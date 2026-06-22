Янги Тошкентда ноёб терморегуляция ва эко-қайта ишлаш тизими жорий этилади
Янги Тошкент лойиҳаси оддий йўлдош шаҳар эмас, балки пойтахт мегаполисининг узвий давоми сифатида ривожланади. Тошкент халқаро инвестиция форумида (ТХИФ-26) қурилиш дирекцияси раҳбари Давронжон Одилов ушбу замонавий ҳудудда тадбиқ этиладиган ноёб технологиялар ва истиқболли режалар ҳақида маълум қилди.
Қурилиш кўлами ва инвестициялар
Янги шаҳар инфратузилмасини яратиш учун жуда катта ҳажмдаги маблағлар йўналтирилмоқда. Хусусан, 2025 йилда туман коммуникациясини ривожлантиришга киритилган инвестициялар ҳажми 700 миллион доллардан ошиб кетди. Ҳозирги кунга қадар ҳудудда 2 миллион квадрат метрдан ортиқ майдонга эга бино ва иншоотлар барпо этилди. Олиб борилаётган қурилишлар қаторидан замонавий олий ўқув юртлари ва спорт ареналари ҳам жой олган.
Асосий инновациялар ва қулайликлар
Янги Тошкент Марказий Осиёда мутлақо янги бўлган бир қанча технологик ечимларни ўзида жамлайди:
Микроиқлим назорати: Шаҳарда минтақада биринчи марта ягона марказлаштирилган иситиш ва совутиш тизими йўлга қўйилади. Шунингдек, ёзнинг иссиқ кунларида ҳароратни мўътадиллаштириш ва пасайтириш учун махсус сунъий каналлар тармоғи яратилади.
Юқори экология: Ҳудудда ҳосил бўладиган чиқиндиларни тўпланган жойнинг ўзида тўлиқ қайта ишлаб, улардан электр энергияси олиш тизими жорий этилади.
Замонавий шаҳарсозлик: Аҳоли ва пиёдалар ҳаракати учун қулай муҳит яратиш мақсадида барча асосий объектларнинг "15 дақиқалик қулайлиги" концепцияси асос қилиб олинган.
Дастлабки иншоотларнинг очилиш муддати
Замонавий шаҳарнинг илк йирик маданий ва таълим объектлари тез орада ўз фаолиятини бошлайди. Маълум қилинишича, 2026 йилда янги шаҳар ҳудудида Миллий кутубхона ҳамда "Янги Ўзбекистон" университетининг очилиши режалаштирилган.
…