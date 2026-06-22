Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?

·32·Спорт
Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?

Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухел ва жамоа юлдузи Жуд Беллингем ўртасидаги муносабатлар спорт жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди. Реал Мадрид ярим ҳимоячиси ва германиялик мутахассис ўртасида юзага келган ўзига хос "шахслар тўқнашуви" терма жамоанинг келгуси стратегиясига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Собиқ футболчи Денни Миллснинг Goal.com нашрига берган маълумотларига кўра, Тухел жамоада тартиб-интизомни биринчи ўринга қўйган ҳолда, ўзининг мутлоқ раҳбар эканлигини намойиш этмоқда. Бу вазиятда Беллингэм каби ёш ва амбицияли юлдузлар мураббийнинг қатъий талабларига мослашишларига тўғри келади. Тухелнинг қарорлари нафақат тактикага, балки футболчиларнинг майдондаги хулқ-атворига ҳам тегишли экани айтилмоқда.

Интизом ва юлдузлик мақоми

Беллингэм Жахон чемпионати-2026 саралаш баҳсларида Англия терма жамоасининг 10-рақамли либосини кийиб, Хорватияга қарши ўйинда асосий таркибда майдонга тушди. Гарчи у ўйинда гол уриб, жамоасининг 4:2 ҳисобидаги ғалабасига ҳисса қўшган бўлса-да, Тухелнинг футболчига нисбатан муносабати бироз эҳтиёткорлигича қолмоқда. Мутахассислар буни мураббийнинг "мен бу ерда хўжайинман" деган сигнални бутун жамоага юбориш усули деб баҳолашмоқда.

Денни Миллснинг фикрича, Тухелга Беллингэмнинг баъзи майдон ичидаги ҳиссий чиқишлари ва ўзини тутиши ёқмаган бўлиши мумкин. Бироқ, бу зиддият футболчининг ўсиши учун хизмат қилиши таъкидланмоқда. Реал Мадрид юлдузи ҳали жуда ёш эканлигини ҳисобга олсак, бундай тажрибали мураббий билан ишлаш унинг профессионал сифатида етилиши учун муҳим босқич бўлади.

Янги давр ва рақобат

Англия терма жамоасида нафақат интизом, балки таркиб учун рақобат ҳам кучайиб бормоқда. Масалан, Морган Роджерс каби ёш иқтидорлар Беллингэмнинг ўрнига жиддий даъвогарлик қилмоқда. Бу эса ҳар қандай "дахлсиз" футболчи учун ўз устида ишлашда давом этиш кераклигини англатади. Тухел учун футболчининг номи ёки клубдаги мақоми эмас, балки унинг тизимга қанчалик мос келиши муҳимроқдир.

Хулоса қилиб айтганда, Англия терма жамоаси Томас Тухел қўл остида янги босқичга қадам қўймоқда. Жуд Беллингем каби "Галактико" даражасидаги ўйинчиларнинг мураббий билан тил топишиши Англиянинг бўлажак турнирлардаги муваффақиятини белгилаб беради. Ҳозирча Тухел ўз позициясини аниқ кўрсатиб қўйди: жамоада интизом ва мураббий кўрсатмаси ҳар қандай индивидуал иқтидордан устун туради.

АнглияТомас ТухелЖуд БеллингемРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:51Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Бугун, 12:41Андрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирдиАндрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирдиБугун, 12:34Килиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атадиКилиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атадиБугун, 12:32Мундиалда сенсация: Ўзбекистон номи ва байроғи музқаймоқлардаМундиалда сенсация: Ўзбекистон номи ва байроғи музқаймоқлардаБугун, 12:27ЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди