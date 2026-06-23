SpaceX коинотга янги Старфалл аппаратини учиради: Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатлари

·0·Техно
SpaceX коинотга янги Старфалл аппаратини учиради: Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатлари

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси бугун, 23-июн куни ўзининг энг янги ва сирли ишланмаларидан бири — Старфалл космик аппаратини илк бор коинотга учиришни режалаштирмоқда. Ушбу миссия нафақат технологик мураккаблиги, балки космик юк ташиш соҳасида янги даврни бошлаб бериши билан ҳам соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) маълумотларига кўра, Старфалл аппарати икки қисмдан иборат бўлиб, унинг конструкцияси ўта чидамли материаллардан ишланган. Аппаратнинг юқори қисми оғирлиги тахминан 1400 килограмм бўлган алюминий конструкциядан иборат бўлиб, у махсус иссиқликдан ҳимоя қилувчи қатлам билан қопланган. Бу қисм парвознинг энг юқори босқичларида асосий юкни ўз ичига олади.

Қурилманинг пастки қисми эса иссиқлик қалқони вазифасини бажаради. У углерод толасидан тайёрланган бўлиб, умумий вазни 700 килограмм атрофида. Ушбу қисмга юқори босимли баллонлар (КОПВ) ўрнатилган бўлиб, улар аппаратнинг атмосферага қайта кириш жараёнида йўналишни бошқариш учун инерт газ (эҳтимол, азот) билан таъминлайди.

Техник имкониятлар ва хавфсиз қўниш

Старфалл аппаратининг асосий хусусияти унинг атмосферага қайта кириш вақтида икки қисмга ажралишидир. Плазма босқичидан ўтгандан сўнг, аппарат тезлигини пасайтириш учун тормозловчи ва асосий парашютлар тизими ишга тушади. Бу эса қурилманинг океанга хавфсиз тарзда қўнишини (сплашдовн) таъминлайди. SpaceX ушбу технология орқали юкларни қайта фойдаланиш имконияти билан етказиб беришни мақсад қилган.

Компания келажакда Старфалл аппаратларини серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Ушбу қурилмалардан турли соҳаларда, жумладан, гуманитар ва тижорат мақсадларида фойдаланиш кўзда тутилган. Бироқ энг муҳим йўналишлардан бири ҳарбий мақсадлар бўлиши мумкин.

Хусусан, Старфалл ёрдамида юкларни дунёнинг бир нуқтасидан иккинчи нуқтасига ўта қисқа вақт ичида етказиб бериш имконияти ҳарбийлар учун жуда қўл келади. Бу низо ҳудудларига ёки фавқулодда ёрдамга муҳтож районларга ўта муҳим юкларни тезкор етказишда инқилобий ечим бўлиши кутилмоқда.

ixbt.com нашрининг ёзишича, ушбу парвоз Falcon 9 ракета-ташувчисининг биринчи босқичи учун рекорд даражадаги 29-миссия бўлади. Аввалроқ ушбу ракета Крев-6, СEС О3б мПОВEР-Б ва 23 та Starlink миссиялари каби муҳим лойиҳаларда муваффақиятли қўлланилган. Бугунги старт SpaceX учун қайта фойдаланиладиган технологиялар борасидаги навбатдаги муҳим имтиҳон ҳисобланади.

SpaceXСтарфаллИлон МаскFalcon 9Коинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаSamsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 15:24Смартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаСмартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаБугун, 14:54Россия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқдаРоссия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқдаБугун, 14:21Elon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиElon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиБугун, 13:58Смартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашдиСмартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашдиБугун, 13:20Илон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзадиИлон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзадиБугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди