Anthropic kompaniyasi Claude uchun koʻrinmas suv belgisini joriy qildi
Anthropic kompaniyasi yangi avlod Claude modellariga matn mazmuni va o'qilishiga ta'sir qilmaydigan ko'rinmas suv belgisini joriy qildi. Belgi joriy yilning 2 avgustidan keyin ishga tushirilgan barcha Claude modellarida, jumladan bulutli provayderlar orqali yaratilgan matnlarda ham avtomatik qo'llanadi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ularning matn yaratishdagi imkoniyatlari kengayishi bilan bir qatorda, mualliflik huquqi va haqqoniylik masalalari ham dolzarblashib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic kompaniyasi oʻzining yangi avlod Claude modellariga matn mazmuni va oʻqilishiga taʼsir qilmaydigan maxsus «koʻrinmas suv belgisi»ni tatbiq etdi. Ushbu yangilik sunʼiy intellekt yordamida yozilgan kontentni aniqlash va uning asl manbasini aniqlashtirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi texnologiya joriy yilning 2 avgustidan keyin ishga tushirilgan barcha Claude modellarida darhol oʻz kuchiga ega boʻlgan. Shuningdek, ishlab chiquvchilar hozirda mazkur markirovka tizimini avvalgi eski modellarga ham qoʻshish ustida qizgʻin ish olib bormoqda. Muhimi, bu belgi nafaqat bevosita platformaning oʻzida, balki bulutli provayderlar orqali yaratilgan barcha matnlarga ham avtomatik ravishda tarqatiladi.
Taʼlim va nashriyot sohalari uchun yangi imkoniyatAnthropic ushbu qadamni Yevropa Ittifoqining sunʼiy intellekt toʻgʻrisidagi qonuni (EU AI Act) doirasidagi shaffoflik majburiyatlarini bajarish maqsadida tashlaganini taʼkidlamoqda. Maktablar, universitetlar va yirik nashriyotlar uchun bu kabi markirovka oʻquvchilar hamda mualliflarning taqdim etgan ishlari haqiqiyligini tekshirishda qoʻshimcha vosita vazifasini bajarishi mumkin. Chunki soʻnggi paytlarda adabiy muhitda sunʼiy intellekt bilan bogʻliq nizolar koʻpayib ketgan edi.
Xususan, joriy yil iyul oyida taniqli adabiy agentlik yozuvchining ehtimoliy sunʼiy intellektdan foydalangani haqidagi savollar sababli “Call Me, I'll Hide the Body” romanini qoʻllab-quvvatlashdan bosh tortgan edi. Shuningdek, Hachette nashriyoti ham shunga oʻxshash ayblovlar fonida “Shy Girl” qoʻrqinchli romanini nashrdan olib tashlagan. Har ikki holatda ham mualliflar matnni yaratishda sunʼiy intellektdan foydalanmaganliklarini qatʼiy taʼkidlagan, biroq ishonchsizlik muhiti saqlanib qolgandi.
Texnologiyaning cheklovlari va kelajakdagi rejalarShunga qaramay, mutaxassislar suv belgisi matn kelib chiqishini har doim ham yuz foiz aniqlik bilan koʻrsata olmasligidan ogohlantirmoqda. Anthropic kompaniyasining tan olishicha, matnni intensiv tahrirlash, boshqacha soʻzlar bilan ifodalash, tarjima qilish yoki Claude natijasini boshqa matnlar bilan aralashtirib yuborish ushbu belgini yoʻq qilib yuborishi mumkin. Qolaversa, topilgan suv belgisi asarning toʻliq sunʼiy intellekt tomonidan yozilganini isbotlamaydi, chunki u faqat matnni tahrirlash yoki tarjima qilish jarayonida ham paydo boʻlishi ehtimoldan xoli emas.
Kelgusida Anthropic uchinchi tomon tashkilotlariga mazkur belgilarni oʻquvchi va dasturlar yordamida aniqlash imkonini beruvchi maxsus vositalarni taqdim etishni rejalashtirmoqda. Taʼkidlash joizki, Anthropic bozorda bu kabi texnologiyani qoʻllagan ikkinchi yirik kompaniya hisoblanadi. Bungacha Google DeepMind 2024 yilda Gemini modeli orqali yaratilgan matn va videolar uchun SynthID tizimini joriy etgani haqida eʼlon qilgan edi.
…