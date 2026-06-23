Мартин Одегаард ва Эрлинг Холанд Норвегия билан тарихий ғалабани нишонлади

·33·Спорт
Мартин Одегаард ва Эрлинг Холанд Норвегия билан тарихий ғалабани нишонлади

Норвегия терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Сенегал устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг плей-офф йўлланмасини расмийлаштирди. Ушбу тарихий муваффақиятдан сўнг жамоа сардори Мартин Одегаард ва юлдуз ҳужумчи Эрлинг Холанд бошчилигидаги футболчилар мухлислар билан биргаликда ўзгача байрам уюштиришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув якунлангач, норвегиялик футболчилар тўғридан-тўғри ўз ишқибозлари жойлашган секторга йўл олишди. Ижтимоий тармоқларда тезда оммалашиб кетган видео лавҳаларда бутун жамоа ва минглаб мухлислар скандинавча анъаналарга содиқ қолган ҳолда "Викинг Ров" (Викинглар эшкак эшиши) ҳаракатини амалга оширганини кўриш мумкин.

Викинглар мероси ва стадиондаги ҳаяжон

Ушбу ўзига хос нишонлаш усули Скандинавия халқларининг қадимий меросидан илҳомланган бўлиб, унда иштирокчилар қаторда ўтирган ҳолда барабан садоси остида эшкак эшиш ҳаракатларини такрорлашади. Мартин Одегаард бошчилигидаги жамоа бу ҳаракатни стадиондаги минглаб мухлислар билан ҳамоҳанг тарзда бажаргани майдонда ажойиб атмосферани юзага келтирди.

Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу ғояни амалга ошириш ўйин олдидан режалаштирилган эди. Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд учрашувдан сўнг берган интервюсида бу ҳақда тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, жамоа сардори Мартин Одегаард ўйиндан олдин ғалаба қозонилган тақдирда мухлислар билан бирга ушбу ҳаракатни бажаришни таклиф қилган.

"Мен бу байрамни интернетда кўрган эдим ва у жуда оммалашиб кетган. Мартин ўйиндан олдин мендан бу ишни қилишимиз керакми ёки йўқлигини сўради. Мен эса 'Агар ғалаба қозонсак, нега энди йўқ?' деб жавоб бердим," — дейди ўйинда дубл қайд этган Эрлинг Холанд.

Навбатдаги рақиб — амалдаги чемпионлар

Гуруҳ босқичидаги муваффақиятли юришдан сўнг Норвегия терма жамоасини янада жиддий синов кутмоқда. Улар гуруҳдаги биринчи ўрин масаласини ҳал қилиш учун Франция терма жамоасига қарши майдонга тушишади. Гарчи Норвегия ҳозирда ажойиб спорт формасида бўлса-да, Эрлинг Холанд бўлажак рақибнинг кучини муносиб баҳоламоқда.

"Франция — жуда кучли жамоа. Эҳтимол, улар бизни мағлуб этар ва ҳатто бутун турнирда ғолиб чиқишар. Аммо биз плей-офф босқичига катта ишонч ва мотивация билан йўл оламиз," — дея қўшимча қилди ҳужумчи. Норвегиянинг ушбу ғалабаси ва ўйиндан кейинги ҳиссиётлари мамлакат футболи учун янги давр бошланганидан далолат бермоқда.

ФутболНорвегияЭрлинг ХоландМартин ОдегаардЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн рекордлар сари: Петер Шилтон Англия терма жамоаси сардори ҳақидаГарри Кейн рекордлар сари: Петер Шилтон Англия терма жамоаси сардори ҳақидаБугун, 15:50Фоларин Балогун Англия Премер-лигасига қайтиши мумкин: Монако нархни белгиладиФоларин Балогун Англия Премер-лигасига қайтиши мумкин: Монако нархни белгиладиБугун, 15:38Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо бердиЭрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо бердиБугун, 14:53Арсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқдаАрсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқдаБугун, 14:37Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёрАтлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёрБугун, 14:17Златан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайдиЗлатан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайдиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...