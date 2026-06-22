Ўзбекистон-Португалия ўйини сабабли Тошкент метросининг иш вақти узайтирилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент метрополитени Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионати доирасида Португалияга қарши учрашуви муносабати билан иш режимига ўзгартириш киритилишини маълум қилди.
Қайд этилишича, 24 июнь куни метро поездлари йўловчиларга тунги соат 01:00 га қадар хизмат кўрсатади.
Мазкур қарор футбол мухлисларининг учрашувдан сўнг уйларига қулай ва хавфсиз етиб боришини таъминлаш мақсадида қабул қилинган.
Шу тариқа, пойтахт метроси одатдаги жадвалга нисбатан қўшимча вақт давомида фаолият юритиб, минглаб йўловчилар учун қулайлик яратади.
Мутасаддилар йўловчилардан метро хизматларидан оқилона фойдаланиш ва бекатлардаги тартиб-қоидаларга риоя қилишни сўрамоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…