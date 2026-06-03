Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб берди

·34·Ўзбекистон
Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб берди

Яқин қўшничилик ва ўзаро кўмак ришталари ҳамиша юртимиз ташқи сиёсатининг гўзал намунаси бўлиб келган. Ўзбекистон томони афғон халқига навбатдаги умидбахш ва хайрли кўмак қўлини чўзди. Мамлакатимиз Афғонистоннинг деҳқон ва фермерларини, шунингдек, аграр ташкилотларини фаол қўллаб-қувватлаш мақсадида қишлоқ хўжалиги экинларининг энг сара ва юқори сифатли уруғликларини беғараз ёрдам сифатида етказиб берди. Расмийлар ушбу инсонпарварлик ҳаракати қўшни юртда озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш ва маҳаллий деҳқончиликни янги босқичга олиб чиқишда муҳим аҳамият касб этишини кутишмоқда.

Мазкур юксак ташаббус Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Уруғчиликни ривожлантириш маркази томонидан муваффақиятли амалга оширилди ва уруғлик захиралари афғон томонига тантанали равишда топширилди.

Об-ҳавога чидамли тонналаб сара маҳсулотлар

Тақдим этилган беғараз ёрдам шунчаки маҳсулот эмас, балки маҳаллий иқлим шароитларига тўлиқ мослаштирилган, синовлардан ўтган ҳамда махсус сертификатга эга бўлган энг сара уруғликлардир.

Экин тури

Ҳажми ва сифати

Мақсади

Чигит (пахта уруғи)

20 тонна

Иқлим инжиқликларига бардошли

Шоли уруғи

20 тонна

Юқори ҳосилдор ва сертификатланган

Сабзавот ва полиз экинлари

500 килограмм

Энг юқори навдаги сара уруғлар

Соҳа мутасаддиларининг қатъий таъкидлашича, ушбу амалий инъом Афғонистонда ички бозорни сифатли маҳсулотлар билан тўлдиришга, қишлоқ жойларида истиқомат қилувчи аҳолини доимий иш ўринлари билан таъминлашга ҳамда аграр тармоққа замонавий, инновацион технологияларни олиб киришга хизмат қилади.

Минтақавий барқарорлик ва намунали қўшничилик

Бундан ташқари, ушбу олижаноб қадам Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасидаги қишлоқ хўжалиги соҳасидаги алоқаларни янги, янада мустаҳкам пойдеворга қуришга қаратилган. Икки томонлама аграр ҳамкорлик нафақат иқтисодий ўсишга, балки бутун Марказий Осиё минтақасидаги тинчлик, осойишталик ва иқтисодий тараққиётга ўз ижобий таъсирини кўрсатади.

Халқаро экспертлар ва сиёсий кузатувчиларнинг фикрига кўра, Ўзбекистоннинг бу галги амалий кўмаги чин маънода яқин қўшничилик тамойилларининг ва икки халқ манфаатларига хизмат қилувчи самимий муносабатларнинг энг ёрқин намуналаридан биридир.

Қўшни мамлакатдаги деҳқончилик мавсумига қут-барака тилаган ҳолда, минтақамиздаги энг муҳим ва қизиқарли воқеалар ривожини Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқландиБугун, 08:14Бухоро чўлида катта кўл пайдо бўлдиБугун, 07:25Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкинБугун, 04:48Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар бериладиКеча, 11:02Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлдиКеча, 09:37“Хит” қўшиқлар ортидаги ижодкорларга катта эътибор: янги имтиёзлар эълон қилиндиКеча, 08:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди