga ega modellar yordamida oʻz sunʼiy intellekt kelajagini nazorat qilishga intilmoqda. Kompaniya oʻzining yangi bulutli yechimlari orqali aynan shu yoʻnalishdagi murakkab jarayonlarni qisqa vaqt ichida va tejamkor tarzda hal qilishni vaʼda qilmoqda.

Kompaniyaning ulkan qarashlariga koʻra, kelgusida har bir inson oʻzi oʻqitgan va oʻz manfaati yoʻlida ishlaydigan shaxsiy agentga ega boʻladi. Bugungi kunda OpenClaw kabi lokal ishlaydigan shaxsiy agentlarning oʻsishi hamda NVIDIA kompaniyasining Dell, Microsoft va HP kabi kompyuter ishlab chiqaruvchilari bilan hamkorligi bu yoʻnalish tobora ommalashib borayotganini koʻrsatadi. River AI texnologiyasi amalda qanday farq qilishini vaqt koʻrsatadi, biroq startap bu yoʻlda katta moliyaviy imkoniyatlar bilan ish boshladi.

Suniy intellektInvestitsiyaRiver AIIgor BabuschkinTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi