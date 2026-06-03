Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урди

·55·Спорт
Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урди

Белгия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида Хорватия устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Рижекадаги "Ружевика" стадионида кечган баҳсда Наполи ҳужумчиси Ромелу Лукаку захирадан майдонга тушиб, ўзининг халқаро миқёсдаги 90-голини киритди ва жамоасининг муваффақиятини мустаҳкамлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлимида белгияликлар устунликка эга бўлишди. 38-дақиқада Астон Вилла ярим ҳимоячиси Ёури Тиелеманс ҳисобни очди. Жеремй Доку томонидан етказиб берилган хавфли узатмадан сўнг, тўп ҳимоячиларга тегиб Тиелемансга келиб тушди ва у имкониятдан унумли фойдаланиб, "қизил иблислар"ни олдинга олиб чиқди.

Ўйиннинг асосий воқеаси ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда юз берди. 73-дақиқада майдонга тушган Ромелу Лукаку 96-дақиқада Ҳанс Ванакеннинг узатмасидан унумли фойдаланиб, дарвозабон Доминик Котарски устидан кучли зарба билан тўпни дарвозага жойлади. Бу гол тажрибали ҳужумчи учун терма жамоа либосидаги юбилей 90-гол бўлди.

Белгия бош мураббийи Руди Гарсиа ўйиндан сўнг ўз ҳужумчисининг ўйинини юқори баҳолади. "Лукаку голлар уриш учун туғилган. Мен ундан доим кўпроғини талаб қиламан, чунки у юқори даражадаги футболчи. У майдонга тушган заҳоти рақибга босим ўтказа бошлади ва ўз вазифасини аъло даражада бажарди. Ҳамма унинг учун хурсанд", — деди мураббий.

Шунингдек, Гарсиа жамоасининг тактик тартиб-интизомидан мамнунлигини билдирди. Лука Модрич бошчилигидаги Хорватия терма жамоасининг босимига қарамай, Белгия ҳимояда мустаҳкам ўйнади. Мураббийнинг таъкидлашича, танаффус вақтида киритилган ўзгаришлар жамоа ўйинини янада кучайтирган ва рақибга деярли ҳеч қандай жиддий имконият қолдирилмаган.

БелгияХорватияРомелу ЛукакуФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келадиБугун, 06:58Флорентино Перес сайловда ғалаба қозонса, Жоау Невешни сотиб олмоқчиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди