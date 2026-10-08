iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi

·5·Texno
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 8 oktyabr 2026 holatiga ko'ra, Toshkentdagi Malika bozorida iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari ma'lum qilindi.
  • Qurilmalar turli xotira hajmi va ranglarda, jumladan, eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taqdim etilmoqda. iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black modeli aksiya narxida 1699 dollardan boshlanadi, 1 TB versiyasi esa 2699 dollargacha boradi.
  • SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 1 TB modeli 2999 dollarga baholangan.

8 oktyabr 2026 holatiga Toshkentdagi Malika bozorida iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari yangilandi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida, turli xotira hajmi va ranglarda taklif qilinmoqda.

eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB xotirali Silver modeli 1589 dollar, Glacier 1579 dollar, Black 1619 dollar va Burgundy 1639 dollardan sotilmoqda.

512 GB xotirali iPhone 18 Pro narxi 1899 dollar, 1 TB versiyasi esa 2899 dollar etib ko‘rsatilgan.

iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black modeli 1699 dollarlik aksiya narxida taklif qilinmoqda. Silver versiyasi 1749 dollar, Glacier 1739 dollar va Burgundy 1789 dollar turadi.

512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 1999 dollar, Silver 2099 dollar, Glacier 2049 dollar va Burgundy 2149 dollardan sotilmoqda. 1 TB xotirali modeli 2699 dollar.

SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB Silver rangda 1579 dollar, Glacier 1619 dollar, Black va Burgundy ranglarida 1699 dollardan taklif qilingan. 512 GB versiyasi 1999 dollar, 1 TB modeli esa 2999 dollar turadi.

iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Glacier modeli 1829 dollar, Black versiyasi 1819 dollarlik aksiya narxida, Silver 1829 dollar va Burgundy 1879 dollardan sotilmoqda.

512 GB xotirali Pro Max'ning Black versiyasi 2179 dollar, Silver 2199 dollar, Burgundy 2229 dollar va Glacier 2249 dollardan taklif qilingan. 1 TB xotirali versiyaning narxi 2699 dollar.

Narxlar har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan ma’lumotlar 8 oktyabr 2026 holatidagi Malika bozori narxlaridir.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxMalika bozoriAppleiPhone 18
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 7 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 7 oktyabrdagi narxlariKecha 13:29iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlari6 oktabr 10:41iPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlar5 oktabr 10:58iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari4 oktabr 11:362 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktabr 11:11iPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindiiPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindi29 sentabr 10:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...