Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқда

·153·Жамият
Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқда

Ёз фасли кириб келиши билан кўпчилик юртдошларимиз мароқли ва унутилмас таътилни қаерда ўтказиш ҳақида бош қотиришни бошлайдилар. Мана шундай пайтда ёзги ҳордиқ ишқибозлари ва сайёҳлар учун ажойиб ва ўта қувонарли янгилик етиб келди! Шу йилнинг 8 июнь санасидан эътиборан пойтахтимиз Тошкентдан гўзал ва бетакрор Иссиқкўл (Чўлпонота) бўйлаб тўғридан-тўғри мунтазам автобус қатновлари расман ишга туширилади.

Эндиликда ҳамюртларимиз қўшни Қирғизистоннинг энг машҳур ва сўлим курорт ҳудудига ҳеч қандай ортиқча дахмазаларсиз, замонавий ҳамда шинам Yutong русумли автобусларда хавфсиз етиб олиш имкониятига эга бўладилар.

Қатновлар жадвали ва чипта нархлари

Ёзги мавсум давомида йўловчиларга юқори даражада хизмат кўрсатиш ва уларнинг транспорт қулайлигини таъминлаш мақсадида махсус ҳаракат жадвали ишлаб чиқилди. Сизга қулай бўлиши учун сафар тафсилотларини қуйидагича баён этамиз:

  • Тошкентдан жўнаш: Саёҳатчилар июнь ойининг жуфт кунларида соат 15:00 да пойтахтимиздаги бош «Тошкент» автовокзалидан йўлга чиқадилар.

  • Ортга қайтиш рейслари: Чўлпонота шифобахш соҳилларидан Тошкентга қараб ҳаракатланиш эса июнь ойининг тоқ кунларида ташкил этилади.

  • Ҳамёнбоп йўл ҳақи: Бир нафар йўловчи учун чипта нархи бор-йўғи 365 000 сўм этиб белгиланган. Бу эса ўз навбатида ҳам чўнтакка фойда, ҳам мароқли сафар демакдир.

Курорт мавсуми учун муҳим туртки

Ушбу тўғридан-тўғри йўналишнинг очилиши ёзги дам олиш мавсумида аҳолининг Иссиқкўл соҳилларига бориб-келишини сезиларли даражада осонлаштиради. Бу нафақат икки давлат ўртасидаги туризм алоқаларини мустаҳкамлайди, балки дам олувчилар учун ортиқча трансферларсиз, бевосита масканнинг ўзига қулай ва тежамкор етиб бориш имконини тақдим этади.

Шундай экан, ёзги таътил режаларига Иссиқкўл саёҳатини ҳам қўшишнинг айни вақти!

Юртимиздаги энг қизиқарли янгиликлар, сайёҳлик йўналишларидаги қулайликлар ва кундалик долзарб хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпиладиБугун, 07:49Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52Тошкент марказида Тарас Шевченко ва Сайид Барака кўчалари вақтинча ёпиладиБугун, 06:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқда – Zamin.uz, 03.06.2026