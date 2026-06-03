Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкин
Юртимизнинг сайёҳлик салоҳияти ва бетакрор жозибаси дунё оммавий ахборот воситаларининг диққат марказида туришда давом этмоқда. Бу гал Ҳонгконгнинг энг етакчи ва нуфузли медиа нашрларидан бири ҳисобланган Now.com портали Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасидаги туризм алоқаларининг порлоқ истиқболига бағишланган катта таҳлилий материал эълон қилди. Ушбу мақоладан Ўзбекистон Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Оққуловнинг эксклюзив ва қимматли интервьюси ҳам жой олган.
Ушбу материалда икки томонлама алоқаларни янги босқичга олиб чиқувчи гўзал режалар ва инвесторлар учун яратилган мислсиз имкониятлар очиб берилган.
Тошкент ва Ҳонгконгни боғловчи янги ҳаво йўллари
Интервьюда маълум қилинишича, ҳозирда томонлар мухлислар ва сайёҳлар учун катта қулайлик яратадиган Ҳонгконг ҳамда Тошкент шаҳарлари ўртасида тўғридан-тўғри янги ҳаво қатновини йўлга қўйиш имкониятларини фаол муҳокама қилишмоқда. Бундан ташқари, муқобил вариант сифатида Ҳонгконгдан Бангкок (Тайланд) шаҳри орқали Ўзбекистонга чиқувчи транзит авиайўналишини очиш масаласи ҳам атрофлича кўриб чиқилмоқда. Бу эса шарқлик сайёҳларнинг юртимизга келишини анча осонлаштиради.
Қўмита раҳбари Абдулазиз Оққуловнинг таъкидлашича, Ўзбекистон ўтган йили нақд 11,7 миллион нафар хорижлик меҳмонни ўз бағрига олди. Давлатимиз олдига қўйган катта мақсадларга кўра, 2030 йилга бориб юртимизга ташриф буюрадиган сайёҳлар оқимини 20 миллион нафарга етказиш режалаштирилган.
Инвесторлар учун олтинга тенг имтиёзлар ва субсидиялар
Ҳонгконг нашри алоҳида эътироф этишича, Марказий Осиё минтақасида аҳоли сони бўйича энг йирик давлат бўлган Ўзбекистон сўнгги йилларда иқтисодий юксалиш суръатларини барқарор равишда қарийб 6 фоиз даражасида сақлаб келмоқда. Шу сабабли юртимиз нафақат оддий сайёҳларни, балки йирик чет эл сармоядорларини ҳам ўзига оҳанрабодек жалб этмоқда.
Ҳозирги кунда меҳмонхона бизнеси ва туризм инфратузилмасига инвестиция киритаётган тадбиркорларга давлатимиз томонидан қуйидагича кўринишда улкан молиявий кўмак ва рағбатлар тақдим этилмоқда:
4 юлдузли меҳмонхоналар учун: барпо этилган ҳар бир хона (номер) ҳисобидан инвесторларга 5 000 доллар миқдорида субсидия қайтариб берилади.
3 юлдузли меҳмонхоналар учун: ҳар бир хона учун давлат томонидан 3 500 доллар миқдорида нақд маблағ ажратилади.
Солиқ таътиллари: Меҳмонхона расман фойдаланишга топширилган кундан бошлаб, инвесторлар нақд 7 йилгача бўлган муддатга қатор солиқ тўловларидан озод этилади.
Ҳонгконг фуқаролари учун қулай виза тартиби
Хушхабарлар шу билан тугамайди. Материалда Ҳонгконг аҳли учун Ўзбекистонга келиш виза тартиблари ҳам батафсил тушунтириб ўтилган. Унга кўра, Ҳонгконг фуқаролари юртимизда ҳеч қандай визасиз 10 кунгача эркин саёҳат қилишлари мумкин. Агар улар саёҳатни узайтиришни исташса, замонавий электрон виза (e-visa) тизими орқали 30 кунгача қолиш ҳуқуқига эга бўлишади. Зарур ҳолатларда, ушбу электрон виза муддатини уйдан чиқмасдан, онлайн тарзда интернет орқали узайтириш имконияти ҳам яратилган.
Юртимиз туризмининг ушбу гўзал юришлари ва халқаро майдондаги янги парвозларини Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…