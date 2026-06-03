Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–апрель ойларида 417,5 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган. Ушбу кўрсаткич мамлакатда ёқилғи ишлаб чиқариш ҳажми юқори даражада сақланаётганини кўрсатмоқда.
Ҳисоботга кўра, шу даврда 1,3 миллион тонна кўмир ва 209 минг тонна нефть қазиб олинган. Шунингдек, 381 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.
Энергетика соҳасида эса 12,6 миллиард куб метр табиий газ ҳамда 319,3 минг тонна газ конденсати ишлаб чиқарилгани қайд этилган. Бу кўрсаткичлар мамлакатнинг ёқилғи-энергетика мажмуаси иқтисодиётдаги муҳим ўрнини тасдиқлайди.
Бундан ташқари, йилнинг дастлабки тўрт ойида Ўзбекистонда 80,6 минг дона автомобиль двигатели ишлаб чиқарилган.
…