Жанлука Манчини: «Жаҳон чемпионатини кўрсам, кайфиятим тушиб кетади»

·0·Спорт
Жанлука Манчини: «Жаҳон чемпионатини кўрсам, кайфиятим тушиб кетади»

«Рома» клуби ва Италия миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жанлука Манчини ЖЧ-2026 баҳсларини деярли томоша қилмаётганини тан олди. Футболчининг сўзларига кўра, Италиянинг яна бир бор мундиалдан четда қолиши унга қаттиқ таъсир қилган.

Derbyderbyderby.it нашри хабарига кўра, Манчини жаҳон чемпионати ўйинларини кўриш унда оғир ҳис-туйғуларни уйғотишини айтган. Шу сабабли футболчи тўлиқ учрашувларни эмас, асосан киритилган голлар жамланмасини кузатиш билан чекланмоқда.

«Мен жаҳон чемпионати баҳсларини томоша қилмайман, чунки дарҳол кайфиятим тушиб кетади. Фақат голлар жамланмасини кўраман. У ерда ўйнашни жуда истайман», — деди италиялик ҳимоячи.

Манчинининг бу сўзлари Италия футбол жамоатчилигидаги умумий тушкунликни ҳам ифодалайди. Чунки тўрт карра жаҳон чемпиони ҳисобланган «скуадра адзурра» яна футболнинг энг катта саҳнасида иштирок эта олмаяпти.

Италия терма жамоаси ЖЧ-2026 саралаш босқичининг ҳал қилувчи плей-офф учрашувида Босния ва Герцеговинага қарши майдонга тушган эди. Кескин ва драматик баҳс пенальтилар сериясига қадар етиб борди. Унда рақиб аниқроқ ҳаракат қилиб, мундиал йўлланмасини қўлга киритди.

Шу тариқа, Италия кетма-кет учинчи марта жаҳон чемпионатидан четда қолди. Аввалроқ жамоа ЖЧ-2018 ва ЖЧ-2022 мусобақаларига ҳам йўлланма ололмаган эди.

Бу натижа Италия каби бой футбол тарихи, кучли чемпионати ва миллионлаб мухлисларига эга мамлакат учун жуда оғир зарба бўлди. Жанлука Манчини эса мундиални четдан кузатиш ўрнига, келажакда миллий жамоа билан ушбу мусобақада қатнашиш орзусида эканини яширмади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина терма жамоаси Лионель Месси атрофида бирлашди: Скалони ёлғон хабарларга нуқта қўйдиАргентина терма жамоаси Лионель Месси атрофида бирлашди: Скалони ёлғон хабарларга нуқта қўйдиБугун, 13:16Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:51Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Бугун, 12:41Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Бугун, 12:39Андрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирдиАндрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирдиБугун, 12:34Килиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атадиКилиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атадиБугун, 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди