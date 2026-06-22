Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?
Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухел ва жамоа юлдузи Жуд Беллингем ўртасидаги муносабатлар спорт жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди. Реал Мадрид ярим ҳимоячиси ва германиялик мутахассис ўртасида юзага келган ўзига хос "шахслар тўқнашуви" терма жамоанинг келгуси стратегиясига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Собиқ футболчи Денни Миллснинг Goal.com нашрига берган маълумотларига кўра, Тухел жамоада тартиб-интизомни биринчи ўринга қўйган ҳолда, ўзининг мутлоқ раҳбар эканлигини намойиш этмоқда. Бу вазиятда Беллингэм каби ёш ва амбицияли юлдузлар мураббийнинг қатъий талабларига мослашишларига тўғри келади. Тухелнинг қарорлари нафақат тактикага, балки футболчиларнинг майдондаги хулқ-атворига ҳам тегишли экани айтилмоқда.
Интизом ва юлдузлик мақомиБеллингэм Жахон чемпионати-2026 саралаш баҳсларида Англия терма жамоасининг 10-рақамли либосини кийиб, Хорватияга қарши ўйинда асосий таркибда майдонга тушди. Гарчи у ўйинда гол уриб, жамоасининг 4:2 ҳисобидаги ғалабасига ҳисса қўшган бўлса-да, Тухелнинг футболчига нисбатан муносабати бироз эҳтиёткорлигича қолмоқда. Мутахассислар буни мураббийнинг "мен бу ерда хўжайинман" деган сигнални бутун жамоага юбориш усули деб баҳолашмоқда.
Денни Миллснинг фикрича, Тухелга Беллингэмнинг баъзи майдон ичидаги ҳиссий чиқишлари ва ўзини тутиши ёқмаган бўлиши мумкин. Бироқ, бу зиддият футболчининг ўсиши учун хизмат қилиши таъкидланмоқда. Реал Мадрид юлдузи ҳали жуда ёш эканлигини ҳисобга олсак, бундай тажрибали мураббий билан ишлаш унинг профессионал сифатида етилиши учун муҳим босқич бўлади.
Янги давр ва рақобатАнглия терма жамоасида нафақат интизом, балки таркиб учун рақобат ҳам кучайиб бормоқда. Масалан, Морган Роджерс каби ёш иқтидорлар Беллингэмнинг ўрнига жиддий даъвогарлик қилмоқда. Бу эса ҳар қандай "дахлсиз" футболчи учун ўз устида ишлашда давом этиш кераклигини англатади. Тухел учун футболчининг номи ёки клубдаги мақоми эмас, балки унинг тизимга қанчалик мос келиши муҳимроқдир.
Хулоса қилиб айтганда, Англия терма жамоаси Томас Тухел қўл остида янги босқичга қадам қўймоқда. Жуд Беллингем каби "Галактико" даражасидаги ўйинчиларнинг мураббий билан тил топишиши Англиянинг бўлажак турнирлардаги муваффақиятини белгилаб беради. Ҳозирча Тухел ўз позициясини аниқ кўрсатиб қўйди: жамоада интизом ва мураббий кўрсатмаси ҳар қандай индивидуал иқтидордан устун туради.
…