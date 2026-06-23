Фоларин Балогун Англия Премер-лигасига қайтиши мумкин: Монако нархни белгилади

·34·Спорт
Фоларин Балогун Англия Премер-лигасига қайтиши мумкин: Монако нархни белгилади

АҚШ терма жамоасининг юлдуз ҳужумчиси Фоларин Балогун жорий ёзги трансфер ойнасида Монако сафини тарк этиши кутилмоқда. Англия клубларининг жиддий қизиқиши фонида, Франция клуби ўзининг асосий ҳужумчиси учун аниқ нарх белгилади. Арсенал академияси тарбияланувчиси бўлган 24 ёшли футболчи учун инглиз клублари ўртасида катта рақобат бошланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, футболчи ва клуб ўртасидаги янги шартнома бўйича музокаралар тўхтаб қолган. Шу сабабли, Балогун фаолиятида янги саҳифа очиш мақсадида Франция чемпионатини тарк этишга қарор қилган. Унинг Англия футболи тарбияланувчиси (ҳомегровн) мақомига эга эканлиги Премер-лига жамоалари учун трансферни янада жозибадор қилмоқда.

Трансфер қиймати ва талабгорлар

Монако раҳбарияти ўз ҳужумчисини 50 миллион евродан камига қўйиб юбормоқчи эмас. Агар ушбу келишув амалга ошса, князлик клуби ўз вақтида тиккан сармоясидан қарийб 20 миллион евро фойда кўради. Ҳозирда бир қатор инглиз грандлари футболчининг вакиллари билан дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Шунингдек, Италия А Серияси клублари ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.

Балогун Франция чемпионатида ўзини кўрсата олди. Рейms сафидаги ижарадан сўнг Монако таркибига келиб қўшилган ҳужумчи, умумий ҳисобда 91 та учрашувда 31 та гол уришга муваффақ бўлди. Унинг майдондаги техник маҳорати ва барқарорлиги кўплаб скаутлар эътиборини тортиб келмоқда.

Жаҳон чемпионатидаги муваффақият

Футболчининг трансфер нархи ошишига унинг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйини ҳам сабаб бўлди. Парагуай терма жамоасига қарши баҳсда дубл қайд этган Фоларин Балогун, 1930-йилдан буён мундиалларда бир ўйинда иккита гол урган илк америкалик футболчига айланди. АҚШ терма жамоаси сафида у 29 ўйинда 11 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган.

Ҳозирда футболчи бор эътиборини терма жамоасининг плей-офф босқичидаги иштирокига қаратган. Унинг агентлари эса келаётган таклифларни кўриб чиқишмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, турнир якунланиши билан Балогун учун ҳақиқий "аукцион" бошланиши ва у Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бирига ўтиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Балогун каби ёш ва иқтидорли ҳужумчиларнинг кучли бешлик чемпионатлари ўртасидаги ҳаракати доимо диққат марказида бўлиб келган. Тез орада биз уни дунёнинг энг кучли лигасида кўришимиз эҳтимоли жуда юқори.

Фоларин БалогунМонакоАнглия Премер-лигасиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн рекордлар сари: Петер Шилтон Англия терма жамоаси сардори ҳақидаГарри Кейн рекордлар сари: Петер Шилтон Англия терма жамоаси сардори ҳақидаБугун, 15:50Мартин Одегаард ва Эрлинг Холанд Норвегия билан тарихий ғалабани нишонладиМартин Одегаард ва Эрлинг Холанд Норвегия билан тарихий ғалабани нишонладиБугун, 15:31Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо бердиЭрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо бердиБугун, 14:53Арсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқдаАрсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқдаБугун, 14:37Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёрАтлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёрБугун, 14:17Златан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайдиЗлатан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайдиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...