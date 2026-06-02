“Хит” қўшиқлар ортидаги ижодкорларга катта эътибор: янги имтиёзлар эълон қилинди

·85·Ўзбекистон
“Хит” қўшиқлар ортидаги ижодкорларга катта эътибор: янги имтиёзлар эълон қилинди

Президент Шавкат Мирзиёев маданият ва санъат соҳаси вакиллари билан учрашувда шеърлари машҳур қўшиқларга айланган шоир, ёзувчи ва драматургларни қўллаб-қувватлашга қаратилган янги ташаббусларни эълон қилди.

Таъкидланишича, эндиликда бундай ижодкорлар давлат томонидан мунтазам рағбатлантириб борилади. Хусусан, улар учун йил давомида ҳар ой 5 миллион сўмдан қалам ҳақи (гонорар) тўлаб берилади. Бу эса ижодкорларнинг барқарор фаолият юритишига хизмат қилади.

Бундан ташқари, уларга Ўзбекистон бўйлаб самолёт, поезд ва жамоат транспортларидан бепул фойдаланиш ҳуқуқи берилади. Ихтисослаштирилган тиббиёт марказларида даволаниш харажатлари эса тўлиқ давлат бюджети ҳисобидан қопланади.

Шунингдек, мазкур ижодкорлар учун махсус маҳорат мактаблари ва ижод уйлари ташкил этилиб, уларнинг тажрибасини ёш авлодга етказиш имконияти кенгайтирилади.

Яна бир муҳим янгилик — Ўзбекистонда ҳар йили ўтказиладиган “Миллий ижодкорлар қурултойи” доирасида йилнинг энг яхши ижодкорлари сараланиб, алоҳида тақдирланади. Бу эса миллий маданият ва санъат ривожига янги суръат бағишлаши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқландиБугун, 08:14Бухоро чўлида катта кўл пайдо бўлдиБугун, 07:25Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб бердиБугун, 04:54Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкинБугун, 04:48Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар бериладиКеча, 11:02Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлдиКеча, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди