Anthropic kompaniyasi Claude uchun koʻrinmas suv belgisini joriy qildi

·34·Texno
Anthropic kompaniyasi Claude uchun koʻrinmas suv belgisini joriy qildi
Qisqacha

Anthropic kompaniyasi yangi avlod Claude modellariga matn mazmuni va o'qilishiga ta'sir qilmaydigan ko'rinmas suv belgisini joriy qildi. Belgi joriy yilning 2 avgustidan keyin ishga tushirilgan barcha Claude modellarida, jumladan bulutli provayderlar orqali yaratilgan matnlarda ham avtomatik qo'llanadi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ularning matn yaratishdagi imkoniyatlari kengayishi bilan bir qatorda, mualliflik huquqi va haqqoniylik masalalari ham dolzarblashib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic kompaniyasi oʻzining yangi avlod Claude modellariga matn mazmuni va oʻqilishiga taʼsir qilmaydigan maxsus «koʻrinmas suv belgisi»ni tatbiq etdi. Ushbu yangilik sunʼiy intellekt yordamida yozilgan kontentni aniqlash va uning asl manbasini aniqlashtirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi texnologiya joriy yilning 2 avgustidan keyin ishga tushirilgan barcha Claude modellarida darhol oʻz kuchiga ega boʻlgan. Shuningdek, ishlab chiquvchilar hozirda mazkur markirovka tizimini avvalgi eski modellarga ham qoʻshish ustida qizgʻin ish olib bormoqda. Muhimi, bu belgi nafaqat bevosita platformaning oʻzida, balki bulutli provayderlar orqali yaratilgan barcha matnlarga ham avtomatik ravishda tarqatiladi.

Taʼlim va nashriyot sohalari uchun yangi imkoniyat

Anthropic ushbu qadamni Yevropa Ittifoqining sunʼiy intellekt toʻgʻrisidagi qonuni (EU AI Act) doirasidagi shaffoflik majburiyatlarini bajarish maqsadida tashlaganini taʼkidlamoqda. Maktablar, universitetlar va yirik nashriyotlar uchun bu kabi markirovka oʻquvchilar hamda mualliflarning taqdim etgan ishlari haqiqiyligini tekshirishda qoʻshimcha vosita vazifasini bajarishi mumkin. Chunki soʻnggi paytlarda adabiy muhitda sunʼiy intellekt bilan bogʻliq nizolar koʻpayib ketgan edi.

Xususan, joriy yil iyul oyida taniqli adabiy agentlik yozuvchining ehtimoliy sunʼiy intellektdan foydalangani haqidagi savollar sababli “Call Me, I'll Hide the Body” romanini qoʻllab-quvvatlashdan bosh tortgan edi. Shuningdek, Hachette nashriyoti ham shunga oʻxshash ayblovlar fonida “Shy Girl” qoʻrqinchli romanini nashrdan olib tashlagan. Har ikki holatda ham mualliflar matnni yaratishda sunʼiy intellektdan foydalanmaganliklarini qatʼiy taʼkidlagan, biroq ishonchsizlik muhiti saqlanib qolgandi.

Texnologiyaning cheklovlari va kelajakdagi rejalar

Shunga qaramay, mutaxassislar suv belgisi matn kelib chiqishini har doim ham yuz foiz aniqlik bilan koʻrsata olmasligidan ogohlantirmoqda. Anthropic kompaniyasining tan olishicha, matnni intensiv tahrirlash, boshqacha soʻzlar bilan ifodalash, tarjima qilish yoki Claude natijasini boshqa matnlar bilan aralashtirib yuborish ushbu belgini yoʻq qilib yuborishi mumkin. Qolaversa, topilgan suv belgisi asarning toʻliq sunʼiy intellekt tomonidan yozilganini isbotlamaydi, chunki u faqat matnni tahrirlash yoki tarjima qilish jarayonida ham paydo boʻlishi ehtimoldan xoli emas.

Kelgusida Anthropic uchinchi tomon tashkilotlariga mazkur belgilarni oʻquvchi va dasturlar yordamida aniqlash imkonini beruvchi maxsus vositalarni taqdim etishni rejalashtirmoqda. Taʼkidlash joizki, Anthropic bozorda bu kabi texnologiyani qoʻllagan ikkinchi yirik kompaniya hisoblanadi. Bungacha Google DeepMind 2024 yilda Gemini modeli orqali yaratilgan matn va videolar uchun SynthID tizimini joriy etgani haqida eʼlon qilgan edi.

AnthropicClaudeSuniy intellektTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi