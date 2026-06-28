Eski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildi

·0·Texno
Eski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildi

Zamonaviy texnologiyalar olamida operatsion tizimlarning tizim talablari kundan-kunga ortib borayotgan bir paytda, Reddit forumidagi Omores taxallusli ishqiboz barchani hayratda qoldiruvchi tajriba oʻtkazdi. U Microsoft kompaniyasining eng soʻnggi Windows 11 operatsion tizimini bundan 20 yil avval ishlab chiqarilgan DDR1 standartidagi tezkor xotiraga ega boʻlgan kompyuterda muvaffaqiyatli ishga tushirdi. Ushbu loyiha nafaqat eski qurilmalarning imkoniyatlarini, balki dasturiy taʼminotning moslashuvchanligini ham namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tajriba uchun asos sifatida ASRock ConRoe865PE ona platasi tanlab olindi. Ushbu plata oʻz davrida Intel Core 2 Duo va Core 2 Quad protsessorlarini qoʻllab-quvvatlashi, shuningdek, DDR1 xotira va AGP interfeysli videokartalar bilan ishlashi bilan ajralib turgan. Tizimning markaziy protsessori sifatida afsonaviy Intel Core 2 Quad Q6600, grafik quvvat uchun esa ATI Radeon HD 4650 AGP videokartasi xizmat qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday eski apparat qismlarida zamonaviy tizimning ishlashi koʻpchilik mutaxassislar uchun imkonsizdek tuyulgan edi.

Loyiha davomida eng katta qiyinchilik videokartani toʻgʻri ishlashga majbur qilish bilan bogʻliq boʻldi. Omores ushbu muammoni hal qilish uchun 2012-yilda Windows 7 uchun chiqarilgan 64 bitli ATI drayverlarini maxsus moslashtirdi. Natijada, AGP 8x interfeysi toʻliq quvvatda ishladi va H.264 formatidagi videolarni apparat darajasida dekodlash imkoniyati paydo boʻldi. Bu esa tizimning grafik interfeysi silliq ishlashini taʼminladi.

Barqarorlik va kutilmagan natijalar

Muallif tomonidan eʼlon qilingan videolavhalarda Windows 11 tizimi zamonaviy brauzerlarni hech qanday muammosiz ochayotgani, yuqori sifatli videolarni ijro etayotgani va hatto bir nechta 3D-benchmark testlaridan muvaffaqiyatli oʻtayotgani aks etgan. Eng hayratlanarlisi, ushbu "keksa" kompyuter oʻz vaqtida tizim talablari bilan mashhur boʻlgan Crysis oʻyinini ham ishga tushira oldi. "Eng yoqimli tomoni shundaki, tizim mutlaqo barqaror ishlamoqda", — deya taʼkidlaydi loyiha muallifi.

Koʻpchilikni Windows 11 talab qiladigan UEFI va TPM 2.0 cheklovlari qanday chetlab oʻtilgani qiziqtirishi tabiiy. Omoresning tushuntirishicha, muvaffaqiyatning asosiy omili apparat qismida emas, balki operatsion tizimning tanlangan versiyasidadir. Windows 11 IoT nashri rasman klassik BIOS tizimiga ega kompyuterlarni qoʻllab-quvvatlaydi. Shu sababli, UEFI modulining yoʻqligi tizimni oʻrnatish va ishlatishga toʻsqinlik qilmadi.

Ushbu tajriba Oʻzbekiston kabi eski texnikalardan hali ham keng foydalaniladigan hududlar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Garchi bunday usulda foydalanish kundalik ishlar uchun unchalik samarali boʻlmasa-da, u eskirgan kompyuterlarning dasturiy taʼminot bilan ishlash chegaralari hali yakunlanmaganini koʻrsatadi. Loyiha zamonaviy operatsion tizimlar toʻgʻri yondashuv bilan hatto 20 yillik "temirlar"da ham yashay olishini isbotladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, ushbu loyiha amaliy foydadan koʻra koʻproq ilmiy va muhandislik qiziqishiga ega. U texnologiya ixlosmandlariga cheklovlarni chetlab oʻtish va eski qurilmalarga yangi hayot bagʻishlash mumkinligini yana bir bor eslatdi. Windows 11 va DDR1 xotirasining bunday gʻayritabiiy uygʻunligi IT-hamjamiyatida uzoq vaqt muhokama qilinishi shubhasiz.

Windows 11DDR1MicrosoftTexnologiyaKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiNASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 02:21Instagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradiInstagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradiBugun, 02:21Elon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmiElon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmiBugun, 01:55Grand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarGrand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarBugun, 00:58Starlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadiStarlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadiBugun, 00:25Ilon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaIlon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi