«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқди

·19·Авто
«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқди

«ОЗБ» сериясидаги янги автомобил давлат рақамлари сотувга чиқарилди. Янги серия харидорлар орасида талаб юқори бўлган «УЗБ» ёзувли рақамларга муқобил вариант сифатида тақдим этилмоқда.

Сотув платформасида «01 500 ОЗБ», «01 501 ОЗБ» ва «01 505 ОЗБ» рақамлари жойлаштирилган. ҳар бир рақамнинг нархи 14 миллион 420 минг сўм этиб белгиланган.

Янги сериядаги рақамлар одатий давлат рақами шаклида тайёрланган бўлиб, унда ҳудуд коди, рақамлар кетма-кетлиги ва «ОЗБ» ҳарфлари акс этган. Ўнг томонда Ўзбекистон байроғи ҳамда «УЗ» белгиси жойлаштирилган.

«ОЗБ» сериясидаги рақамлар аллақачон харидорлар учун очилган. Сотувга қўйилган комбинациялар ва уларнинг нархлари махсус платформа орқали кўрсатилмоқда.

ЎзбекистонУЗОЗБ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эгаRenault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эгаБугун, 11:28Stellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этиладиStellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этиладиБугун, 09:25АҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқдаАҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқдаБугун, 00:22От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?Кеча, 20:20Honda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқардиHonda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқардиКеча, 19:54Эски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқдаЭски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди