Жанлука Манчини: «Жаҳон чемпионатини кўрсам, кайфиятим тушиб кетади»
«Рома» клуби ва Италия миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жанлука Манчини ЖЧ-2026 баҳсларини деярли томоша қилмаётганини тан олди. Футболчининг сўзларига кўра, Италиянинг яна бир бор мундиалдан четда қолиши унга қаттиқ таъсир қилган.
Derbyderbyderby.it нашри хабарига кўра, Манчини жаҳон чемпионати ўйинларини кўриш унда оғир ҳис-туйғуларни уйғотишини айтган. Шу сабабли футболчи тўлиқ учрашувларни эмас, асосан киритилган голлар жамланмасини кузатиш билан чекланмоқда.
«Мен жаҳон чемпионати баҳсларини томоша қилмайман, чунки дарҳол кайфиятим тушиб кетади. Фақат голлар жамланмасини кўраман. У ерда ўйнашни жуда истайман», — деди италиялик ҳимоячи.
Манчинининг бу сўзлари Италия футбол жамоатчилигидаги умумий тушкунликни ҳам ифодалайди. Чунки тўрт карра жаҳон чемпиони ҳисобланган «скуадра адзурра» яна футболнинг энг катта саҳнасида иштирок эта олмаяпти.
Италия терма жамоаси ЖЧ-2026 саралаш босқичининг ҳал қилувчи плей-офф учрашувида Босния ва Герцеговинага қарши майдонга тушган эди. Кескин ва драматик баҳс пенальтилар сериясига қадар етиб борди. Унда рақиб аниқроқ ҳаракат қилиб, мундиал йўлланмасини қўлга киритди.
Шу тариқа, Италия кетма-кет учинчи марта жаҳон чемпионатидан четда қолди. Аввалроқ жамоа ЖЧ-2018 ва ЖЧ-2022 мусобақаларига ҳам йўлланма ололмаган эди.
Бу натижа Италия каби бой футбол тарихи, кучли чемпионати ва миллионлаб мухлисларига эга мамлакат учун жуда оғир зарба бўлди. Жанлука Манчини эса мундиални четдан кузатиш ўрнига, келажакда миллий жамоа билан ушбу мусобақада қатнашиш орзусида эканини яширмади.
…