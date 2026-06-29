Inson imkoniyatidan yuqori: Agibot G2 roboti qariyb uch sutka toʻxtovsiz ishladi
Robototexnika sohasida inqilobiy qadam tashlandi: Agibot G2 gumanoid roboti real ishlab chiqarish sharoitida qariyb uch sutka davomida tanaffussiz mehnat qilib, oʻziga xos jahon rekordini oʻrnatdi. Ushbu sinov robotlarning nafaqat laboratoriya sharoitida, balki murakkab sanoat liniyalarida ham inson oʻrnini toʻliq egallashi mumkinligini isbotlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Agibot kompaniyasi bergan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, G2 modeli Nanchandagi Longcheer Technology zavodida planshetlar sifatini nazorat qilish liniyasida 64 soat davomida uzluksiz ishlagan. Tajriba 23-iyundan 28-iyungacha ochiq translyatsiya formatida oʻtkazildi, bu esa jarayonning shaffofligini taʼminladi. Mazkur vaqt ichida robot 64 828 dona mahsulotni qayta ishlashga ulgurdi.
Sanoatda yangi samaradorlik standartiSinov davomida Agibot G2 oʻzining yuqori aniqlikdagi harakatlari bilan muhandislarni hayratda qoldirdi. Operatsiyalarni bajarish muvaffaqiyati 99,99 foizni tashkil etdi, bu esa hatto eng malakali mutaxassislar uchun ham erishib boʻlmaydigan koʻrsatkichdir. Robot konveyerdan planshetlarni olib, ularni test stendlariga joylashtirish, tizim bilan maʼlumot almashish va nuqsonli qurilmalarni saralash kabi murakkab vazifalarni bajardi.
ixbt.com xabariga koʻra, ushbu jarayonda robot va zavod uskunalari yagona texnologik kompleks sifatida ishlagan. Robot nafaqat mexanik harakatlarni amalga oshirdi, balki aqlli tizim yordamida har bir qurilmaning holati haqida qaror qabul qilib, ularni tegishli tartibda konveyerga qaytardi. Bu kabi avtomatlashtirish darajasi kelajakda ishlab chiqarish tannarxini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda.
Ikki karra jahon rekordiAgibot vakillari ushbu sinov orqali bir vaqtning oʻzida ikkita jahon rekordi oʻrnatilganini eʼlon qilishdi:
- Gumanoid robotning ishlab chiqarish liniyasida eng uzoq vaqt davomida tanaffussiz ishlashi;
- Ommaviy ishlab chiqarish sharoitida gumanoid robotlar tomonidan qayta ishlangan mahsulotlarning umumiy hajmi va tezligi.
Oʻzbekiston kabi jadal sanoatlashib borayotgan mamlakatlar uchun ham bunday texnologiyalar kelajakda katta ahamiyat kasb etishi mumkin. Ayniqsa, elektronika va avtomobilsozlik sohalarida inson omili bilan bogʻliq xatolarni kamaytirish va ish unumdorligini oshirishda Agibot G2 kabi yechimlar yuqori samaradorlik berishi shubhasiz.
…