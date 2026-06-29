Janubiy Koreyada chiplar ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan gaz taqchilligi yuzaga keldi

·24·Texno
Janubiy Koreyada chiplar ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan gaz taqchilligi yuzaga keldi

Yarimoʻtkazgichlar sanoatining jahon miqyosidagi markazlaridan biri boʻlgan Janubiy Koreyada zamonaviy mikrosxemalar ishlab chiqarishda oʻta muhim hisoblangan yuqori tozalikdagi karbonat angidrid (CO2) gazi zaxiralari keskin kamayib ketdi. Ushbu xomashyo yetishmovchiligi nafaqat mintaqaviy ishlab chiqaruvchilar, balki butun dunyo boʻylab xotira chiplari va elektronika narxlarining koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

The Elec nashrining tarmoqdagi ishonchli manbalarga tayanib xabar berishicha, hozirda Janubiy Koreyadagi chip ishlab chiqaruvchilar va ularga xizmat koʻrsatuvchi yetkazib beruvchilarning qoʻlida bir oydan kamroq muddatga yetadigan gaz zaxirasi qolgan. Odatda kompaniyalar ikki haftalik operatsion zaxirani saqlab turishadi, bu esa taʼminotda uzilishlar boʻlgan taqdirda ham ishlab chiqarishni bir oy davomida barqaror ushlab turish imkonini beradi. Biroq hozirgi vaziyatda taklifning kamayishi xavotirli darajaga yetgan.

Samsung va SK hynix xavf ostida

Janubiy Koreyaning texnologik gigantlari ushbu gazning asosiy isteʼmolchilari hisoblanadi. Maʼlumotlarga koʻra, Samsung Electronics har oyda taxminan 1800–2000 tonna, SK hynix esa 600–700 tonna yuqori tozalikdagi CO2 isteʼmol qiladi. Hozircha bu taqchillik zavodlarning ish toʻxtashiga olib kelgani yoʻq, ammo har ikki kompaniya qoʻshimcha xaridlar hajmini oshirishga urinmoqda.

Bozor ishtirokchilarining taʼkidlashicha, ishlab chiqaruvchilar gaz uchun yuqori narx toʻlashga tayyor boʻlsalar-da, bozordan qoʻshimcha hajmdagi xomashyoni topish borgan sari qiyinlashmoqda. Bu esa ishlab chiqarish zanjirida jiddiy uzilishlar yuzaga kelishi mumkinligidan dalolat beradi.

Nima uchun bu gaz shunchalik muhim?

Yuqori tozalikdagi karbonat angidrid yarimoʻtkazgichli plastinalarni oʻta kritik tozalash (supercritical cleaning) jarayonida qoʻllaniladi. Bu holatda CO2 bir vaqtning oʻzida ham suyuqlik, ham gaz xususiyatlariga ega boʻladi. Bunday noyob holat zamonaviy chiplarning oʻta ingichka va zich joylashgan tuzilmalaridan ifloslanishlarni samarali ravishda olib tashlash imkonini beradi. Bu texnologiyasiz yuqori unumdorlikka ega mikrosxemalarni ishlab chiqarish deyarli imkonsizdir.

Taqchillikning asosiy sababi xomashyo ishlab chiqarishning qisqarishi bilan bogʻliq. Bunday gaz neftni qayta ishlash, neft-kimyo sanoati va vodorod ishlab chiqarishning qoʻshimcha mahsuloti sifatida olinadi. Janubiy Koreyadagi neft-kimyo korxonalarining quvvati pasayishi va Yaqin Sharqdagi geosiyosiy keskinlik tufayli neft yetkazib berishdagi beqarorlik vaziyatni yanada ogʻirlashtirgan.

2024-yil boshidan buyon suyultirilgan CO2 narxi taxminan 20 foizga oshgan. Mutaxassislarning fikricha, gaz taqchilligi kamida yil oxirigacha davom etadi. Agar vaziyat oʻnglanmasa, bu jahon bozorida DRAM va NAND xotira modullari narxining sezilarli darajada qimmatlashishiga olib kelishi mumkin, bu esa oʻz navbatida smartfon va kompyuterlar narxiga ham taʼsir qiladi.

TexnologiyaSamsungSK HynixYarimoʻtkazgichlarJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiBugun, 22:24Faraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiFaraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiBugun, 22:22WhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiWhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiBugun, 22:00Sunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiSunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiBugun, 21:59AQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviAQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviBugun, 21:50AQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiAQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiBugun, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi