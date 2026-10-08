iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 8 oktyabr 2026 holatiga ko'ra, Toshkentdagi Malika bozorida iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari ma'lum qilindi.
- Qurilmalar turli xotira hajmi va ranglarda, jumladan, eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taqdim etilmoqda. iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black modeli aksiya narxida 1699 dollardan boshlanadi, 1 TB versiyasi esa 2699 dollargacha boradi.
- SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 1 TB modeli 2999 dollarga baholangan.
8 oktyabr 2026 holatiga Toshkentdagi Malika bozorida iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari yangilandi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida, turli xotira hajmi va ranglarda taklif qilinmoqda.
eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB xotirali Silver modeli 1589 dollar, Glacier 1579 dollar, Black 1619 dollar va Burgundy 1639 dollardan sotilmoqda.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro narxi 1899 dollar, 1 TB versiyasi esa 2899 dollar etib ko‘rsatilgan.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black modeli 1699 dollarlik aksiya narxida taklif qilinmoqda. Silver versiyasi 1749 dollar, Glacier 1739 dollar va Burgundy 1789 dollar turadi.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 1999 dollar, Silver 2099 dollar, Glacier 2049 dollar va Burgundy 2149 dollardan sotilmoqda. 1 TB xotirali modeli 2699 dollar.
SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB Silver rangda 1579 dollar, Glacier 1619 dollar, Black va Burgundy ranglarida 1699 dollardan taklif qilingan. 512 GB versiyasi 1999 dollar, 1 TB modeli esa 2999 dollar turadi.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Glacier modeli 1829 dollar, Black versiyasi 1819 dollarlik aksiya narxida, Silver 1829 dollar va Burgundy 1879 dollardan sotilmoqda.
512 GB xotirali Pro Max'ning Black versiyasi 2179 dollar, Silver 2199 dollar, Burgundy 2229 dollar va Glacier 2249 dollardan taklif qilingan. 1 TB xotirali versiyaning narxi 2699 dollar.
Narxlar har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan ma’lumotlar 8 oktyabr 2026 holatidagi Malika bozori narxlaridir.
Izohlar 0
…