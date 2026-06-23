Бу ҳафта қайси ҳудудларда ёмғир ёғади?
Ўзбекистонда жорий ҳафта давомида об-ҳаво нисбатан илиқ ва ўзгарувчан бўлиши кутилмоқда. Айрим ҳудудларда қисқа муддатли ёмғирлар ёғиши, момақалдироқ кузатилиши ва кучли шамоллар таъсирида чанг-тўзонлар кўтарилиши мумкин.
Синоптиклар маълумотига кўра, Тошкент шаҳрида ҳафта давомида асосан қуруқ ва иссиқ об-ҳаво сақланади. Кундузи ҳаво ҳарорати 36–38 даражагача кўтарилади.
Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Хоразм вилоятида баъзи ҳудудларда қисқа муддатли ёғингарчилик ва момақалдироқ бўлиши эҳтимоли бор. Айрим жойларда шамол тезлиги кучайиб, чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.
Бухоро, Навоий, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида эса ҳафтанинг асосий қисми қуруқ ўтади. Шу билан бирга, ҳаво ҳарорати айрим ҳудудларда 44 даражагача кўтарилиши кутилмоқда.
Тошкент, Самарқанд, Жиззах ва Сирдарё вилоятларида ҳам ҳаво асосан очиқ бўлади. Кундузи ҳарорат 33–38 даража атрофида сақланиши прогноз қилинмоқда.
Фарғона водийси вилоятларида кечаси айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин. Кундуз кунлари эса ёғингарчилик кутилмаяпти.
Мутахассислар тоғ олди ва тоғли ҳудудларда алоҳида эҳтиёткор бўлишни тавсия қилмоқда. Чунки айрим ҳудудларда кучли ёғингарчиликлар натижасида сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкин.
Умуман олганда, ҳафта давомида республика бўйлаб иссиқ ҳаво сақланади, айрим ҳудудларда эса қисқа муддатли ёғингарчилик ва шамол кучайиши кузатилиши мумкин.
…