Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкин

·23·Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкин

Юртимизнинг сайёҳлик салоҳияти ва бетакрор жозибаси дунё оммавий ахборот воситаларининг диққат марказида туришда давом этмоқда. Бу гал Ҳонгконгнинг энг етакчи ва нуфузли медиа нашрларидан бири ҳисобланган Now.com портали Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасидаги туризм алоқаларининг порлоқ истиқболига бағишланган катта таҳлилий материал эълон қилди. Ушбу мақоладан Ўзбекистон Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Оққуловнинг эксклюзив ва қимматли интервьюси ҳам жой олган.

Ушбу материалда икки томонлама алоқаларни янги босқичга олиб чиқувчи гўзал режалар ва инвесторлар учун яратилган мислсиз имкониятлар очиб берилган.

Тошкент ва Ҳонгконгни боғловчи янги ҳаво йўллари

Интервьюда маълум қилинишича, ҳозирда томонлар мухлислар ва сайёҳлар учун катта қулайлик яратадиган Ҳонгконг ҳамда Тошкент шаҳарлари ўртасида тўғридан-тўғри янги ҳаво қатновини йўлга қўйиш имкониятларини фаол муҳокама қилишмоқда. Бундан ташқари, муқобил вариант сифатида Ҳонгконгдан Бангкок (Тайланд) шаҳри орқали Ўзбекистонга чиқувчи транзит авиайўналишини очиш масаласи ҳам атрофлича кўриб чиқилмоқда. Бу эса шарқлик сайёҳларнинг юртимизга келишини анча осонлаштиради.

Қўмита раҳбари Абдулазиз Оққуловнинг таъкидлашича, Ўзбекистон ўтган йили нақд 11,7 миллион нафар хорижлик меҳмонни ўз бағрига олди. Давлатимиз олдига қўйган катта мақсадларга кўра, 2030 йилга бориб юртимизга ташриф буюрадиган сайёҳлар оқимини 20 миллион нафарга етказиш режалаштирилган.

Инвесторлар учун олтинга тенг имтиёзлар ва субсидиялар

Ҳонгконг нашри алоҳида эътироф этишича, Марказий Осиё минтақасида аҳоли сони бўйича энг йирик давлат бўлган Ўзбекистон сўнгги йилларда иқтисодий юксалиш суръатларини барқарор равишда қарийб 6 фоиз даражасида сақлаб келмоқда. Шу сабабли юртимиз нафақат оддий сайёҳларни, балки йирик чет эл сармоядорларини ҳам ўзига оҳанрабодек жалб этмоқда.

Ҳозирги кунда меҳмонхона бизнеси ва туризм инфратузилмасига инвестиция киритаётган тадбиркорларга давлатимиз томонидан қуйидагича кўринишда улкан молиявий кўмак ва рағбатлар тақдим этилмоқда:

  • 4 юлдузли меҳмонхоналар учун: барпо этилган ҳар бир хона (номер) ҳисобидан инвесторларга 5 000 доллар миқдорида субсидия қайтариб берилади.

  • 3 юлдузли меҳмонхоналар учун: ҳар бир хона учун давлат томонидан 3 500 доллар миқдорида нақд маблағ ажратилади.

  • Солиқ таътиллари: Меҳмонхона расман фойдаланишга топширилган кундан бошлаб, инвесторлар нақд 7 йилгача бўлган муддатга қатор солиқ тўловларидан озод этилади.

Ҳонгконг фуқаролари учун қулай виза тартиби

Хушхабарлар шу билан тугамайди. Материалда Ҳонгконг аҳли учун Ўзбекистонга келиш виза тартиблари ҳам батафсил тушунтириб ўтилган. Унга кўра, Ҳонгконг фуқаролари юртимизда ҳеч қандай визасиз 10 кунгача эркин саёҳат қилишлари мумкин. Агар улар саёҳатни узайтиришни исташса, замонавий электрон виза (e-visa) тизими орқали 30 кунгача қолиш ҳуқуқига эга бўлишади. Зарур ҳолатларда, ушбу электрон виза муддатини уйдан чиқмасдан, онлайн тарзда интернет орқали узайтириш имконияти ҳам яратилган.

Юртимиз туризмининг ушбу гўзал юришлари ва халқаро майдондаги янги парвозларини Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бухоро чўлида катта кўл пайдо бўлдиБугун, 07:25Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб бердиБугун, 04:54Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар бериладиКеча, 11:02Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлдиКеча, 09:37“Хит” қўшиқлар ортидаги ижодкорларга катта эътибор: янги имтиёзлар эълон қилиндиКеча, 08:24Ўзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилди01.06, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди