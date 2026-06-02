Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлди

·153·Ўзбекистон
Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлди

Бугун, 2 июн куни "Ҳаж – 2026" мавсумини адо этган ўзбекистонлик зиёратчиларни олиб келувчи дастлабки авиарейслар Жидда–Тошкент йўналиши бўйича юртимизга етиб келади. Бу ҳақда Ўзбекистон мусулмонлари идораси матбуот хизмати хабар қилди.

Маълум қилинишича, биринчи навбатда Тошкент шаҳридан ҳаж сафарига жўнаб кетган зиёратчилар ватанга қайтиб келади. Шу муносабат билан ҳожиларни кутиб олиш тадбирлари ташкил этилмоқда.

Шунингдек, зиёратчиларни республикадаги 10 та халқаро аэропортда тантанали кутиб олиш режалаштирилган. Масъуллар ҳожиларнинг хавфсиз ва қулай тарзда манзилларига етиб боришини таъминлаш чораларини кўрмоқда.

Маълумотга кўра, Жидда шаҳридан ўзбекистонлик ҳожиларни олиб келиш жараёни 2026 йил 19 июнга қадар давом этади. Ҳаж ибодатини адо этган минглаб фуқаролар босқичма-босқич юртимизга қайтарилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бухоро чўлида катта кўл пайдо бўлдиБугун, 07:25Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб бердиБугун, 04:54Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкинБугун, 04:48Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар бериладиКеча, 11:02“Хит” қўшиқлар ортидаги ижодкорларга катта эътибор: янги имтиёзлар эълон қилиндиКеча, 08:24Ўзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилди01.06, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди