Eski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildi
Zamonaviy texnologiyalar olamida operatsion tizimlarning tizim talablari kundan-kunga ortib borayotgan bir paytda, Reddit forumidagi Omores taxallusli ishqiboz barchani hayratda qoldiruvchi tajriba oʻtkazdi. U Microsoft kompaniyasining eng soʻnggi Windows 11 operatsion tizimini bundan 20 yil avval ishlab chiqarilgan DDR1 standartidagi tezkor xotiraga ega boʻlgan kompyuterda muvaffaqiyatli ishga tushirdi. Ushbu loyiha nafaqat eski qurilmalarning imkoniyatlarini, balki dasturiy taʼminotning moslashuvchanligini ham namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tajriba uchun asos sifatida ASRock ConRoe865PE ona platasi tanlab olindi. Ushbu plata oʻz davrida Intel Core 2 Duo va Core 2 Quad protsessorlarini qoʻllab-quvvatlashi, shuningdek, DDR1 xotira va AGP interfeysli videokartalar bilan ishlashi bilan ajralib turgan. Tizimning markaziy protsessori sifatida afsonaviy Intel Core 2 Quad Q6600, grafik quvvat uchun esa ATI Radeon HD 4650 AGP videokartasi xizmat qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday eski apparat qismlarida zamonaviy tizimning ishlashi koʻpchilik mutaxassislar uchun imkonsizdek tuyulgan edi.
Loyiha davomida eng katta qiyinchilik videokartani toʻgʻri ishlashga majbur qilish bilan bogʻliq boʻldi. Omores ushbu muammoni hal qilish uchun 2012-yilda Windows 7 uchun chiqarilgan 64 bitli ATI drayverlarini maxsus moslashtirdi. Natijada, AGP 8x interfeysi toʻliq quvvatda ishladi va H.264 formatidagi videolarni apparat darajasida dekodlash imkoniyati paydo boʻldi. Bu esa tizimning grafik interfeysi silliq ishlashini taʼminladi.
Barqarorlik va kutilmagan natijalarMuallif tomonidan eʼlon qilingan videolavhalarda Windows 11 tizimi zamonaviy brauzerlarni hech qanday muammosiz ochayotgani, yuqori sifatli videolarni ijro etayotgani va hatto bir nechta 3D-benchmark testlaridan muvaffaqiyatli oʻtayotgani aks etgan. Eng hayratlanarlisi, ushbu "keksa" kompyuter oʻz vaqtida tizim talablari bilan mashhur boʻlgan Crysis oʻyinini ham ishga tushira oldi. "Eng yoqimli tomoni shundaki, tizim mutlaqo barqaror ishlamoqda", — deya taʼkidlaydi loyiha muallifi.
Koʻpchilikni Windows 11 talab qiladigan UEFI va TPM 2.0 cheklovlari qanday chetlab oʻtilgani qiziqtirishi tabiiy. Omoresning tushuntirishicha, muvaffaqiyatning asosiy omili apparat qismida emas, balki operatsion tizimning tanlangan versiyasidadir. Windows 11 IoT nashri rasman klassik BIOS tizimiga ega kompyuterlarni qoʻllab-quvvatlaydi. Shu sababli, UEFI modulining yoʻqligi tizimni oʻrnatish va ishlatishga toʻsqinlik qilmadi.
Ushbu tajriba Oʻzbekiston kabi eski texnikalardan hali ham keng foydalaniladigan hududlar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Garchi bunday usulda foydalanish kundalik ishlar uchun unchalik samarali boʻlmasa-da, u eskirgan kompyuterlarning dasturiy taʼminot bilan ishlash chegaralari hali yakunlanmaganini koʻrsatadi. Loyiha zamonaviy operatsion tizimlar toʻgʻri yondashuv bilan hatto 20 yillik "temirlar"da ham yashay olishini isbotladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, ushbu loyiha amaliy foydadan koʻra koʻproq ilmiy va muhandislik qiziqishiga ega. U texnologiya ixlosmandlariga cheklovlarni chetlab oʻtish va eski qurilmalarga yangi hayot bagʻishlash mumkinligini yana bir bor eslatdi. Windows 11 va DDR1 xotirasining bunday gʻayritabiiy uygʻunligi IT-hamjamiyatida uzoq vaqt muhokama qilinishi shubhasiz.
…