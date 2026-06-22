Камроғига рози бўлиш — ўзингиздан воз кечишдир!

·0·Фойдали
Камроғига рози бўлиш — ўзингиздан воз кечишдир!

Муносабатлардаги оғриқ ҳар доим ҳам ёнингизда нотўғри инсон борлигидан бошланмайди. Баъзан у сизга ҳақиқатан керак бўлганидан камроқ эътибор, меҳр ва ҳурматга рози бўлган пайтингиздан бошланади.

Инсон муносабат сақланиб қолиши учун кўп нарсага кўз юмади. Совуқликни чарчоқ деб қабул қилади, бепарволикни бандлик билан оқлайди, масъулиятсизликка эса яна бир имконият беради. Аммо ҳар сафар ўз эҳтиёжларини четга сурганида, у фақат шеригига эмас, аста-секин ўзига ҳам ишончини йўқота бошлайди.

Кам эътиборга, кам илиқликка ва кам ҳурматга кўникиш ички ҳолатга таъсир қилмай қолмайди. Вақт ўтиши билан инсон: «Балки мен кўп нарса талаб қилаётгандирман», «Шунга ҳам шукр қилишим керакдир», деб ўз ҳисларига шубҳа қила бошлайди.

Аслида эса меҳр, ҳурмат ва очиқлик ортиқча талаб эмас. Улар соғлом муносабатнинг энг оддий ва зарур асосларидир.

Ўзингизга бўлган муҳаббат нимага рози бўлаётганингизда яққол кўринади. Сизни ранжитадиган муносабатни қанча вақт давом эттиришингизда, ўз чегараларингизни ҳимоя қила олишингизда ва ўзингизга муносиб муносабатни кутишга рухсат беришингизда намоён бўлади.

Алоқани ҳар қандай нарх эвазига сақлаб қолиш доим ҳам муҳаббат белгиси эмас. Баъзан бу ёлғиз қолишдан қўрқиш, ўтмишга боғланиб қолиш ёки бир кун ҳаммаси ўзгаришига бўлган умиддир.

Лекин муносабатларда сабр қилиш билан ўз қадрингизни унутиш ўртасида катта фарқ бор.

Уйғун муносабатлар кимдир ниҳоят сизни танлаганидан бошланмайди. Улар сиз ўзингизга мос келмайдиган, қалбингизни чарчатадиган ва қадрингизни пасайтирадиган нарсаларга рози бўлишни тўхтатганингиздан бошланади.

Чунки ўзини севган инсон фақат ҳис-туйғуларни эмас, ўз қадр-қиммати ва руҳий хотиржамлигини ҳам танлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошқаларни хафа қилмасдан «йўқ» дейиш ва чегараларни ҳимоя қилишни ўрганишБошқаларни хафа қилмасдан «йўқ» дейиш ва чегараларни ҳимоя қилишни ўрганишБугун, 10:52Юқори функционаллик ниқоби: Ташқи муваффақият ва ички бўшлиқ феномениЮқори функционаллик ниқоби: Ташқи муваффақият ва ички бўшлиқ феномениБугун, 10:51Муносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлашМуносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлашБугун, 10:50Тизимли инқироз: Ҳаётнинг барча соҳалари бир вақтда чўкишининг асл илдизиТизимли инқироз: Ҳаётнинг барча соҳалари бир вақтда чўкишининг асл илдизиБугун, 10:48Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бугун, 10:48Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?Бугун, 10:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?