Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилди

·0·Жамият
Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилди

Пойтахтимизда аҳоли фаровонлигини ошириш ва ҳудудлар инфратузилмасини тубдан яхшилашга қаратилган тизимли ишлар қизғин палласига кирди. Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманидаги 3-сонли Болалар клиник шифохонасида маҳаллий аҳоли ва соҳа вакиллари иштирокида очиқ ва самимий руҳдаги «ҳисобот-мулоқот» учрашувини ўтказди. Мазкур мулоқот давомида туманда тиббиёт соҳасини замонавий стандартлар асосида модернизация қилиш ҳамда ёшлар учун спорт объектлари кўламини кенгайтириш масалалари диққат марказида бўлди.

Учрашувда пойтахт раҳбари аҳоли фаровонлигини таъминлашга қаратилган қатор муҳим ва қувонарли янгиликларни баён этди.

Тиббиёт соҳасида янгиланиш ва юксалиш даври

Охирги йилларда аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизмат сифатини янги босқичга олиб чиқиш учун салмоқли ишлар амалга оширилди. Жумладан, сўнгги 5 йил мобайнида тумандаги даволаш муассасалари учун жами 81 та энг замонавий ва юқори технологияли тиббий ускуналар харид қилинди.

Келгусида тиббиёт тизимини янада ривожлантириш мақсадида қуйидаги йирик лойиҳалар ҳаётга татбиқ этилади:

  • Замонавий поликлиникалар: Халқаро андозалар ва илғор хорижий тажрибалар асосида янги турдаги оилавий поликлиникалар барпо этилади.

  • Шифохоналар реконструкцияси: Болалар сил касаллигини даволаш шифохонаси биноси тўлиқ мукаммал таъмирдан чиқарилади ҳамда тумандаги бир қатор етакчи клиникалар замон талабларига мослаб реконструкция қилинади.

Спорт соҳасида инқилобий ўзгаришлар: Ёшлар қамрови 6,5 бараварга ортади

Учрашувнинг энг ҳаяжонли қисмларидан бири тумандаги спорт инфратузилмасини кенгайтириш лойиҳаси тақдимоти бўлди. Ҳудуддаги 1-сонли спорт мактабини тубдан кенгайтириш ва янги мажмуалар қуриш режаси ишлаб чиқилди.

Мазкур ислоҳот натижасида спорт мактабидаги тўгараклар ва спорт турлари сони амалдаги 13 тадан нақ 32 тага (шу жумладан, замонавий киберспорт йўналиши билан бирга) кўпайтирилади. Энг қувонарлиси, машғулотларга жалб этиладиган маҳаллий ёшлар қамрови 6,5 баробарга оширилиб, аввалги 570 нафардан 3 800 нафарга етказилади. Бу эса минглаб ўғил-қизларнинг соғлом турмуш тарзига қайтишига замин яратади.

Байрам арафасида эҳтиёжманд оилаларга ижтимоий кўмак

Тадбир давомида инсон қадрини улуғлаш ва ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламни қўллаб-қувватлаш тамойиллари амалда ўз ифодасини топди. Мулоқот доирасида ҳаракатланиши чекланган ва кўмакка муҳтож фуқароларга замонавий ногиронлар аравачалари топширилди.

Кўмак берувчи ташкилот

Байрам муносабати

Ёрдам тури

«Вақф» хайрия жамоат фонди

Муқаддас Қурбон ҳайити

Мураккаб жарроҳлик амалиётлари учун махсус ваучерлар

Ушбу сертификатлар кўмагида ижтимоий ҳимояга муҳтож ва оғир хасталикка чалинган беморлар бепул ҳамда сифатли жарроҳлик амалиётларини ўтказиш имкониятига эга бўлишди.

Тошкент шаҳар ҳокимининг Учтепа тумани аҳолиси билан бошлаган бу каби очиқ ва манфаатли мулоқотлари келгусида пойтахтимизнинг бошқа ҳудуд ва маҳаллаларида ҳам изчил давом эттирилади.

Юртимиз ва пойтахтимиздаги энг иссиқ, энг хайрли ва муҳим янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунландиБугун, 23:05Рашк фожиага айланди: талаба ва хорижлик ҳалок бўлдиБугун, 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди