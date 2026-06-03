Сиеменс 2026-йилги Аутокар Авардс мукофотининг ҳамкорига айланди

·29·Авто
Сиеменс 2026-йилги Аутокар Авардс мукофотининг ҳамкорига айланди

Дунёнинг энг қадимги автомобил нашри бўлмиш Аутокар ўтган йили бошланган муваффақиятли ҳамкорликни давом эттирган ҳолда, Сиеменс компанияси 2026-йилги Аутокар Авардс тақдирлаш маросимининг расмий ҳамкори бўлишини эълон қилди. Ушбу ҳамкорлик саноат дастурий таъминоти, автоматлаштириш ва рақамли трансформация бўйича жаҳон етакчисини автомобил олами билан бирлаштиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Аутокар муҳаррири Марк Тисшавнинг таъкидлашича, ўтган йилги ҳамкорлик улкан муваффақият келтирган ҳамда автомобил саноатидаги инновациялар ва мукаммалликка интилиш каби умумий қадриятларни намойиш этган. Аутокар Авардс нафақат энг яхши автомобилларни, балки уларни яратишда жонбозлик кўрсатган соҳа мутахассисларини ҳам тақдирлаши билан ўзига хосдир.

2026-йилги ғолиблар номи 10-июн куни нашрнинг барча босма ва рақамли платформаларида эълон қилинади. Ғолибларни шахсан тақдирлаш маросими эса 9-июн оқшомида Лондон марказида бўлиб ўтади. Сиеменс вакили Удай Сенапати соҳа дастурий таъминот ва сунъий интеллект ҳисобига жадал ривожланаётганини, бу ўзгаришлар марказида эса юқори малакали мутахассислар турганини қайд этди.

Мукофотлар орасида соҳанинг энг юқори ютуғи учун бериладиган Иссигонис Тропҳй ва инновациялар учун Стюрмей Авард каби нуфузли совринлар бор. Шунингдек, йилнинг энг яхши дизайнери, муҳандиси ва етакчи раҳбарлари ҳам аниқланади. Автомобиллар йўналишида эса Аутокар нашрининг беш юлдузли рейтингини олган моделлар ва Британиянинг энг яхши автомобиллари эътироф этилади.

СиеменсАутокар АвардсАвтомобил СаноатиИнновацияЛондон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди