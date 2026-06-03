Бухоро чўлида катта кўл пайдо бўлди

·42·Ўзбекистон
Бухоро чўлида катта кўл пайдо бўлди

Бухоро вилояти Пешку туманидаги Газли шаҳарчаси шимолида сўнгги ярим йил мобайнида меъёрдан уч баравар кўп ёғингарчилик кузатилиши натижасида катта сув ҳавзаси пайдо бўлди. Бу ҳақда Экологик партия маълум қилди.

Қайд этилишича, мазкур кўл илгари сувсиз бўлган “Шўрбулоқ” ҳудудида шаклланган. Айни пайтда унинг умумий майдони тахминан 80 квадрат километрни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич Бухоро шаҳри ва Чорвоқ сув омбори ҳажми билан таққосланганда анча катта экани билан эътиборни тортади.

Мутахассислар фикрича, сувнинг тўпланишига нафақат кўп ёғингарчилик, балки Сув хўжалиги вазирлиги томонидан амалга оширилган ишлар ҳам таъсир кўрсатган. Хусусан, балиқчиликни ривожлантириш мақсадида қазилган кичик каналлар орқали атрофдаги сизот сувлари ушбу ҳудудга йўналтирилган. Сув эса умумий узунлиги 126 километр бўлган коллектор канали орқали келиб тушмоқда.

Маълумот учун, Ўзбекистонда 500 дан ортиқ кўл мавжуд. Уларнинг аксар қисми мавсумий ёки нисбатан кичик кўллар ҳисобланади. Ҳозирда мамлакатдаги энг йирик сув ҳавзаси Жиззах ва Навоий вилоятлари ҳудудида жойлашган Айдар-Арнасой кўллар тизими бўлиб, унинг умумий майдони тахминан 3500–4000 квадрат километрни ташкил қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқландиБугун, 08:14Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб бердиБугун, 04:54Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкинБугун, 04:48Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар бериладиКеча, 11:02Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлдиКеча, 09:37“Хит” қўшиқлар ортидаги ижодкорларга катта эътибор: янги имтиёзлар эълон қилиндиКеча, 08:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди