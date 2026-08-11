Lava arzon va mustahkam Smart 4 telefonini namoyish etdi
Hindistonning Lava kompaniyasi 90 AQSh dollariga baholangan, MIL-STD-810H harbiy standartiga muvofiq sertifikatlangan Smart 4 smartfonini taqdim etdi. Qurilma Android Go tizimida ishlaydi, 1,6 GGs gacha chastotada ishlaydigan sakkiz yadroli Unisoc SC9863A protsessori, 3 GB tezkor va 32 GB doimiy xotiraga ega bo‘lib, xotirani microSD kartasi orqali 512 GB gacha kengaytirish mumkin.
Hindistonning Lava kompaniyasi kundalik sodda vazifalar uchun moʻljallangan hamyonbop Smart 4 smartfonini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma oʻzining xalqaro bozordagi narxi va ixcham imkoniyatlari bilan bir qatorda, eng asosiysi — harbiy darajadagi himoya standartiga ega ekanligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikSmartfon engilroq ilovalar uchun optimallashtirilgan Android Go operatsion tizimida ishlaydi. Apparat taʼminoti asosini 1,6 GGs gacha chastotada ishlaydigan sakkiz yadroli Unisoc SC9863A protsessori hamda IMG8322 grafik tezyutgichi tashkil etadi. Qurilma 3 GB tezkor va 32 GB doimiy xotira bilan jihozlangan.
Foydalanuvchilar xotiraning yetishmovchiligidan qiynalmasligi uchun uning hajmini microSD kartalari yordamida 512 GB gacha kengaytirish imkoniyati taqdim etilgan. Ushbu koʻrsatkichlar qurilma ogʻir oʻyinlar uchun emas, balki qoʻngʻiroqlar, messenjerlar va kundalik oddiy yumushlar uchun moʻljallanganini koʻrsatadi.
Ekran va dizayn xususiyatlariModel 960 × 540 piksel oʻlchamli va 6,56 dyuymli LCD-displey bilan taʼminlangan. Ushbu narx segmentidagi qurilmalar uchun kamdan-kam uchraydigan afzallik sifatida ekran 90 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa tasvir harakatini silliqroq qiladi.
Budjet darajasidagi qurilma ekanligiga qaramay, Lava Smart 4 zamonaviy foydalanuvchilar qadrlaydigan bir qator foydali funksiyalarni oldi. Jumladan, korpus yon tomoniga skaner oʻrnatilgan boʻlib, u egasining xavfsizligini taʼminlaydi.
- 3,5 mm audioruxsatnoma va FM-radio mavjud
- USB Type-C porti orqali quvvatlanadi
- Ikkita SIM-karta va 4G VoLTE tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydi
- Wi-Fi, Bluetooth 4.2 va GPS modullari oʻrnatilgan
Avtonomlik va chidamlilikQurilmaning eng muhim ustunliklaridan biri bu uning 5000 mA·ch sigʻimli akkumulyatoridir. Bunday batareya quvvati smartfonga quvvatni uzoq vaqt saqlash imkonini beradi, biroq narxni past saqlash maqsadida quvvatlash quvvati 10 W bilan cheklangan.
Asosiy kamera yorugʻlik diodli chaqnoq bilan birga 8 MP, old kamerasi esa 5 MP aniqlikda suratga oladi. Eng muhimi, qurilma MIL-STD-810H harbiy standartiga muvofiq sertifikatlangan boʻlib, uning korpusi tashqi taʼsirlar va zarbalarga chidamliligini tasdiqlaydi.
Hozirgi vaqtda ushbu mobil qurilma Hindiston bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning narxi atigi 90 AQSh dollarini tashkil qiladi. Bu esa uni eng arzon va pishiq tanlovlardan biriga aylantiradi.
…