Wildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкин
Россиянинг энг йирик онлайн-платформаларидан бири саналган Wildberries (РWB гуруҳи таркибига киради) ўз фаолият доирасини кенгайтириб, янги хизматлар бўлимини синов тариқасида ишга туширди. Эндиликда харидорлар платформа орқали нафақат маиший техника ва электроника маҳсулотларини сотиб олишлари, балки уларни ўрнатиш, созлаш ва техник хизмат кўрсатиш бўйича мутахассис ёрдамига ҳам буюртма беришлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу лойиҳанинг биринчи босқичида хизматлар электрон сертификатлар кўринишида тақдим этилмоқда. Ҳозирча бу имкониятдан фақат Москва шаҳри аҳолиси фойдаланиши мумкин. Мижоз тегишли купонни харид қилганидан сўнг, уни фаоллаштиради ва ҳамкор сервис маркази мутахассиси билан ўзи учун қулай бўлган ташриф вақтини мустақил равишда келишиб олади.
Сифатли сервис ва вақтни тежашРWB тижорат лойиҳалари ва маҳсулотларини ривожлантириш йўналиши раҳбари Иван Осиповнинг сўзларига кўра, янги сервиснинг асосий мақсади мижозларга "ягона дарча" тамойили асосида хизмат кўрсатишдир. Бу харидорларга техника сотиб олиш билан боғлиқ барча масалаларни бир жойда ҳал қилиш имконини беради. ixbt.com нашри хабарига кўра, мазкур тизим вақтни тежаш билан бирга, текширилган мутахассислардан сифатли хизмат олишни кафолатлайди.
Дастлабки босқичда фойдаланувчилар учун аниқ белгиланган ишлар рўйхати ва олдиндан маълум бўлган қатъий нархлар таклиф этилмоқда. Бу эса кутилмаган қўшимча харажатларнинг олдини олади ва мижозларда сервисга нисбатан ишончни оширади. Wildberries ушбу йўналиш орқали нафақат савдо майдончаси, балки тўлақонли экотизимга айланишни кўзламоқда.
Минтақавий истиқболларҲозирча хизмат фақат Россия пойтахтида амал қилаётган бўлса-да, келажакда унинг географияси кенгайиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам фаол иш олиб бораётган Wildberries учун бундай сервиснинг жорий этилиши маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Маълумки, юртимизда йирик маиший техника харид қилинганда, кўпинча уста топиш ва уни ўрнатиш масаласи харидор зиммасига тушади.
Агар ушбу тажриба муваффақиятли ўтса, Wildberries ўзининг бошқа ҳудудлардаги, жумладан, Марказий Осиё мамлакатларидаги мижозларига ҳам шундай қулайликларни тақдим этиши эҳтимолдан холи эмас. Бу эса бозордаги рақобат муҳитини янада кучайтириб, сервис сифатининг умумий ўсишига хизмат қилади.
Эслатиб ўтамиз, Wildberries сўнгги вақтларда ўз логистика ва хизмат кўрсатиш тармоғини жадал ривожлантирмоқда. Янги хизматнинг йўлга қўйилиши компаниянинг нафақат маҳсулот етказиб берувчи, балки маиший муаммоларни комплекс ҳал қилувчи платформага айланиш стратегиясининг бир қисмидир.
…