Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқда
Ёз фасли кириб келиши билан кўпчилик юртдошларимиз мароқли ва унутилмас таътилни қаерда ўтказиш ҳақида бош қотиришни бошлайдилар. Мана шундай пайтда ёзги ҳордиқ ишқибозлари ва сайёҳлар учун ажойиб ва ўта қувонарли янгилик етиб келди! Шу йилнинг 8 июнь санасидан эътиборан пойтахтимиз Тошкентдан гўзал ва бетакрор Иссиқкўл (Чўлпонота) бўйлаб тўғридан-тўғри мунтазам автобус қатновлари расман ишга туширилади.
Эндиликда ҳамюртларимиз қўшни Қирғизистоннинг энг машҳур ва сўлим курорт ҳудудига ҳеч қандай ортиқча дахмазаларсиз, замонавий ҳамда шинам Yutong русумли автобусларда хавфсиз етиб олиш имкониятига эга бўладилар.
Қатновлар жадвали ва чипта нархлари
Ёзги мавсум давомида йўловчиларга юқори даражада хизмат кўрсатиш ва уларнинг транспорт қулайлигини таъминлаш мақсадида махсус ҳаракат жадвали ишлаб чиқилди. Сизга қулай бўлиши учун сафар тафсилотларини қуйидагича баён этамиз:
Тошкентдан жўнаш: Саёҳатчилар июнь ойининг жуфт кунларида соат 15:00 да пойтахтимиздаги бош «Тошкент» автовокзалидан йўлга чиқадилар.
Ортга қайтиш рейслари: Чўлпонота шифобахш соҳилларидан Тошкентга қараб ҳаракатланиш эса июнь ойининг тоқ кунларида ташкил этилади.
Ҳамёнбоп йўл ҳақи: Бир нафар йўловчи учун чипта нархи бор-йўғи 365 000 сўм этиб белгиланган. Бу эса ўз навбатида ҳам чўнтакка фойда, ҳам мароқли сафар демакдир.
Курорт мавсуми учун муҳим туртки
Ушбу тўғридан-тўғри йўналишнинг очилиши ёзги дам олиш мавсумида аҳолининг Иссиқкўл соҳилларига бориб-келишини сезиларли даражада осонлаштиради. Бу нафақат икки давлат ўртасидаги туризм алоқаларини мустаҳкамлайди, балки дам олувчилар учун ортиқча трансферларсиз, бевосита масканнинг ўзига қулай ва тежамкор етиб бориш имконини тақдим этади.
Шундай экан, ёзги таътил режаларига Иссиқкўл саёҳатини ҳам қўшишнинг айни вақти!
Юртимиздаги энг қизиқарли янгиликлар, сайёҳлик йўналишларидаги қулайликлар ва кундалик долзарб хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…