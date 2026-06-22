Тошкент вилоятидаги чегара божхона пости замонавийлаштирилади
Тошкент вилояти божхона бошқармаси раҳбарияти «Навоий» чегара божхона постига туташ ҳудудни комплекс ривожлантириш бўйича амалий чора-тадбирларни белгилади.
Ҳозирга қадар мазкур ҳудудда хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан турли хизматлар кўрсатиб келинмоқда. Бироқ хизматлар сифати ва қамрови талаб даражасида эмаслиги сабаб фуқаролар томонидан айрим эътирозлар билдирилган.
Шу муносабат билан бошқарма раҳбарияти ҳудудга бориб, уни замонавий талаблар асосида ривожлантириш учун тайёрланган лойиҳа билан танишди.
«Божхона сервис» давлат муассасаси ишлаб чиққан лойиҳа доирасида йўловчилар учун қулай кутиш заллари барпо этиш режалаштирилган. Шунингдек, санитария ва гигиена талабларига жавоб берадиган ювиниш ҳамда ҳожатхона мажмуалари, қисқа муддат дам олиш жойлари ва бошқа хизмат кўрсатиш объектлари қурилиши кўзда тутилган.
Лойиҳа амалга оширилгандан кейин чегара ҳудудида фуқаролар ва транспорт ҳаракати иштирокчилари учун шароитлар яхшиланиши кутилмоқда. Шу билан бирга, хизматлар сифати оширилиб, пост атрофидаги инфратузилма янгиланади.
…