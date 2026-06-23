«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ берди
Тошкентда совуқ сув учун ўрнатилаётган янги ҳисоблагичлар иши бўйича аҳоли мурожаатлари кўпайгач, «Тошкент шаҳар сув таъминоти» корхонаси изоҳ берди. Шаҳарликларнинг асосий эътирозлари қурилмалар маълумотни автоматик юбормаслиги ва айрим ҳолатларда ҳисоб-китоб суммаси кескин ошиши билан боғлиқ.
Корхона маълумотига кўра, ҳозирги босқичда ҳисоблагичлар кўрсаткични биллинг тизимига мустақил равишда узатмайди. Маълумотлар абонент бўлими ходимлари томонидан ойига бир марта Walk-by технологияси орқали масофадан ўқиб олинади. Бу усул ходим ҳудуд бўйлаб юрган вақтда ҳисоблагич маълумотини яқин масофадан қабул қилиш имконини беради.
Мазкур тизим Янгихаёт ва Сергели туманларида жорий этилган. Ҳозирда уни Яккасарой туманида ҳам ишга тушириш жараёни кетмоқда.
Катта миқдордаги ҳисоб-китоблар эса дастлабки ҳақиқий кўрсаткич олингунига қадар тўлов ўртача суткалик истеъмол асосида ҳисобланиши билан изоҳланди. Ҳисоблагич маълумоти ўқилгандан кейин тизим автоматик равишда қайта ҳисоб-китоб қилади.
Корхона ҳисоблагичлар ортиқча сув сарфини ёзиб қўймаслигини билдирди. Агар истеъмол кутилмаганда ошса, аҳолига сантехника жиҳозларини текшириш тавсия этилган. Айниқса, унитаз бачокларидаги яширин оқишлар катта ҳисоб-китобларнинг энг кўп учрайдиган сабабларидан бири сифатида кўрсатилган.
Янги ҳисоблагичларни ўрнатиш бепуллигича қолмоқда. Қурилма монтаж қилинган куннинг ўзида маълумотлар базасига киритилади.
…