Саппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқда

·0·Техно
Саппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқда

Замонавий видео карталар бозорида техник носозликлар билан боғлиқ янги можаролар авж олмоқда. Хусусан, Саппҳире RX 9070 ХТ Нитро+ модели эгалари қувват берувчи кабелларнинг эриб кетиши ҳолатларидан шикоят қилишни бошладилар. Бу каби ҳолатлар нафақат қурилманинг ишдан чиқишига, балки бутун компьютер тизимининг хавфсизлигига ҳам таҳдид солиши билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Чехиялик фойдаланувчилардан бири ўзининг Ryzen 7 9800X3D процессори ва Саппҳире RX 9070 ХТ Нитро+ видео картасидан иборат тизимида айнан шундай муаммога дуч келди. Унинг сўзларига кўра, Баттлефиелд 6 ўйинини ўйнаш жараёнида компьютер кутилмаганда қотиб қолган. Тизим текширилганда эса 12В-2х6 стандартидаги қувват кабели уланган жойида эриб, ёниб кетгани маълум бўлган.

Кафолат хизматидаги кутилмаган рад жавоби

Мазкур ҳолатнинг энг баҳсли жиҳати шундаки, фойдаланувчи видео картани кафолат бўйича таъмирлашга топширганида кутилмаган жавоб олди. Техник мутахассислар қурилмани 48 соат давомида синовдан ўтказиб, видео картанинг ўзи соз ҳолатда эканини, фақатгина адаптер кабели шикастланганини таъкидлашган. Натижада, компания қурилмани алмаштириб беришдан бош тортган ва уни эгасига қайтарган.

Жабрланувчининг таъкидлашича, сервис маркази ходимлари ҳатто тўплам таркибидаги ёниб кетган оригинал кабелни текшириб ҳам кўришмаган ва уни янгисига алмаштиришни лозим топишмаган. Таъкидлаш жоизки, ушбу кабел учинчи томон ишлаб чиқарувчисига тегишли эмас, балки бевосита Саппҳире томонидан видео карта қутисига солинган оригинал 3х8пин дан 12В-2х6 га ўтказувчи адаптер бўлган.

ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг ўзида Саппҳире RX 9070 ХТ Нитро+ модели билан боғлиқ камида тўққизта шунга ўхшаш ҳолат расман қайд этилган. Бироқ, мутахассислар реал рақамлар анча юқори бўлиши мумкинлигидан хавотирда. Фойдаланувчи кабелнинг барча маҳкамлагичлари жойида бўлганини ва у охиригача суқилганини даъво қилмоқда, бу эса муаммо фойдаланувчи хатосида эмас, балки конструкцион камчиликда эканига ишора қилади.

Техник хавфсизлик ва оқибатлар

Саппҳире RX 9070 ХТ Нитро+ видео картаси тахминан 280 В қувват истеъмол қилади. Фойдаланувчи тизимида 750 ваттли ХПГ Коре Реактор ИИ ВE қувват блоки ўрнатилган бўлиб, у ушбу юкламани кўтариш учун етарли ҳисобланади. Шунга қарамай, коннектор қисмидаги юқори ҳарорат пластикнинг эришига олиб келган. Бу каби ҳолатлар Ўзбекистон бозоридаги юқори унумдорликка эга компьютер йиғувчилар учун ҳам огоҳлантириш бўлиши лозим.

Ҳозирча Саппҳире компанияси ушбу оммавий муаммо юзасидан расмий баёнот бергани йўқ. Экспертлар юқори қувватли видео карталардан фойдаланувчиларга қуйидагиларни тавсия қилмоқда:

  • Қувват кабелларининг коннекторга жипс ва охиригача кирганини мунтазам текшириш;
  • Кабелнинг уланиш қисмида кучли эгилишлар бўлмаслигини таъминлаш;
  • Тизимдан ноодатий ҳид ёки кучли қизиш сезилса, дарҳол қувватни узиш.
Мазкур воқеа видео карта ишлаб чиқарувчилари ва сервис марказлари ўртасидаги мижозлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш масаласини яна кун тартибига чиқарди. Агар носозлик завод тўпламидаги аксессуар туфайли юзага келган бўлса, истеъмолчи тўлиқ компенсация олишга ҳақли деб ҳисобланади.

СаппҳиреВидео КартаТехнологияНосозликRX 9070 ХТ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтадиSamsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтадиБугун, 12:26Tesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқдаTesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқдаБугун, 11:51Starlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиStarlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиБугун, 11:26Хитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиХитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиБугун, 11:00МИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқдаМИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқдаБугун, 10:59Коинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилдиКоинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилдиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди