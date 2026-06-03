Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқланди

·37·Ўзбекистон
Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқланди

Солиқ қўмитаси 2026 йил апрель ойида амалга оширилган харидлар учун кэшбек тўловларининг асосий қисмини тасдиқлади.

Расмий маълумотларга кўра, 6,5 миллиондан ортиқ фуқаро учун жами 143,6 миллиард сўм кэшбек маблағини тўлашга рухсат берилган.

Фуқаролар тасдиқланган маблағларни “Солиқ” мобил иловаси орқали ўз банк карталарига ўтказиб олишлари мумкин. Бунинг учун иловада Face ID орқали шахсни тасдиқлаш талаб этилади.

Қолган кэшбек маблағлари тадбиркорлар солиқ ҳисоботларини топшириши, хатолар бартараф этилиши ва қарздорликлар ёпилишига қараб босқичма-босқич тасдиқланади.

Амалдаги тартибга кўра, бир ойда 24 миллион 720 минг сўмгача бўлган харидлар учун кэшбек ҳисобланади. Энг юқори кэшбек миқдори 247 минг 200 сўмни ташкил этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ва Ереван ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилдиБугун, 07:32Тошкентда Шайхонтоҳур ва Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчириладиБугун, 06:23Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилиндиКеча, 14:04Россия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлдиКеча, 13:24Мамлакатда меҳнатга лаёқатли аҳоли сони қанчага етди?Кеча, 12:43Ўзбекистон бензин импортини кескин оширдиКеча, 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди