Тошкентда ҳафта давомида ҳарорат 39 даражагача кўтарилиши мумкин

·26·Ўзбекистон
Тошкентда ҳафта давомида ҳарорат 39 даражагача кўтарилиши мумкин
Аудио версияси

Тошкентда 22–26 июн кунлари иссиқ об-ҳаво кузатилади. Интернетдаги бир нечта янгиланган прогнозларни солиштирганда, кундузги ҳарорат асосан +34…+39 даража, кечаси эса +21…+25 даража атрофида бўлиши кутилмоқда.

22 июн куни пойтахтда ҳаво асосан очиқ бўлади. Кундузи ҳарорат +34…+36 даражагача кўтарилиши, кечаси +22…+24 даража бўлиши прогноз қилинган. Айрим дастлабки маълумотларда куннинг иккинчи ярмида ёғингарчилик эҳтимоли кўрсатилган бўлса-да, сўнгги прогнозларда кучли ёмғир ёки момақалдироқ тасдиқланмаган.

23 июн куни ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво очиқ ва жуда иссиқ бўлиб, ҳарорат кундузи +36…+37, кечаси +23 даража атрофида бўлади.

24 июнда ҳаво бироз салқинлашиши мумкин. Кундузи +34 даража, кечаси +22…+23 даража бўлиши кутилмоқда. Айрим прогноз хизматлари шу куни қисқа муддатли ёмғир эҳтимолини 29–33 фоиз атрофида баҳолаган, бошқа манбалар эса ҳавони асосан очиқ деб кўрсатмоқда. Шу сабабли ёғингарчилик эҳтимоли бор, аммо унинг аниқ вақти ва ҳудуди ўзгариши мумкин.

25 июн куни яна қуруқ ва иссиқ об-ҳаво қайтиши кутилмоқда. Кундузги ҳарорат +36, кечаси +22…+24 даража бўлади. Ёғингарчилик прогноз қилинмаган.

26 июн ҳафтанинг энг иссиқ кунларидан бири бўлиши мумкин. Турли манбалар кундузги ҳароратни +37…+39 даража, кечасини эса +23…+25 даража атрофида кўрсатмоқда. Ёғингарчилик эҳтимоли жуда паст.

Умуман, 22–26 июн кунлари Тошкентда асосий об-ҳаво манзараси иссиқ ва қуруқ бўлади. Қисқа муддатли ёмғир эҳтимоли энг кўп 24 июнга тўғри келмоқда.

Тошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятидаги чегара божхона пости замонавийлаштириладиТошкент вилоятидаги чегара божхона пости замонавийлаштириладиБугун, 12:12Ўзбекистонда 1-синфга қабул жараёни бошландиЎзбекистонда 1-синфга қабул жараёни бошландиБугун, 12:04Ўзгидромет огоҳлантирди: қатор ҳудудларда сел хавфи кучаймоқдаЎзгидромет огоҳлантирди: қатор ҳудудларда сел хавфи кучаймоқдаБугун, 11:33«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этилади«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этиладиБугун, 11:06Тошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқдаТошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқдаКеча, 20:15Тошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатиладиТошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатиладиКеча, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди