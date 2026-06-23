Фоларин Балогун Англия Премер-лигасига қайтиши мумкин: Монако нархни белгилади
АҚШ терма жамоасининг юлдуз ҳужумчиси Фоларин Балогун жорий ёзги трансфер ойнасида Монако сафини тарк этиши кутилмоқда. Англия клубларининг жиддий қизиқиши фонида, Франция клуби ўзининг асосий ҳужумчиси учун аниқ нарх белгилади. Арсенал академияси тарбияланувчиси бўлган 24 ёшли футболчи учун инглиз клублари ўртасида катта рақобат бошланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, футболчи ва клуб ўртасидаги янги шартнома бўйича музокаралар тўхтаб қолган. Шу сабабли, Балогун фаолиятида янги саҳифа очиш мақсадида Франция чемпионатини тарк этишга қарор қилган. Унинг Англия футболи тарбияланувчиси (ҳомегровн) мақомига эга эканлиги Премер-лига жамоалари учун трансферни янада жозибадор қилмоқда.
Трансфер қиймати ва талабгорларМонако раҳбарияти ўз ҳужумчисини 50 миллион евродан камига қўйиб юбормоқчи эмас. Агар ушбу келишув амалга ошса, князлик клуби ўз вақтида тиккан сармоясидан қарийб 20 миллион евро фойда кўради. Ҳозирда бир қатор инглиз грандлари футболчининг вакиллари билан дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Шунингдек, Италия А Серияси клублари ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.
Балогун Франция чемпионатида ўзини кўрсата олди. Рейms сафидаги ижарадан сўнг Монако таркибига келиб қўшилган ҳужумчи, умумий ҳисобда 91 та учрашувда 31 та гол уришга муваффақ бўлди. Унинг майдондаги техник маҳорати ва барқарорлиги кўплаб скаутлар эътиборини тортиб келмоқда.
Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятФутболчининг трансфер нархи ошишига унинг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйини ҳам сабаб бўлди. Парагуай терма жамоасига қарши баҳсда дубл қайд этган Фоларин Балогун, 1930-йилдан буён мундиалларда бир ўйинда иккита гол урган илк америкалик футболчига айланди. АҚШ терма жамоаси сафида у 29 ўйинда 11 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган.
Ҳозирда футболчи бор эътиборини терма жамоасининг плей-офф босқичидаги иштирокига қаратган. Унинг агентлари эса келаётган таклифларни кўриб чиқишмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, турнир якунланиши билан Балогун учун ҳақиқий "аукцион" бошланиши ва у Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бирига ўтиши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Балогун каби ёш ва иқтидорли ҳужумчиларнинг кучли бешлик чемпионатлари ўртасидаги ҳаракати доимо диққат марказида бўлиб келган. Тез орада биз уни дунёнинг энг кучли лигасида кўришимиз эҳтимоли жуда юқори.
…