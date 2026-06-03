Сиеменс 2026-йилги Аутокар Авардс мукофотининг ҳамкорига айланди
Дунёнинг энг қадимги автомобил нашри бўлмиш Аутокар ўтган йили бошланган муваффақиятли ҳамкорликни давом эттирган ҳолда, Сиеменс компанияси 2026-йилги Аутокар Авардс тақдирлаш маросимининг расмий ҳамкори бўлишини эълон қилди. Ушбу ҳамкорлик саноат дастурий таъминоти, автоматлаштириш ва рақамли трансформация бўйича жаҳон етакчисини автомобил олами билан бирлаштиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Аутокар муҳаррири Марк Тисшавнинг таъкидлашича, ўтган йилги ҳамкорлик улкан муваффақият келтирган ҳамда автомобил саноатидаги инновациялар ва мукаммалликка интилиш каби умумий қадриятларни намойиш этган. Аутокар Авардс нафақат энг яхши автомобилларни, балки уларни яратишда жонбозлик кўрсатган соҳа мутахассисларини ҳам тақдирлаши билан ўзига хосдир.
2026-йилги ғолиблар номи 10-июн куни нашрнинг барча босма ва рақамли платформаларида эълон қилинади. Ғолибларни шахсан тақдирлаш маросими эса 9-июн оқшомида Лондон марказида бўлиб ўтади. Сиеменс вакили Удай Сенапати соҳа дастурий таъминот ва сунъий интеллект ҳисобига жадал ривожланаётганини, бу ўзгаришлар марказида эса юқори малакали мутахассислар турганини қайд этди.
Мукофотлар орасида соҳанинг энг юқори ютуғи учун бериладиган Иссигонис Тропҳй ва инновациялар учун Стюрмей Авард каби нуфузли совринлар бор. Шунингдек, йилнинг энг яхши дизайнери, муҳандиси ва етакчи раҳбарлари ҳам аниқланади. Автомобиллар йўналишида эса Аутокар нашрининг беш юлдузли рейтингини олган моделлар ва Британиянинг энг яхши автомобиллари эътироф этилади.
…