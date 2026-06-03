Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда
Уяли телефон инсоният тарихидаги энг катта технологик ихтиролардан бири ҳисобланади. Бугунги кунда у нафақат алоқа воситаси, балки банк, кутубхона, камера, телевизор ва иш қуроли вазифасини ҳам бажармоқда.
Смартфонлар ҳаётни анча енгиллаштирди. Одамлар исталган нуқтадан мулоқот қилиши, маълумот олиши, тўловларни амалга ошириши ва масофадан туриб ишлаши мумкин бўлди. Бу эса вақт ва маблағни тежаш имконини яратди.
Бироқ ҳар қандай технология сингари смартфоннинг ҳам ижобий ва салбий томонлари бор. Бугун кўплаб соҳалар айнан мобил қурилмалар таъсирида ўз аҳамиятини йўқотмоқда. Масалан, стационар телефонлар, фотоаппаратлар, радио ва ҳатто қоғоз кундаликлар аввалгидек кенг қўлланилмайди.
Смартфонлар ахборот истеъмоли одатларини ҳам тубдан ўзгартирди. Газета ва журналлар ўрнини интернет нашрлари эгаллади, телевизор аудиториясининг катта қисми эса мобил платформаларга кўчди. Натижада одамлар ахборотни тезроқ қабул қила бошлади.
Шу билан бирга, мутахассислар рақамли қарамлик муаммосига ҳам эътибор қаратмоқда. Айрим инсонлар куннинг катта қисмини телефон экрани қаршисида ўтказади. Бу эса диққатнинг пасайиши, уйқу бузилиши ва ижтимоий муносабатларнинг заифлашишига олиб келиши мумкин.
Оилавий муносабатларда ҳам смартфоннинг таъсири сезилмоқда. Бир хонада ўтирган одамлар ҳам бир-бири билан эмас, қурилма билан кўпроқ вақт ўтказадиган ҳолатлар учрайди. Бу эса мулоқот маданияти ва оилавий яқинликка салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Тиббий нуқтаи назардан қаралганда, телефондан ортиқча фойдаланиш кўз чарчаши, бўйин ва умуртқа билан боғлиқ муаммолар хавфини оширади. Узоқ вақт бир ҳолатда ўтириш инсон саломатлиги учун хавфли омиллардан бири ҳисобланади.
Болалар ва ўсмирлар масаласи алоҳида аҳамиятга эга. Интернет ва ижтимоий тармоқлар улар учун билим манбаи бўлиши мумкин, аммо назоратсиз фойдаланиш зарарли контент, вақт исрофи ва психологик муаммоларга ҳам сабаб бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Шу сабабли муаммо смартфоннинг ўзида эмас, балки ундан қандай фойдаланишда экани ҳақида фикрлар кўп. Технология инсон ҳаётини яхшилаши ҳам, қийинлаштириши ҳам мумкин. Бу эса фойдаланувчининг маданияти ва масъулиятига боғлиқ.
Хулоса қилиб айтганда, смартфон ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланган. У кўплаб қурилмалар вазифасини ўз зиммасига олган бўлса-да, унинг салбий таъсирларидан ҳимояланиш учун вақт меъёрига риоя қилиш, жонли мулоқотни сақлаб қолиш ва рақамли гигиена қоидаларига амал қилиш муҳим аҳамият касб этади.
…