Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб берди
Яқин қўшничилик ва ўзаро кўмак ришталари ҳамиша юртимиз ташқи сиёсатининг гўзал намунаси бўлиб келган. Ўзбекистон томони афғон халқига навбатдаги умидбахш ва хайрли кўмак қўлини чўзди. Мамлакатимиз Афғонистоннинг деҳқон ва фермерларини, шунингдек, аграр ташкилотларини фаол қўллаб-қувватлаш мақсадида қишлоқ хўжалиги экинларининг энг сара ва юқори сифатли уруғликларини беғараз ёрдам сифатида етказиб берди. Расмийлар ушбу инсонпарварлик ҳаракати қўшни юртда озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш ва маҳаллий деҳқончиликни янги босқичга олиб чиқишда муҳим аҳамият касб этишини кутишмоқда.
Мазкур юксак ташаббус Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Уруғчиликни ривожлантириш маркази томонидан муваффақиятли амалга оширилди ва уруғлик захиралари афғон томонига тантанали равишда топширилди.
Об-ҳавога чидамли тонналаб сара маҳсулотлар
Тақдим этилган беғараз ёрдам шунчаки маҳсулот эмас, балки маҳаллий иқлим шароитларига тўлиқ мослаштирилган, синовлардан ўтган ҳамда махсус сертификатга эга бўлган энг сара уруғликлардир.
Экин тури
Ҳажми ва сифати
Мақсади
Чигит (пахта уруғи)
20 тонна
Иқлим инжиқликларига бардошли
Шоли уруғи
20 тонна
Юқори ҳосилдор ва сертификатланган
Сабзавот ва полиз экинлари
500 килограмм
Энг юқори навдаги сара уруғлар
Соҳа мутасаддиларининг қатъий таъкидлашича, ушбу амалий инъом Афғонистонда ички бозорни сифатли маҳсулотлар билан тўлдиришга, қишлоқ жойларида истиқомат қилувчи аҳолини доимий иш ўринлари билан таъминлашга ҳамда аграр тармоққа замонавий, инновацион технологияларни олиб киришга хизмат қилади.
Минтақавий барқарорлик ва намунали қўшничилик
Бундан ташқари, ушбу олижаноб қадам Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасидаги қишлоқ хўжалиги соҳасидаги алоқаларни янги, янада мустаҳкам пойдеворга қуришга қаратилган. Икки томонлама аграр ҳамкорлик нафақат иқтисодий ўсишга, балки бутун Марказий Осиё минтақасидаги тинчлик, осойишталик ва иқтисодий тараққиётга ўз ижобий таъсирини кўрсатади.
Халқаро экспертлар ва сиёсий кузатувчиларнинг фикрига кўра, Ўзбекистоннинг бу галги амалий кўмаги чин маънода яқин қўшничилик тамойилларининг ва икки халқ манфаатларига хизмат қилувчи самимий муносабатларнинг энг ёрқин намуналаридан биридир.
Қўшни мамлакатдаги деҳқончилик мавсумига қут-барака тилаган ҳолда, минтақамиздаги энг муҳим ва қизиқарли воқеалар ривожини Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…