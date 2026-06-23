Бу ҳафта қайси ҳудудларда ёмғир ёғади?

·1·Ўзбекистон
Бу ҳафта қайси ҳудудларда ёмғир ёғади?

Ўзбекистонда жорий ҳафта давомида об-ҳаво нисбатан илиқ ва ўзгарувчан бўлиши кутилмоқда. Айрим ҳудудларда қисқа муддатли ёмғирлар ёғиши, момақалдироқ кузатилиши ва кучли шамоллар таъсирида чанг-тўзонлар кўтарилиши мумкин.

Синоптиклар маълумотига кўра, Тошкент шаҳрида ҳафта давомида асосан қуруқ ва иссиқ об-ҳаво сақланади. Кундузи ҳаво ҳарорати 36–38 даражагача кўтарилади.

Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Хоразм вилоятида баъзи ҳудудларда қисқа муддатли ёғингарчилик ва момақалдироқ бўлиши эҳтимоли бор. Айрим жойларда шамол тезлиги кучайиб, чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.

Бухоро, Навоий, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида эса ҳафтанинг асосий қисми қуруқ ўтади. Шу билан бирга, ҳаво ҳарорати айрим ҳудудларда 44 даражагача кўтарилиши кутилмоқда.

Тошкент, Самарқанд, Жиззах ва Сирдарё вилоятларида ҳам ҳаво асосан очиқ бўлади. Кундузи ҳарорат 33–38 даража атрофида сақланиши прогноз қилинмоқда.

Фарғона водийси вилоятларида кечаси айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин. Кундуз кунлари эса ёғингарчилик кутилмаяпти.

Мутахассислар тоғ олди ва тоғли ҳудудларда алоҳида эҳтиёткор бўлишни тавсия қилмоқда. Чунки айрим ҳудудларда кучли ёғингарчиликлар натижасида сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкин.

Умуман олганда, ҳафта давомида республика бўйлаб иссиқ ҳаво сақланади, айрим ҳудудларда эса қисқа муддатли ёғингарчилик ва шамол кучайиши кузатилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда текширувлар кучайди: юзлаб заправкалар ёпилдиЎзбекистонда текширувлар кучайди: юзлаб заправкалар ёпилдиКеча, 19:54Мактаб, боғча, шифохонага яқин жойлашган газ ва ёқилғи қуйиш шаҳобчалари кўчириладиМактаб, боғча, шифохонага яқин жойлашган газ ва ёқилғи қуйиш шаҳобчалари кўчириладиКеча, 17:17Ўзбекистон-Португалия ўйини сабабли Тошкент метросининг иш вақти узайтириладиЎзбекистон-Португалия ўйини сабабли Тошкент метросининг иш вақти узайтириладиКеча, 13:59Янги Тошкентда ноёб терморегуляция ва эко-қайта ишлаш тизими жорий этиладиЯнги Тошкентда ноёб терморегуляция ва эко-қайта ишлаш тизими жорий этиладиКеча, 13:31Тошкентда 169 та йўналишда автобус кондиционерлари назоратга олиндиТошкентда 169 та йўналишда автобус кондиционерлари назоратга олиндиКеча, 13:18Тошкент вилоятидаги чегара божхона пости замонавийлаштириладиТошкент вилоятидаги чегара божхона пости замонавийлаштириладиКеча, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Наманган тарих ёзди: Гуллар фестивали Гиннес рекордига кирди (видео)
Наманган тарих ёзди: Гуллар фестивали Гиннес рекордига кирди (видео)
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади