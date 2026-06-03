Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?

·42·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–апрель ойларида 417,5 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган. Ушбу кўрсаткич мамлакатда ёқилғи ишлаб чиқариш ҳажми юқори даражада сақланаётганини кўрсатмоқда.

Ҳисоботга кўра, шу даврда 1,3 миллион тонна кўмир ва 209 минг тонна нефть қазиб олинган. Шунингдек, 381 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.

Энергетика соҳасида эса 12,6 миллиард куб метр табиий газ ҳамда 319,3 минг тонна газ конденсати ишлаб чиқарилгани қайд этилган. Бу кўрсаткичлар мамлакатнинг ёқилғи-энергетика мажмуаси иқтисодиётдаги муҳим ўрнини тасдиқлайди.

Бундан ташқари, йилнинг дастлабки тўрт ойида Ўзбекистонда 80,6 минг дона автомобиль двигатели ишлаб чиқарилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18АҚШ Ғазначилик котиби Bitcoin захираси ва КЛАРITЙ Акт бўйича баёнот бердиБугун, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда