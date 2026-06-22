Саппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқда
Замонавий видео карталар бозорида техник носозликлар билан боғлиқ янги можаролар авж олмоқда. Хусусан, Саппҳире RX 9070 ХТ Нитро+ модели эгалари қувват берувчи кабелларнинг эриб кетиши ҳолатларидан шикоят қилишни бошладилар. Бу каби ҳолатлар нафақат қурилманинг ишдан чиқишига, балки бутун компьютер тизимининг хавфсизлигига ҳам таҳдид солиши билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Чехиялик фойдаланувчилардан бири ўзининг Ryzen 7 9800X3D процессори ва Саппҳире RX 9070 ХТ Нитро+ видео картасидан иборат тизимида айнан шундай муаммога дуч келди. Унинг сўзларига кўра, Баттлефиелд 6 ўйинини ўйнаш жараёнида компьютер кутилмаганда қотиб қолган. Тизим текширилганда эса 12В-2х6 стандартидаги қувват кабели уланган жойида эриб, ёниб кетгани маълум бўлган.
Кафолат хизматидаги кутилмаган рад жавобиМазкур ҳолатнинг энг баҳсли жиҳати шундаки, фойдаланувчи видео картани кафолат бўйича таъмирлашга топширганида кутилмаган жавоб олди. Техник мутахассислар қурилмани 48 соат давомида синовдан ўтказиб, видео картанинг ўзи соз ҳолатда эканини, фақатгина адаптер кабели шикастланганини таъкидлашган. Натижада, компания қурилмани алмаштириб беришдан бош тортган ва уни эгасига қайтарган.
Жабрланувчининг таъкидлашича, сервис маркази ходимлари ҳатто тўплам таркибидаги ёниб кетган оригинал кабелни текшириб ҳам кўришмаган ва уни янгисига алмаштиришни лозим топишмаган. Таъкидлаш жоизки, ушбу кабел учинчи томон ишлаб чиқарувчисига тегишли эмас, балки бевосита Саппҳире томонидан видео карта қутисига солинган оригинал 3х8пин дан 12В-2х6 га ўтказувчи адаптер бўлган.
ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг ўзида Саппҳире RX 9070 ХТ Нитро+ модели билан боғлиқ камида тўққизта шунга ўхшаш ҳолат расман қайд этилган. Бироқ, мутахассислар реал рақамлар анча юқори бўлиши мумкинлигидан хавотирда. Фойдаланувчи кабелнинг барча маҳкамлагичлари жойида бўлганини ва у охиригача суқилганини даъво қилмоқда, бу эса муаммо фойдаланувчи хатосида эмас, балки конструкцион камчиликда эканига ишора қилади.
Техник хавфсизлик ва оқибатларСаппҳире RX 9070 ХТ Нитро+ видео картаси тахминан 280 В қувват истеъмол қилади. Фойдаланувчи тизимида 750 ваттли ХПГ Коре Реактор ИИ ВE қувват блоки ўрнатилган бўлиб, у ушбу юкламани кўтариш учун етарли ҳисобланади. Шунга қарамай, коннектор қисмидаги юқори ҳарорат пластикнинг эришига олиб келган. Бу каби ҳолатлар Ўзбекистон бозоридаги юқори унумдорликка эга компьютер йиғувчилар учун ҳам огоҳлантириш бўлиши лозим.
Ҳозирча Саппҳире компанияси ушбу оммавий муаммо юзасидан расмий баёнот бергани йўқ. Экспертлар юқори қувватли видео карталардан фойдаланувчиларга қуйидагиларни тавсия қилмоқда:
- Қувват кабелларининг коннекторга жипс ва охиригача кирганини мунтазам текшириш;
- Кабелнинг уланиш қисмида кучли эгилишлар бўлмаслигини таъминлаш;
- Тизимдан ноодатий ҳид ёки кучли қизиш сезилса, дарҳол қувватни узиш.
…