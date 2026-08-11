Lava arzon va mustahkam Smart 4 telefonini namoyish etdi

·84·Texno
Lava arzon va mustahkam Smart 4 telefonini namoyish etdi
Qisqacha

Hindistonning Lava kompaniyasi 90 AQSh dollariga baholangan, MIL-STD-810H harbiy standartiga muvofiq sertifikatlangan Smart 4 smartfonini taqdim etdi. Qurilma Android Go tizimida ishlaydi, 1,6 GGs gacha chastotada ishlaydigan sakkiz yadroli Unisoc SC9863A protsessori, 3 GB tezkor va 32 GB doimiy xotiraga ega bo‘lib, xotirani microSD kartasi orqali 512 GB gacha kengaytirish mumkin.

Hindistonning Lava kompaniyasi kundalik sodda vazifalar uchun moʻljallangan hamyonbop Smart 4 smartfonini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma oʻzining xalqaro bozordagi narxi va ixcham imkoniyatlari bilan bir qatorda, eng asosiysi — harbiy darajadagi himoya standartiga ega ekanligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Smartfon engilroq ilovalar uchun optimallashtirilgan Android Go operatsion tizimida ishlaydi. Apparat taʼminoti asosini 1,6 GGs gacha chastotada ishlaydigan sakkiz yadroli Unisoc SC9863A protsessori hamda IMG8322 grafik tezyutgichi tashkil etadi. Qurilma 3 GB tezkor va 32 GB doimiy xotira bilan jihozlangan.

Foydalanuvchilar xotiraning yetishmovchiligidan qiynalmasligi uchun uning hajmini microSD kartalari yordamida 512 GB gacha kengaytirish imkoniyati taqdim etilgan. Ushbu koʻrsatkichlar qurilma ogʻir oʻyinlar uchun emas, balki qoʻngʻiroqlar, messenjerlar va kundalik oddiy yumushlar uchun moʻljallanganini koʻrsatadi.

Ekran va dizayn xususiyatlari

Model 960 × 540 piksel oʻlchamli va 6,56 dyuymli LCD-displey bilan taʼminlangan. Ushbu narx segmentidagi qurilmalar uchun kamdan-kam uchraydigan afzallik sifatida ekran 90 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa tasvir harakatini silliqroq qiladi.

Budjet darajasidagi qurilma ekanligiga qaramay, Lava Smart 4 zamonaviy foydalanuvchilar qadrlaydigan bir qator foydali funksiyalarni oldi. Jumladan, korpus yon tomoniga skaner oʻrnatilgan boʻlib, u egasining xavfsizligini taʼminlaydi.

  • 3,5 mm audioruxsatnoma va FM-radio mavjud
  • USB Type-C porti orqali quvvatlanadi
  • Ikkita SIM-karta va 4G VoLTE tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydi
  • Wi-Fi, Bluetooth 4.2 va GPS modullari oʻrnatilgan

Avtonomlik va chidamlilik

Qurilmaning eng muhim ustunliklaridan biri bu uning 5000 mA·ch sigʻimli akkumulyatoridir. Bunday batareya quvvati smartfonga quvvatni uzoq vaqt saqlash imkonini beradi, biroq narxni past saqlash maqsadida quvvatlash quvvati 10 W bilan cheklangan.

Asosiy kamera yorugʻlik diodli chaqnoq bilan birga 8 MP, old kamerasi esa 5 MP aniqlikda suratga oladi. Eng muhimi, qurilma MIL-STD-810H harbiy standartiga muvofiq sertifikatlangan boʻlib, uning korpusi tashqi taʼsirlar va zarbalarga chidamliligini tasdiqlaydi.

Hozirgi vaqtda ushbu mobil qurilma Hindiston bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning narxi atigi 90 AQSh dollarini tashkil qiladi. Bu esa uni eng arzon va pishiq tanlovlardan biriga aylantiradi.

LavaSmartfonAndroid GoArzon telefonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi