Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилди
Пойтахтимизда аҳоли фаровонлигини ошириш ва ҳудудлар инфратузилмасини тубдан яхшилашга қаратилган тизимли ишлар қизғин палласига кирди. Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманидаги 3-сонли Болалар клиник шифохонасида маҳаллий аҳоли ва соҳа вакиллари иштирокида очиқ ва самимий руҳдаги «ҳисобот-мулоқот» учрашувини ўтказди. Мазкур мулоқот давомида туманда тиббиёт соҳасини замонавий стандартлар асосида модернизация қилиш ҳамда ёшлар учун спорт объектлари кўламини кенгайтириш масалалари диққат марказида бўлди.
Учрашувда пойтахт раҳбари аҳоли фаровонлигини таъминлашга қаратилган қатор муҳим ва қувонарли янгиликларни баён этди.
Тиббиёт соҳасида янгиланиш ва юксалиш даври
Охирги йилларда аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизмат сифатини янги босқичга олиб чиқиш учун салмоқли ишлар амалга оширилди. Жумладан, сўнгги 5 йил мобайнида тумандаги даволаш муассасалари учун жами 81 та энг замонавий ва юқори технологияли тиббий ускуналар харид қилинди.
Келгусида тиббиёт тизимини янада ривожлантириш мақсадида қуйидаги йирик лойиҳалар ҳаётга татбиқ этилади:
Замонавий поликлиникалар: Халқаро андозалар ва илғор хорижий тажрибалар асосида янги турдаги оилавий поликлиникалар барпо этилади.
Шифохоналар реконструкцияси: Болалар сил касаллигини даволаш шифохонаси биноси тўлиқ мукаммал таъмирдан чиқарилади ҳамда тумандаги бир қатор етакчи клиникалар замон талабларига мослаб реконструкция қилинади.
Спорт соҳасида инқилобий ўзгаришлар: Ёшлар қамрови 6,5 бараварга ортади
Учрашувнинг энг ҳаяжонли қисмларидан бири тумандаги спорт инфратузилмасини кенгайтириш лойиҳаси тақдимоти бўлди. Ҳудуддаги 1-сонли спорт мактабини тубдан кенгайтириш ва янги мажмуалар қуриш режаси ишлаб чиқилди.
Мазкур ислоҳот натижасида спорт мактабидаги тўгараклар ва спорт турлари сони амалдаги 13 тадан нақ 32 тага (шу жумладан, замонавий киберспорт йўналиши билан бирга) кўпайтирилади. Энг қувонарлиси, машғулотларга жалб этиладиган маҳаллий ёшлар қамрови 6,5 баробарга оширилиб, аввалги 570 нафардан 3 800 нафарга етказилади. Бу эса минглаб ўғил-қизларнинг соғлом турмуш тарзига қайтишига замин яратади.
Байрам арафасида эҳтиёжманд оилаларга ижтимоий кўмак
Тадбир давомида инсон қадрини улуғлаш ва ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламни қўллаб-қувватлаш тамойиллари амалда ўз ифодасини топди. Мулоқот доирасида ҳаракатланиши чекланган ва кўмакка муҳтож фуқароларга замонавий ногиронлар аравачалари топширилди.
Кўмак берувчи ташкилот
Байрам муносабати
Ёрдам тури
«Вақф» хайрия жамоат фонди
Муқаддас Қурбон ҳайити
Мураккаб жарроҳлик амалиётлари учун махсус ваучерлар
Ушбу сертификатлар кўмагида ижтимоий ҳимояга муҳтож ва оғир хасталикка чалинган беморлар бепул ҳамда сифатли жарроҳлик амалиётларини ўтказиш имкониятига эга бўлишди.
Тошкент шаҳар ҳокимининг Учтепа тумани аҳолиси билан бошлаган бу каби очиқ ва манфаатли мулоқотлари келгусида пойтахтимизнинг бошқа ҳудуд ва маҳаллаларида ҳам изчил давом эттирилади.
Юртимиз ва пойтахтимиздаги энг иссиқ, энг хайрли ва муҳим янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…