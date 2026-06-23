Мартин Одегаард ва Эрлинг Холанд Норвегия билан тарихий ғалабани нишонлади
Норвегия терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Сенегал устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг плей-офф йўлланмасини расмийлаштирди. Ушбу тарихий муваффақиятдан сўнг жамоа сардори Мартин Одегаард ва юлдуз ҳужумчи Эрлинг Холанд бошчилигидаги футболчилар мухлислар билан биргаликда ўзгача байрам уюштиришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув якунлангач, норвегиялик футболчилар тўғридан-тўғри ўз ишқибозлари жойлашган секторга йўл олишди. Ижтимоий тармоқларда тезда оммалашиб кетган видео лавҳаларда бутун жамоа ва минглаб мухлислар скандинавча анъаналарга содиқ қолган ҳолда "Викинг Ров" (Викинглар эшкак эшиши) ҳаракатини амалга оширганини кўриш мумкин.
Викинглар мероси ва стадиондаги ҳаяжонУшбу ўзига хос нишонлаш усули Скандинавия халқларининг қадимий меросидан илҳомланган бўлиб, унда иштирокчилар қаторда ўтирган ҳолда барабан садоси остида эшкак эшиш ҳаракатларини такрорлашади. Мартин Одегаард бошчилигидаги жамоа бу ҳаракатни стадиондаги минглаб мухлислар билан ҳамоҳанг тарзда бажаргани майдонда ажойиб атмосферани юзага келтирди.
Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу ғояни амалга ошириш ўйин олдидан режалаштирилган эди. Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд учрашувдан сўнг берган интервюсида бу ҳақда тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, жамоа сардори Мартин Одегаард ўйиндан олдин ғалаба қозонилган тақдирда мухлислар билан бирга ушбу ҳаракатни бажаришни таклиф қилган.
"Мен бу байрамни интернетда кўрган эдим ва у жуда оммалашиб кетган. Мартин ўйиндан олдин мендан бу ишни қилишимиз керакми ёки йўқлигини сўради. Мен эса 'Агар ғалаба қозонсак, нега энди йўқ?' деб жавоб бердим," — дейди ўйинда дубл қайд этган Эрлинг Холанд.
Навбатдаги рақиб — амалдаги чемпионларГуруҳ босқичидаги муваффақиятли юришдан сўнг Норвегия терма жамоасини янада жиддий синов кутмоқда. Улар гуруҳдаги биринчи ўрин масаласини ҳал қилиш учун Франция терма жамоасига қарши майдонга тушишади. Гарчи Норвегия ҳозирда ажойиб спорт формасида бўлса-да, Эрлинг Холанд бўлажак рақибнинг кучини муносиб баҳоламоқда.
"Франция — жуда кучли жамоа. Эҳтимол, улар бизни мағлуб этар ва ҳатто бутун турнирда ғолиб чиқишар. Аммо биз плей-офф босқичига катта ишонч ва мотивация билан йўл оламиз," — дея қўшимча қилди ҳужумчи. Норвегиянинг ушбу ғалабаси ва ўйиндан кейинги ҳиссиётлари мамлакат футболи учун янги давр бошланганидан далолат бермоқда.
…