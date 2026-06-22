Wildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкин

·21·Техно
Wildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкин

Россиянинг энг йирик онлайн-платформаларидан бири саналган Wildberries (РWB гуруҳи таркибига киради) ўз фаолият доирасини кенгайтириб, янги хизматлар бўлимини синов тариқасида ишга туширди. Эндиликда харидорлар платформа орқали нафақат маиший техника ва электроника маҳсулотларини сотиб олишлари, балки уларни ўрнатиш, созлаш ва техник хизмат кўрсатиш бўйича мутахассис ёрдамига ҳам буюртма беришлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу лойиҳанинг биринчи босқичида хизматлар электрон сертификатлар кўринишида тақдим этилмоқда. Ҳозирча бу имкониятдан фақат Москва шаҳри аҳолиси фойдаланиши мумкин. Мижоз тегишли купонни харид қилганидан сўнг, уни фаоллаштиради ва ҳамкор сервис маркази мутахассиси билан ўзи учун қулай бўлган ташриф вақтини мустақил равишда келишиб олади.

Сифатли сервис ва вақтни тежаш

РWB тижорат лойиҳалари ва маҳсулотларини ривожлантириш йўналиши раҳбари Иван Осиповнинг сўзларига кўра, янги сервиснинг асосий мақсади мижозларга "ягона дарча" тамойили асосида хизмат кўрсатишдир. Бу харидорларга техника сотиб олиш билан боғлиқ барча масалаларни бир жойда ҳал қилиш имконини беради. ixbt.com нашри хабарига кўра, мазкур тизим вақтни тежаш билан бирга, текширилган мутахассислардан сифатли хизмат олишни кафолатлайди.

Дастлабки босқичда фойдаланувчилар учун аниқ белгиланган ишлар рўйхати ва олдиндан маълум бўлган қатъий нархлар таклиф этилмоқда. Бу эса кутилмаган қўшимча харажатларнинг олдини олади ва мижозларда сервисга нисбатан ишончни оширади. Wildberries ушбу йўналиш орқали нафақат савдо майдончаси, балки тўлақонли экотизимга айланишни кўзламоқда.

Минтақавий истиқболлар

Ҳозирча хизмат фақат Россия пойтахтида амал қилаётган бўлса-да, келажакда унинг географияси кенгайиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам фаол иш олиб бораётган Wildberries учун бундай сервиснинг жорий этилиши маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Маълумки, юртимизда йирик маиший техника харид қилинганда, кўпинча уста топиш ва уни ўрнатиш масаласи харидор зиммасига тушади.

Агар ушбу тажриба муваффақиятли ўтса, Wildberries ўзининг бошқа ҳудудлардаги, жумладан, Марказий Осиё мамлакатларидаги мижозларига ҳам шундай қулайликларни тақдим этиши эҳтимолдан холи эмас. Бу эса бозордаги рақобат муҳитини янада кучайтириб, сервис сифатининг умумий ўсишига хизмат қилади.

Эслатиб ўтамиз, Wildberries сўнгги вақтларда ўз логистика ва хизмат кўрсатиш тармоғини жадал ривожлантирмоқда. Янги хизматнинг йўлга қўйилиши компаниянинг нафақат маҳсулот етказиб берувчи, балки маиший муаммоларни комплекс ҳал қилувчи платформага айланиш стратегиясининг бир қисмидир.

WildberriesТехникаСервисОнлайн-савдоРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаСаппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаБугун, 12:54Samsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтадиSamsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтадиБугун, 12:26Tesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқдаTesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқдаБугун, 11:51Starlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиStarlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиБугун, 11:26Хитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиХитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиБугун, 11:00МИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқдаМИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқдаБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди