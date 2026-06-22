Ўзбекистон-Португалия ўйини сабабли Тошкент метросининг иш вақти узайтирилади

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистон-Португалия ўйини сабабли Тошкент метросининг иш вақти узайтирилади

Тошкент метрополитени Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионати доирасида Португалияга қарши учрашуви муносабати билан иш режимига ўзгартириш киритилишини маълум қилди.

Қайд этилишича, 24 июнь куни метро поездлари йўловчиларга тунги соат 01:00 га қадар хизмат кўрсатади.

Мазкур қарор футбол мухлисларининг учрашувдан сўнг уйларига қулай ва хавфсиз етиб боришини таъминлаш мақсадида қабул қилинган.

Шу тариқа, пойтахт метроси одатдаги жадвалга нисбатан қўшимча вақт давомида фаолият юритиб, минглаб йўловчилар учун қулайлик яратади.

Мутасаддилар йўловчилардан метро хизматларидан оқилона фойдаланиш ва бекатлардаги тартиб-қоидаларга риоя қилишни сўрамоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Тошкентда ноёб терморегуляция ва эко-қайта ишлаш тизими жорий этиладиЯнги Тошкентда ноёб терморегуляция ва эко-қайта ишлаш тизими жорий этиладиБугун, 13:31Тошкентда 169 та йўналишда автобус кондиционерлари назоратга олиндиТошкентда 169 та йўналишда автобус кондиционерлари назоратга олиндиБугун, 13:18Тошкент вилоятидаги чегара божхона пости замонавийлаштириладиТошкент вилоятидаги чегара божхона пости замонавийлаштириладиБугун, 12:12Ўзбекистонда 1-синфга қабул жараёни бошландиЎзбекистонда 1-синфга қабул жараёни бошландиБугун, 12:04Ўзгидромет огоҳлантирди: қатор ҳудудларда сел хавфи кучаймоқдаЎзгидромет огоҳлантирди: қатор ҳудудларда сел хавфи кучаймоқдаБугун, 11:33Тошкентда ҳафта давомида ҳарорат 39 даражагача кўтарилиши мумкинТошкентда ҳафта давомида ҳарорат 39 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди