«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ берди

·0·Жамият
«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ берди

Тошкентда совуқ сув учун ўрнатилаётган янги ҳисоблагичлар иши бўйича аҳоли мурожаатлари кўпайгач, «Тошкент шаҳар сув таъминоти» корхонаси изоҳ берди. Шаҳарликларнинг асосий эътирозлари қурилмалар маълумотни автоматик юбормаслиги ва айрим ҳолатларда ҳисоб-китоб суммаси кескин ошиши билан боғлиқ.

Корхона маълумотига кўра, ҳозирги босқичда ҳисоблагичлар кўрсаткични биллинг тизимига мустақил равишда узатмайди. Маълумотлар абонент бўлими ходимлари томонидан ойига бир марта Walk-by технологияси орқали масофадан ўқиб олинади. Бу усул ходим ҳудуд бўйлаб юрган вақтда ҳисоблагич маълумотини яқин масофадан қабул қилиш имконини беради.

Мазкур тизим Янгихаёт ва Сергели туманларида жорий этилган. Ҳозирда уни Яккасарой туманида ҳам ишга тушириш жараёни кетмоқда.

Катта миқдордаги ҳисоб-китоблар эса дастлабки ҳақиқий кўрсаткич олингунига қадар тўлов ўртача суткалик истеъмол асосида ҳисобланиши билан изоҳланди. Ҳисоблагич маълумоти ўқилгандан кейин тизим автоматик равишда қайта ҳисоб-китоб қилади.

Корхона ҳисоблагичлар ортиқча сув сарфини ёзиб қўймаслигини билдирди. Агар истеъмол кутилмаганда ошса, аҳолига сантехника жиҳозларини текшириш тавсия этилган. Айниқса, унитаз бачокларидаги яширин оқишлар катта ҳисоб-китобларнинг энг кўп учрайдиган сабабларидан бири сифатида кўрсатилган.

Янги ҳисоблагичларни ўрнатиш бепуллигича қолмоқда. Қурилма монтаж қилинган куннинг ўзида маълумотлар базасига киритилади.

ТошкентТошкент шаҳар сув таъминотиСув ҳисоблагичиСергелиЯнгихаётЯккасарой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиХавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиБугун, 15:43Пискентда автодўконда ёнғин юз бердиПискентда автодўконда ёнғин юз бердиБугун, 15:38Фарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқландиФарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқландиБугун, 14:36Тошкентда тезкор қутқарув: 3 киши омон қолдиТошкентда тезкор қутқарув: 3 киши омон қолдиБугун, 14:12Лола Каримова-Тиллаева турмуш ўртоғи билан расман ажрашганини эълон қилдиЛола Каримова-Тиллаева турмуш ўртоғи билан расман ажрашганини эълон қилдиБугун, 13:14Тошкент метросининг 20 дан ортиқ бекатида ноқонуний реклама аниқландиТошкент метросининг 20 дан ортиқ бекатида ноқонуний реклама аниқландиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди