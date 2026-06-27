Sunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdi

·31·Texno
Sunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdi

Soʻnggi paytlarda OpenAI o1 va DeepSeek R1 kabi yirik mantiqiy modellar (LRM) oʻzining goʻyoki insondek fikrlash qobiliyati bilan dunyoni hayratga solmoqda. Biroq Arizona shtati universiteti tadqiqotchilari Subbarao Kambxampati boshchiligida eʼlon qilgan yangi ilmiy ish ushbu tasavvurlarni shubha ostiga qoʻydi. Olimlarning taʼkidlashicha, neyrotarmoqlarning uzun “mulohaza zanjirlari” (Chain of Thought — CoT) aslida haqiqiy kognitiv jarayon emas, balki shunchaki statistik manipulyatsiyadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotchilarning fikriga koʻra, zamonaviy sunʼiy intellekt (SI) tizimlari yaratadigan mantiqiy ketma-ketliklar foydalanuvchida intellektual jarayon sodir boʻlayotgani haqida ishonchli illyuziyani shakllantiradi. Aslida esa, Transformer arxitekturasiga asoslangan ushbu modellar faqat oldingi kontekstdan kelib chiqib, keyingi tokenni (soʻz boʻlagini) statistik bashorat qiladi, xolos. Bu jarayonni insonning mantiqiy xulosa chiqarish mexanizmi bilan tenglashtirish ilmiy jihatdan notoʻgʻri deb hisoblanmoqda.

“Evrika” lahzasi — shunchaki taqlid

Ilmiy ishda SI modellarining “Aha-moment” deb ataluvchi, yaʼni goʻyoki masalani tushunib yetgandek “Ha, endi tushundim” kabi iboralarni qoʻllashiga alohida eʼtibor qaratilgan. Olimlar buni neyrotarmoqning ichki hisob-kitoblaridagi sifat oʻzgarishi emas, balki oʻquv maʼlumotlaridagi insoniy uslubga shunchaki taqlid deb atashmoqda. Texnik nuqtai nazardan, bu tizimlar faqat yakuniy toʻgʻri javob uchun optimallashtirilgan boʻlib, oraliq zanjirlar hech qanday semantik tekshiruvdan oʻtmaydi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar oʻz farazlarini isbotlash uchun labirintlardan chiqish va eng qisqa yoʻlni topish kabi matematik vazifalardan foydalanishgan. Tajribalar davomida kutilmagan natija qayd etildi: modellar mantiqiy tushuntirishlar zanjiri ataylab notoʻgʻri yoki chalkashtirib yuborilgan holatlarda ham toʻgʻri javobni topishda davom etgan. Bu esa tizim oʻzining “mulohazalarini” oʻqimasligini, balki ulardan shunchaki qoʻshimcha statistik shablon sifatida foydalanishini koʻrsatadi.

Yana bir qiziqarli holat “no-maze instances” deb ataluvchi tajribada kuzatildi. Bunda SIga hech qanday toʻsiqsiz, oʻta oddiy labirint vazifasi berilgan. Shunga qaramay, modellar bir necha sahifalik “mulohazalar” generatsiya qilgan. Bu holat mulohaza uzunligi hisoblash quvvati yoki murakkablikni anglatadi degan qarashni yoʻqqa chiqaradi. Uzun matnlar shunchaki oʻquv bazasidagi murakkab masalalar uzun tushuntirishlar bilan kelgani sababli yuzaga kelgan statistik artefaktdir.

“Mulohazalar teatri” va uning xavflari

Olimlar sunʼiy intellekt sohasini “mulohazalar teatri” tuzogʻiga tushib qolishdan ogohlantirmoqda. Tizimlar tomonidan taqdim etilayotgan ishonchli tushuntirishlar foydalanuvchilarda soxta ishonch (false trust) uygʻotishi mumkin. Bu ayniqsa tibbiyot, muhandislik va huquqshunoslik kabi sohalarda xavflidir, chunki inson mashina tomonidan generatsiya qilingan oʻnlab sahifalik mantiqiy zanjirlarni real vaqtda tekshirishga jismonan ulgurmaydi.

Tadqiqot mualliflari muqobil sifatida LLM-Modulo yondashuvini taklif qilmoqdalar. Bunda til modellari faqat gipoteza generatvori sifatida ishlatiladi, ularning toʻgʻriligi esa tashqi, matematik jihatdan qatʼiy algoritmlar yordamida tekshiriladi. Asosiy xulosa shundan iboratki, SI modellarini antropomorfizatsiya qilishni toʻxtatish va ularning sifatini “ichki nutqi” bilan emas, balki mustaqil tasdiqlanishi mumkin boʻlgan natijalari bilan baholash lozim.

Sunʼiy IntellektTexnologiyaOpenAIDeepSeekTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaIlon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaKecha, 23:51Koinot nurlanishiga chidamli: BAE Systems yangi Endura SoC protsessorini sinovdan oʻtkazdiKoinot nurlanishiga chidamli: BAE Systems yangi Endura SoC protsessorini sinovdan oʻtkazdiKecha, 22:58Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Kecha, 22:22Apple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiApple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiKecha, 21:55Smartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqdaSmartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqdaKecha, 21:54Kosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiKosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiKecha, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi