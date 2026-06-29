Inson imkoniyatidan yuqori: Agibot G2 roboti qariyb uch sutka toʻxtovsiz ishladi

·0·Texno
Inson imkoniyatidan yuqori: Agibot G2 roboti qariyb uch sutka toʻxtovsiz ishladi

Robototexnika sohasida inqilobiy qadam tashlandi: Agibot G2 gumanoid roboti real ishlab chiqarish sharoitida qariyb uch sutka davomida tanaffussiz mehnat qilib, oʻziga xos jahon rekordini oʻrnatdi. Ushbu sinov robotlarning nafaqat laboratoriya sharoitida, balki murakkab sanoat liniyalarida ham inson oʻrnini toʻliq egallashi mumkinligini isbotlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Agibot kompaniyasi bergan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, G2 modeli Nanchandagi Longcheer Technology zavodida planshetlar sifatini nazorat qilish liniyasida 64 soat davomida uzluksiz ishlagan. Tajriba 23-iyundan 28-iyungacha ochiq translyatsiya formatida oʻtkazildi, bu esa jarayonning shaffofligini taʼminladi. Mazkur vaqt ichida robot 64 828 dona mahsulotni qayta ishlashga ulgurdi.

Sanoatda yangi samaradorlik standarti

Sinov davomida Agibot G2 oʻzining yuqori aniqlikdagi harakatlari bilan muhandislarni hayratda qoldirdi. Operatsiyalarni bajarish muvaffaqiyati 99,99 foizni tashkil etdi, bu esa hatto eng malakali mutaxassislar uchun ham erishib boʻlmaydigan koʻrsatkichdir. Robot konveyerdan planshetlarni olib, ularni test stendlariga joylashtirish, tizim bilan maʼlumot almashish va nuqsonli qurilmalarni saralash kabi murakkab vazifalarni bajardi.

ixbt.com xabariga koʻra, ushbu jarayonda robot va zavod uskunalari yagona texnologik kompleks sifatida ishlagan. Robot nafaqat mexanik harakatlarni amalga oshirdi, balki aqlli tizim yordamida har bir qurilmaning holati haqida qaror qabul qilib, ularni tegishli tartibda konveyerga qaytardi. Bu kabi avtomatlashtirish darajasi kelajakda ishlab chiqarish tannarxini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda.

Ikki karra jahon rekordi

Agibot vakillari ushbu sinov orqali bir vaqtning oʻzida ikkita jahon rekordi oʻrnatilganini eʼlon qilishdi:

  • Gumanoid robotning ishlab chiqarish liniyasida eng uzoq vaqt davomida tanaffussiz ishlashi;
  • Ommaviy ishlab chiqarish sharoitida gumanoid robotlar tomonidan qayta ishlangan mahsulotlarning umumiy hajmi va tezligi.
Kompaniya nafaqat texnologik imkoniyatlarni, balki ommaviy ishlab chiqarish salohiyatini ham namoyish etmoqda. Yaqinda Agibot konveyeridan 15 minginchi robot rasman chiqib ketgani maʼlum qilingan edi. Bu robototexnika bozorida raqobat kuchayib borayotganidan va gumanoidlar kundalik sanoat hayotining ajralmas qismiga aylanayotganidan dalolat beradi.

Oʻzbekiston kabi jadal sanoatlashib borayotgan mamlakatlar uchun ham bunday texnologiyalar kelajakda katta ahamiyat kasb etishi mumkin. Ayniqsa, elektronika va avtomobilsozlik sohalarida inson omili bilan bogʻliq xatolarni kamaytirish va ish unumdorligini oshirishda Agibot G2 kabi yechimlar yuqori samaradorlik berishi shubhasiz.

AgibotRobototexnikaTexnologiyaSunʼiy IntellektRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Blue Origin New Glenn raketasi portlashidan soʻng start maydonchasini tiklamoqdaBlue Origin New Glenn raketasi portlashidan soʻng start maydonchasini tiklamoqdaBugun, 15:57Volkswagen va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik yakunlanmoqda: 1,5 milliard yevrolik loyiha barbod boʻldiVolkswagen va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik yakunlanmoqda: 1,5 milliard yevrolik loyiha barbod boʻldiBugun, 15:20Koinotda pishirilgan qovoq: Xitoylik taykonavtlar Tiangong stansiyasida bir oyni yakunladiKoinotda pishirilgan qovoq: Xitoylik taykonavtlar Tiangong stansiyasida bir oyni yakunladiBugun, 14:52Rossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiRossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiBugun, 14:26Yer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindiYer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindiBugun, 13:50Apple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaApple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi