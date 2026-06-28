Boeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqda

·28·Texno
Boeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqda

Aviatsiya olamida oʻn yillar davomida oʻzgarmas boʻlib kelgan anʼanaviy boshqaruv tizimlari oʻrnini mutlaqo yangi texnologiya egallashi kutilmoqda. Boeing kompaniyasining shoʻba korxonasi hisoblangan Aurora Flight Sciences mutaxassislari DARPA agentligi bilan hamkorlikda yaratilayotgan eksperimental X-65 uchuvchisiz apparatiga qanotlarni oʻrnatish jarayonini boshladi. Bu loyiha samolyotlarning havoda manevr qilish uslubini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

X-65 loyihasining asosiy maqsadi — Active Flow Control (AFC) deb ataluvchi faol havo oqimini boshqarish texnologiyasini sinovdan oʻtkazishdir. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu tizim samolyotni anʼanaviy mexanik qismlar, yaʼni eleronlar, zakrilkalar yoki yoʻnalish rullarisiz boshqarish imkonini beradi. Bu aviatsiya muhandisligida tub burilish yasashi kutilayotgan yechimdir.

Havo oqimi yordamida boshqaruv

Yangi texnologiyaning ishlash prinsipi juda qiziqarli: samolyot qanotlariga oʻrnatilgan 14 ta maxsus soplolar orqali siqilgan havo oqimi chiqariladi. Ushbu oqimlar samolyot atrofidagi aerodinamik bosimni oʻzgartirib, uning yoʻnalishini boshqarishga xizmat qiladi. Bu esa harakatlanuvchi mexanik qismlarga boʻlgan ehtiyojni kamaytiradi yoki butunlay yoʻq qiladi.

Dastlabki sinov bosqichlarida X-65 oʻzining anʼanaviy boshqaruv sirtlarini ham saqlab qoladi. Bu muhandislarga yangi AFC tizimini klassik usullar bilan solishtirish va uning samaradorligini real vaqt rejimida baholash imkonini beradi. Keyinchalik esa samolyot faqat havo oqimlari yordamida parvoz qilishi rejalashtirilgan.

Texnik koʻrsatkichlar va loyiha kelajagi

X-65 uchuvchisiz apparati oʻziga xos dizaynga ega: uning qanotlari tutashgan (diamond-wing) koʻrinishda boʻlib, ikkita vertikal kil va bitta reaktiv dvigatel bilan jihozlangan. Qurilmaning texnik parametrlari quyidagicha:

  • Qanotlar qulochi: taxminan 9 metr;
  • Maksimal uchish vazni: 3,2 tonna;
  • Boshqaruv soplolari soni: 14 ta.
Loyiha 2020-yildan buyon ishlab chiqilmoqda va AQSH Mudofaa vazirligi tomonidan faol moliyalashtirilmoqda. Xususan, 2024-moliyaviy yilning oʻzida ushbu dasturga 63 million dollar mablagʻ ajratilgan. Garchi muddatlar biroz surilgan boʻlsa-da, mutaxassislar ilk parvoz sinovlarini 2027-yilda oʻtkazishni maqsad qilishgan.

Harakatlanuvchi detallardan voz kechish samolyotning umumiy ogʻirligini sezilarli darajada kamaytiradi va uning aerodinamikasini yaxshilaydi. Shuningdek, murakkab mexanik tizimlarning yoʻqligi texnik xizmat koʻrsatishni osonlashtiradi va konstruksiyaning ishonchliligini oshiradi. Agar X-65 sinovlari muvaffaqiyatli yakunlansa, kelajakda nafaqat harbiy, balki fuqaro aviatsiyasida ham "qanot qoqmaydigan" samolyotlarni koʻrishimiz mumkin boʻladi.

BoeingDARPAAviatsiyaTexnologiyaX-65
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdiHarbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdiBugun, 05:51Eski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildiEski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildiBugun, 04:58NASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiNASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 02:21Instagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradiInstagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradiBugun, 02:21Elon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmiElon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmiBugun, 01:55Grand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarGrand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi