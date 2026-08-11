Igor Babuschkin sunʼiy intellekt startapi 1,1 milliard dollar investitsiya jalb qildi
Igor Babuschkin tomonidan tashkil etilgan River AI ikki oy ichida urug' va A seriyali investitsiya raundlarida 1,1 milliard dollar mablag' jalb qildi. Moliyalashtirishga General Catalyst va AMP PBC boshchilik qilgan, NVIDIA, AMD Ventures, Y Combinator hamda Temasek ham loyihaga sarmoya kiritgan. River AI sun'iy intellekt texnologiyalarini noldan qayta qurib, inson mehnatini to'liq almashtirish o'rniga shaxsiy tarzda o'qitiladigan yordamchi agentlarni yaratishni maqsad qilgan.
Sunʼiy intellekt bozorida qisqa vaqt ichida mislsiz moliyalashtirish koʻrsatkichini qayd etgan yangi startob eʼtibor markaziga tushdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xAI asoschilaridan biri Igor Babuschkin tomonidan tashkil etilgan River AI atigi ikki oylik faoliyati davomida urugʻ va A seriyali investitsiya raundida 1,1 milliard dollar mablagʻ yigʻishga muvaffaq boʻldi. Mazkur yirik moliyalashtirish raundiga General Catalyst hamda AMP PBC investitsiya firmalari boshchilik qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Shuningdek, loyihaga NVIDIA, AMD Ventures, Y Combinator va Temasek kabi yirik investorlar ham oʻz ulushini qoʻshdi. Eslatib oʻtamiz, AMP PBC 2026 yilda Andreessen Horowitzʼning sobiq bosh hamkori Anjney Midha tomonidan asos solingan boʻlib, u ilgari Black Forest Labs, Mistral AI, LMArena va OpenRouter kabi loyihalarni qoʻllab-quvvatlagan.
Sunʼiy intellekt arxitekturasini noldan qayta qurishRiver AI jamoatchilik eʼtiboriga shu yilning iyun oyida oʻziga xos missiya bilan chiqqan edi. Ilgari DeepMind va OpenAI kompaniyalarida sunʼiy intellekt yoʻnalishida faoliyat yuritgan Igor Babuschkin modelni oʻqitish jarayonidan boshlab sunʼiy intellekt texnologiyalarini noldan qayta boshlashni maqsad qilgan. Kompaniyaning asosiy maqsadi — inson mehnatini toʻliq almashtiradigan tizimlarni yaratish emas, balki agentlarni shaxsiy tarzda oʻqitiladigan yordamchilarga aylantirishdir.
Asoschining taʼkidlashicha, mazkur natijaga erishish uchun texnologik qatlamni toʻliq qaytadan qurish talab etiladi. Bunga oʻqitish jarayoni, modellar, mahsulot qatlami va shaxsiy sunʼiy intellekt inson hayotiga yaqin boʻlishini taʼminlaydigan yangi apparat taʼminoti kiradi. Loyiha shunchaki topshiriq bajaruvchi emas, balki foydalanuvchining ehtiyojlarini oldindan sezadigan va uning manfaati yoʻlida ishlaydigan hamroh yaratishni rejalashtirgan.
Dasturchilar va korxonalar uchun yangi imkoniyatlarHozirgi vaqtda River AI ochiq modellar asosida millionlab tokenlar uchun belgilangan narxlarda API xizmatini taqdim etmoqda. Mazkur API dasturchilarga modellarni kuchaytirilgan oʻqitish va past darajadagi moslashuvchanlik texnologiyalari yordamida sozlash imkonini beradi. Kompaniya mahsulotlari foydalanuvchilarga oʻzlari egalik qilmaydigan modellarni boshqarish oʻrniga, ochiq modellarni chinakam shaxsiylashtirilgan tizimlarga aylantirish va ulardan qulay foydalanish yoʻlini ochib beradi.
Bozordagi mutaxassislarning fikricha, bunday yirik investitsiya sohadagi qizgʻin muhitdan dalolat bersa-da, River AI oʻz vaqtida paydo boʻldi. Bugungi kunda yirik korxonalar ochiq vaznga ega modellar yordamida oʻz sunʼiy intellekt kelajagini nazorat qilishga intilmoqda. Kompaniya oʻzining yangi bulutli yechimlari orqali aynan shu yoʻnalishdagi murakkab jarayonlarni qisqa vaqt ichida va tejamkor tarzda hal qilishni vaʼda qilmoqda.
Kompaniyaning ulkan qarashlariga koʻra, kelgusida har bir inson oʻzi oʻqitgan va oʻz manfaati yoʻlida ishlaydigan shaxsiy agentga ega boʻladi. Bugungi kunda OpenClaw kabi lokal ishlaydigan shaxsiy agentlarning oʻsishi hamda NVIDIA kompaniyasining Dell, Microsoft va HP kabi kompyuter ishlab chiqaruvchilari bilan hamkorligi bu yoʻnalish tobora ommalashib borayotganini koʻrsatadi. River AI texnologiyasi amalda qanday farq qilishini vaqt koʻrsatadi, biroq startap bu yoʻlda katta moliyaviy imkoniyatlar bilan ish boshladi.
…